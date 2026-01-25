első Habsburg királyunk, Albert Brankovics György szerb despotának adta a várat, később Hunyadi János kezére került, fia, Mátyás pedig Szilágyi Mihálynak adományozta. A 16–17. század újabb fordulatos korszakokat hozott: Világos várát elfoglalták Dózsa György seregei, bukásuk után pedig Szapolyai János vette birtokba. 1566-ban a törökök kezére került, 1595-ben viszont Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem visszaszerezte – egy időre. Bethlen Gábor fejedelemsége idején szintén a török–erdélyi határvillongások tétje volt a világosi vár; megtörtént, hogy a zsold elmaradása miatt elégedetlen várőrség feladta az erősséget a lippai török pasa javára. 1693-ben Sigbert Heister császári tábornok szabadította fel a sokat látott várat , aztán – ahogy magyar földön általában történt – az enyészet lett úrrá a régi falakon.

Mivel Világos vára az erdélyi hegyek peremén és így a móc környék közelében feküdt, nem véletlen, hogy az 1784-es Hóra- és Kloska-féle román parasztfelkelés is érintette. A császári hadsereg azért rombolta ágyúkkal az erősség falait, hogy ne kerüljön a felkelők kezébe.

A tovább pusztuló örökség végül történelmünk egyik legszomorúbb eseményének vált a háttérdíszletévé. 1849 augusztusában az osztrák és orosz hadak gyűrűjében idáig hátráló, Görgei Artúr vezette honvédhadsereg itt, a várrom előtti alföldi síkon tette le a fegyvert. Görgei szimbolikus döntésével, az oroszok előtti fegyverletétellel is üzent Bécsnek.

Az udvar bosszúja nem maradt el: pár héttel később a közelben, ebben a vármegyében, Aradon végezték ki a szabadságharc vezető katonáit.

Egyikük, Lázár Vilmos ezredes így búcsúzott levélben feleségétől, Reviczky Máriától: „Kedves szentem, egyetlen Marim! Mindenem e földön! – Egy sejtelem mondja nekem, hogy holnap reggel, mielőtt még egyszer láthatnálak – elvérzettem – és velem több becsületes, derék bajtársaim! Marim! Te, aki szívem minden hézagját bírtad, Te magad maradsz e földön. – Te voltál mindenem, Te leszesz utolsó sóhajtásom. – De marad még neked egypár jó embered, és az én és a Te szegény gyermekeid. Ezekben találd fel minden földi boldogságodat, ezekben összpontosítsd szeretetedet, és az Isten kebledbe fogja önteni a vigasztalás malasztait.”