Ahol még az első világháborús harcok füstje borítja a falakat – hadtörténeti időutazás az olasz fronton

– húzta alá a szakember, hozzátéve:

A helyszínen ezt a tudást kell rávetítenünk egy-egy terepszakaszra.”

1917-ben ezen a védelmi szakaszon, akárcsak a Doberdó-fennsíkon, sziklába vájt lövészárkok és a legénységi tartalék számára szállásul szolgáló kavernák alkották a védelmi vonalat. Egy-egy ilyen mesterségesen kialakított barlang a mai napig őrzi a háború nyomait, bár magtalálásuk és megközelítésük néha komoly kihívást jelentett, és bizonyos fokú szerencsét is igényelt.

Katona Csaba beszélget Pintér Tamással, Rózsafi Jánossal, Bartók Bélával és Stencinger Norberttel

Forrás: Juhász Balázs

A helyszíni bejárás jelentőségét Stencinger Norbert is külön kihangsúlyozta:

Amikor az ember lát egy szép, rendezett kertet, de tudja, hogy ott mi minden történt több mint száz évvel ezelőtt, annak vannak megrendítő, felemelő, szomorú és megható pillanatai is.”

Hozzátette, hogy vannak esetek, amikor a kutató a levéltári forrásokban szinte hitetlenkedve olvassa, hogy egy-egy helyzetben milyen kis erővel, mennyi hadifoglyot tudtak ejteni, illetve mekkora veszteségeket tudtak okozni a honvédek az ellenségnek. Ezekre a kétségekre pedig a terep sajátosságai adják meg a megnyugtató válaszokat: ott derült ki például, hogy bizonyos esetekben akár egy-két géppuskával egész futballpályányi területeket tudtak tűz alatt tartani a katonák.

Rózsafi János és Pintér Tamás is megerősítették, hogy az egykori csatamezőt járva, bizony előfordul, hogy a régmúlt események hatása alá kerülnek. Hiszen a történészek is emberek, akiket nem hagynak hidegen az olyan, sokszor tragikus események nyomai, mint például a Kipfel dolinában történt katasztrófa, amiről Pintér Tamás beszélt bővebben.

Forrás: Tari Tamás / Mandiner

A 11. isonzói csatában a honvédek sikertelen támadását követően a dolina és a kaverna tele volt nagykanizsai 20-as honvédekkel, illetve az előző napi támadás sebesültjeivel és halottjaival. Az olaszok belőtték a természetes mélyedést, a gyújtógránátok előbb a dolina faanyagát, majd az ott felhalmozott robbanószereket és gránátokat borították lángba, illetve robbantották fel. A tűz átterjedt a mélyedés oldalában kialakított kavernára is.

A legalább 18 katona életét követelő, és számtalan továbbit megsebesítő tűzvész nyomai a mai napig láthatók a kaverna korom borította falain.

Stencinger Norbert hozzátette, hogy a harctérkutatás azért is nagyon fontos, mert a korabeli tisztek a terep sajátosságait figyelembe véve hoztak meg egy-egy döntést, ezek megértéséhez elengedhetetlen a helyszín ismerete.

Pintér Tamás azt is elárulta, hogy már a folytatás munkálatai is megkezdődtek: a Piave folyó mentén húzódó másik nagy háborús csatatér egyes, magyar vonatkozású, kiemelkedő jelentőségű helyszíneinek a történetét is szeretnék hasonló alapossággal feldolgozni, ám ehhez hosszú évek újabb kutatómunkájára lesz szükség.

Érdemes kézbe venni

Bátran kijelenthetjük, hogy a Honvédezredek a Komeni-fennsík védelmében 1917 nemcsak hozza a szerzőktől megszokott minőséget, de túl is szárnyalta a korábbi teljesítményüket.

Forrás: Tari Tamás / Mandiner

A naplórészletekkel, levéltári forrásokkal színesített kiadvány olvasmányos, lendületes szövege nemcsak a vájt fülű történészeket ragadja magával, hanem a laikusok számára is páratlan élményt nyújt. Emberivé és könnyen befogadhatóvá tesz egy alapvetően komor, a száraz tudományos szövegek szintjén nehezen átérzhető témát, anélkül, hogy bármit is feláldozna a szakmai igényességből és a történetírás tudományos követelményeiből.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen organikus egységet alkot a műben a forma és a tartalom, ami pedig talán a legizgalmasabb jellemzője a kötetnek, hogy maga is kutatásra csábítja az olvasót: akár egy-egy forrás, akár egy-egy helyszín iránt kelti fel úgy az érdeklődést, hogy kedvünk támad kézbe venni az idézett naplókat, vagy útra kelni, és személyesen is bebarangolni az egykori csatamezőket. Amelyekhez egyébként majd minden magyar családnak van személyes kötődése.

***

Fotó: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum / Facebook