Nyugdíjasok a középpontban: támogatás minden helyzetben

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást
A szakértő szerint egyértelmű, mi lesz a legfontosabb kérdés a választáson és „nem az Instagram-sztorik fogják eldönteni” az eredményt.
Nyitrai Zsolt rögzítette: amíg Orbán Viktor vezeti az országot, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat.
„A nyugdíjasok biztonsága számunkra becsületbeli ügy” – fogalmazott Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó a Jókor portálon pénteken megjelent interjúban.
A politikus hangsúlyozta: csak a nemzeti kormány képes arra, hogy háborús időkben is kiálljon a magyar családok, azon belül is a nyugdíjasok érdekei, és békéje mellett.
A nyugdíjasok megtapasztalhatták, hogy az elmúlt 16 év során mindig számíthattak a nemzeti kormányra, és így van ez a mostani energiaválság, a háborúk és a hazánkat ért fenyegetések idején is”
– mondta, hozzátéve: miközben a világ kibillent a békéjéből, az idősek nyugodt, kiszámítható életre számíthatnak a polgári kormánytól.
Nyitrai Zsolt felidézte, hogy a januári extra hideg miatt külön rezsistopot vezettek be, amivel jelentősen csökkent a családok januári kiadása. Februárban dupla nyugdíj érkezett, a „rendes” és a 13. havi, valamint a nyugdíjasok megkapták a 14. havi nyugdíj első részletét, amit a nemzeti kormány majd teljessé tesz – fűzte hozzá.
Kitért arra is, hogy amíg a kormány nyugodt éveket biztosít, addig a Tisza – a kiszivárgott és a sajtóban megismert programja szerint – bevezetné a nyugdíjadót, ami havonta minimum 30 ezer forintos nyugdíjcsökkenést hozna minden érintett számára. „Szerintünk a nyugdíjakat nem csökkenteni és megsarcolni, hanem erősíteni kell” – jelentette ki, megjegyezve: a nyugdíjasok számára minden ilyen változás komoly veszélyt jelent.
Nyitrai Zsolt rögzítette: amíg Orbán Viktor vezeti az országot, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat.
Folytatjuk a Nők 40-et, továbbfejlesztjük a Gondosóra programot, amelynek már több mint egymillió felhasználója van, és minden döntésünknél odafigyelünk az idősebbek speciális szempontjaira”
– mondta.
A főtanácsadó beszélt arról is, hogy amióta Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, azóta folyamatos a párbeszéd a nyugdíjasokkal is. „Kikérjük és meghalljuk véleményüket, egyeztetünk velük például az Idősek Tanácsán keresztül. De nyugdíjas-konzultációt is indítottunk már” – sorolta. Hozzátette: az idősebbek megérdemlik a figyelmet és a gondoskodást.
Jelezte azt is, hogy a következő napokban Orbán Viktor minden magyar nyugdíjast levélben keres meg, tájékoztatva őket a legfontosabb intézkedésekről és a jövő terveiről. Magyarország kormánya és a nyugdíjasok között egy működő szövetség van, számukra is a kormánypártok jelentik a biztos választást – húzta alá Nyitrai Zsolt.
(MTI)
Fotó: Máthé Zoltán/MTI