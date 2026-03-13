Nyugdíjasok a középpontban: támogatás minden helyzetben

Nyitrai Zsolt felidézte, hogy a januári extra hideg miatt külön rezsistopot vezettek be, amivel jelentősen csökkent a családok januári kiadása. Februárban dupla nyugdíj érkezett, a „rendes” és a 13. havi, valamint a nyugdíjasok megkapták a 14. havi nyugdíj első részletét, amit a nemzeti kormány majd teljessé tesz – fűzte hozzá.

Kitért arra is, hogy amíg a kormány nyugodt éveket biztosít, addig a Tisza – a kiszivárgott és a sajtóban megismert programja szerint – bevezetné a nyugdíjadót, ami havonta minimum 30 ezer forintos nyugdíjcsökkenést hozna minden érintett számára. „Szerintünk a nyugdíjakat nem csökkenteni és megsarcolni, hanem erősíteni kell” – jelentette ki, megjegyezve: a nyugdíjasok számára minden ilyen változás komoly veszélyt jelent.

Nyitrai Zsolt rögzítette: amíg Orbán Viktor vezeti az országot, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat.

Folytatjuk a Nők 40-et, továbbfejlesztjük a Gondosóra programot, amelynek már több mint egymillió felhasználója van, és minden döntésünknél odafigyelünk az idősebbek speciális szempontjaira”

– mondta.