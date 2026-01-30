Uzsok oroszlánja: Szurmay Sándor, a katonabáró élete

A hegyek között azonban továbbra sem tágítottak az oroszok, akiknek a magyar főváros mielőbbi elfoglalását adta parancsba a cári hadvezetés. December 18. és január 19. között ennek az erőfeszítésnek a keretében került sor a kárpáti karácsonyi csatára, amelynek keretében magyar erők sikerrel tartották a frontot.

Osztrák-magyar katonák a Kárpátok gerincén

Apor Viktor tartalékos honvéd főhadnagy így emlékezett vissza erre az időszakra:

„Ezekben a napokban törtek be az oroszok az uzsoki hágón keresztül Magyarországba s az ellenük harcoló 22-es ezred egy zászlóalját, Csermák [Mihály] ezredes parancsnokkal együtt teljesen megsemmisítették. Hős katonáinak az élen Csermák ezredes is elesett a harcokban. A hadvezetőség e szomorú hír vétele után azonnal kivonta az erdélyi honvédezredeket a rajvonalból, bevagoníroztak, s Kassáig ezek a vonatok meg sem állottak. Azonnal támadásra sorakoztunk fel, és megkezdődött a kárpáti csaták egyik legelkeseredettebb harca, melyet mi, a gyászoló honvédezred a legbosszúállóbb lelkesedéssel vittünk keresztül. A támadósnak éppen ezért óriási, átütő ereje volt, melynek súlya alatt a magát már Budapesten képzelő, tízszer nagyobb muszka sereg megtorpant, óriási veszteségeinek hátrahagyásával menekült ki a magyar területről és a Kárpátok mögött húzta meg magát. Itt sem sokáig hagytuk nyugodni, s nehéz harcok után sikerült teljesen megtörni.” (Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Budapest, Stádium Nyomda, 1937. 35. o.)

A magyar csapatok üldözik az országba betört orosz csapatokat

Losonczi Szakall Kálmán: Uzsok hősei és Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek

Az uzsoki oroszlán megvillantja karmait

Szurmay csak 1915 januárjában került vissza a 3. hadsereg kötelékébe, 22–23-ától pedig részt vett a Monarchia ekkor induló általános téli offenzívájában, amelyből a március 18-áig elhúzódó kárpáti téli csata kerekedett. Apor szavaival:

„A központi hatalmak fővezérségének, mint tudjuk az volt a terve, hogy Gorlicével egyidejűleg mindkét orosz szárny ellen támadásba megy. Az általános támadás január 23-án vette kezdetét, de velünk egy időben az oroszok is felkészültek, s Nyikolajevics orosz nagyherceg, az orosz seregek főparancsnoka hatalmas tömegeket dobott a Kárpátokra, s Ivanov tábornok óriási erővel vetette magát az összes kárpáti átjárókra. Az oroszok az Alföld elfoglalásával akarták kierőszakolni a végleges győzelmet. Ezzel az akarattal szemben a mi feladatunk az volt, hogy ezeket a támadásokat felmorzsoljuk és Przemyśl irányában az orosz frontot áttörjük. Támadó seregünk jobb szárnyán a mi csoportunk, Szurmay altábornagy csoportja állott.” (Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Budapest, Stádium Nyomda, 1937. 36. o.)

Orosz csapatok törnek előre a Kárpátok derékig érő havában

A hadművelet egyik fő célja tehát Przemyśl bekerített erődvárosának felmentése volt, illetve az, hogy a határhavasokból végleg kivessék az ellenséges csapatokat. Szurmay emberei kulcsszerepet kaptak az Uzsoki-hágó térségében. A hadművelet során a Szurmay-csoport:

január 26-án elfoglalta az Uzsoki-hágót,

majd az ezt követő napokban sikeresen verte vissza a többszörös túlerőben lévő oroszok ellentámadásait.

Osztrák-magyar állások az Uzsoki-hágóban

A győztes manőverért azonban igen magas árat fizetett a továbbra is embertelen körülmények között harcoló hadsereg. A veszteségek jelentős része nem harci érintkezésből, hanem fagyásból, kimerültségből és betegségekből adódott. Szurmay jelentéseiben rendszeresen hangsúlyozta, hogy a csapatok fizikai állapota elérte a teljesítőképesség határát, mégis sikerült megakadályozni az orosz áttörést a magyar határon.

Osztrák-magyar trén Uzsoknál

A Szurmay-csoport a március 20. és április eleje-közepe között dühöngő kárpáti húsvéti csatában állta ki a legnagyobb tűzpróbákat. A hadvezér előnytelen védelmi pozícióban sem volt hajlandó arra, hogy visszavonuljon, és kedvezőbbnek mondható állásokat foglaljon a magyar határon belül, ahogy azt a hadvezetés követelte tőle:

nem volt hajlandó feladni a súlyos véráldozatokkal megvédelmezett hazai rögöt.

Honvéd csapatok a Kárpátokban

Április második felére a front nagy nehezen megszilárdult, a az altábornagy embereinek pedig végre akadt némi lehetősége az állások megerősítésére.

Fehér holló az arcvonalban: a gondoskodó hadvezér

Szurmay parancsnoki módszere tudatosan különbözött sok pályatársa merev, rideg, a veszteségek iránt érzéketlen vezénylésétől. Minden körülmények között nagy hangsúlyt fektetett

az ellátás megszervezésére,

a csapatok váltására és

a tisztek önálló döntési jogának bővítésére, az öntevékenység ösztönzésére.

Honvédek téli állásban, 1915-ben

Ezek az elvek a gyakorlatban is eredményt hoztak. A csapatai által védett arcvonal 1915 tavaszáig nem omlott össze, noha a környező frontszakaszokon többször is súlyos visszavonulásokra került sor. A mérhetetlen szenvedés, amit emberei kénytelenek voltak kiállni, a parancsnoknak is jelentős lelki megpróbáltatásokat okozott, és ahol csak tudta, próbálta elviselhetőbbé tenni emberei számára a hadi helyzet farkastörvényei által megkövetelt erőfeszítéseket.

Szurmay altábornagy 1915-ben az orosz hadszíntéren

Kortársai – köztük Boroević tábornok – elismeréssel nyilatkoztak teljesítményéről, és ekkor ragadt rá az „uzsoki oroszlán” elnevezés.

Honvéd őrszem a Kárpátokban, 1915 januárjában

Móricz Zsigmond haditudósítóként járt a Szurmay-csoportnál, és így örökítette meg a tábornaggyal kapcsolatos benyomásait:

„Mi az, ki az, akire legjobban emlékezem első utam után a fronton? (...) Valamennyiük fölött ott áll az egésznek feje, égszínszürke blúzában, aranygallérja is szürkével behúzva, fehérült hajú, vidám, eleven, egészséges, kicsattanó erejű, pompás magyar: Szurmay. Ahogy ott ül íróasztalánál, s két öklét az asztalra teszi, előre hajlik, szinte ugrásra készen, mint egy vidám, acélszürke tigris, s a pozitív emberek egyszerű bátorsága, a tevők, a cselekvők, a mindent megcsinálók legdrágább életkészsége sugárzik róla; ahogy fejjel előre, azonnal bele, mindig a legtalpraesettebben s mindig szerencse jegyében dobban bele a szóba, a tettbe, s még a fejével is felvág, mint a nemes paripa indulás előtt, ez az igazi magyar. Minden katonáját látta. Egy honvéd nem kerül elébe, hogy meg ne szólítsa; egy emberének nem szabad fázni, éhezni, egy hőstett nem marad előtte titokban, a tenyerén viszi nekik a Vitézségi Érmet, a zsebébe nyúl, mikor az első vonalban, a helyszínen referálnak neki: – Nesze fiam, most nincs különb nálam! S a mellére tűzi az ezüstöt. Autón éjjel vágtat ki egy haldokló tüzérhez, akinek hősi tettéről telefonon értesítik, s ott, a végső percében fogja el a honvéd tüzér magyar hálásan édes végső pillantását. Így kell a magyarnak a magyarral bánni. Hogy ne dolgozzon sötétben a hős, tudva, hogy nincs ki észre vegye, ez kell, hogy az érdemnek mindjárt jöjjön a megismerése. Mert a magyart a siker a legvégső erőfeszítésre bírja, a közöny tunyává teszi. Szurmay kell nekünk vezérnek, akinek híres az Arméban a konyhája, akinek a lövészárkában olyan az élet, hogy én ilyen jóllakottnak, rendesnek és megbékéltnek bizony békében nem láttam a magyar »szegény embert«. Szurmay, akiről ha ki visszakerül hozzá, úgy örvend, hogy »végre hazajöttem!« Szurmay bizony, aki mikor a legborzalmasabb harcok folynak a Dnyeszter-vonalon, azt kérdi kedves honvédjeitől: – Mit ennétek gyerekek? – Friss gyümölcsöt! – mondják a magyarok.S Szurmay a miniszterét, a gazdáját kurírral, álmából vezeti fel májusban, hogy rögtön egy vagon narancsot! Vaskemény energiájú és érckalapács mozgású ember, tele élettel, tele friss erővel, még húsz esztendeig elharcolgatna alatta a honvéd, meg ő is velük. (...) És most legyen szabad a história számára följegyeznem, hogy Szurmay tábornok, egy évi harc után, egy évi csodálatos és gigászi küzdelem után a következőképpen szólt a magyar honvédről: – Nekem soha diszpozíciót megváltoztatnom nem kellett! Ahova én az embereimet állítottam, azok ott mindig megállottak! Ahova küldtem, mindig oda mentek! Ha tíz ember ért is oda, de az a tíz odaért! Soha, egy esetben sem kellett azon aggódnom, hogy félmunkát, félteljesítményt kapok. Így lehetett, csak így, hogy a magam csoportjával mindenkor megállottam a nagy célból, a nagy feladatból rám eső pozícióban.” (Pesti Hírlap, 1915. december 21., Budapest, 8. o.)

Magyar csapatok a téli kárpáti csatában

A kárpáti harcok során tanúsított helytállásáért Szurmayt

1915-ben Alexander von Linsingen német gyalogsági tábornok kitüntette a II. osztályú Német Vaskereszttel;

1917-ben megkapta a Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjét, a Monarchia legmagasabb katonai kitüntetését;

ezzel együtt a magyar bárói rangot nyert, és jogosulttá vált az uzsoki előnév használatára.

Linsingen német gyalogsági tábornok kitünteti Szurmayt a II. osztályú Német Vaskereszttel

A rend elnyerése Szurmayt a hadsereg legszűkebb elitjébe emelte, és egyértelműen jelezte, hogy a vezetés a továbbiakban is kulcsszerepet szán neki. Az sem mellékes, hogy azoknak a tiszteknek a sorát is gyarapította, akik saját érdemeik jogán emelkedtek nemesi sorba.

Honvéd rajvonal a Kárpátokban

Hadműveletek sodrában

1915 májusában Szurmay hadcsoportja bekapcsolódott a gorlicei áttörésbe, amely a keleti front fordulópontját jelentette. Tarnównál döntő győzelmet aratott a túlerőben lévő orosz erők felett, majd további sikeres harcokat vívott a cári csapatok ellen. Ezek a hadműveletek hozzájárultak ahhoz, hogy az orosz csapatokat kiszorítsák a Kárpátok előteréből, és Magyarország közvetlen fenyegetettsége megszűnjön.

Osztrák-magyar állások Galíciában, a Kárpátok előterében

1916 nyarán, Volhíniában Szurmay hadteste a Bruszilov-offenzíva egyik fő csapásirányába került. Az orosz tüzérségi előkészítés és a lucki áttörés következtében állásai összeomlottak, balszárnya fedezet nélkül maradt, és hadteste súlyos veszteségek árán kényszerült visszavonulásra. A napokon át tartó hátrálás során Szurmay megőrizte az egység maradványainak szervezettségét, amit a hadvezetés is elismert; a kudarcért nem őt, hanem a 4. hadsereg parancsnokságát tették felelőssé.

Szurmay kitünteti katonáit a volhíniai arcvonalban, 1916-ban

1916 őszén a Bug forrásvidékén és Luck térségében hadteste továbbra is erős orosz nyomás alatt állt, mígnem német erősítések érkeztek, amelyekkel sikerült az arcvonalat stabilizálni. A feltöltött és megerősített alakulat novemberre megszilárdította állásait. Szurmay 1917 februárjáig maradt a róla elnevezett hadtest parancsnoka, majd szolgálaton kívüli állományba helyezték.

Orosz hadifoglyok a Kárpátok előterében, 1915 nyarán

A miniszteri bársonyszékben

A kárpáti harcok során szerzett tekintélye, valamint a honvédség szervezeti kérdéseiben meglévő mély ismereteire való tekintettel IV. Károly király 1917. február 19-én a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium élére nevezte ki az újdonsült bárót, aki formálisan továbbra is az aktív állomány kötelékébe tartozott. Augusztus 10-én pedig gyalogsági tábornokká léptették elő.

Feladata, ha lehet, még nehezebb volt, illetve több kihívást tartogatott, mint a harctéri helytállás. Ekkorra ugyanis Magyarország hadereje

súlyos emberveszteségeket szenvedett,

az utánpótlás egyre gyengébb minőségű volt,

a Monarchia gazdasági és politikai mozgástere pedig még a saját szövetségi rendszerén belül is folyamatosan szűkült.

Szurmay Sándor hadügyminiszterként, gróf Esterházy Móric kormányában, a Sándor-palota erkélyén (az ülő sorban jobbról a második)

Szurmay minisztériumi működésének egyik fő célja az volt, hogy a honvédség önálló jellegét megerősítse, és a magyar alakulatok szervezeti és személyi érdekeit hatékonyabban képviselje a közös hadseregen belül. Ez a törekvés gyakran ütközött a császári és királyi hadvezetés, valamint a bécsi udvari körök magyarellenes elképzeléseivel, idejétmúlt rigolyáival és paranoiájával.

Az ekkor már 57 éves katona következetesen fellépett

a magyar honvéd alakulatok szétszórása ellen,

a honvéd tisztképzés önállóságáért, valamint

a magyar vezényleti nyelv és ügyintézés megőrzéséért.

Ezek az álláspontok politikai értelemben sem voltak semlegesek. Bár Szurmay nem tartozott egyik párthoz sem – annak ellenére sem, hogy sok dologban gróf Tisza István miniszterelnök szövetségesének számított -, de világosan magyar állami szempontból gondolkodott, és ezt a háború végéhez közeledve egyre nehezebben tudta érvényesíteni. Reformtörekvései csak részben valósulhattak meg, a parlamentben pedig folyamatos támadások érték a Károlyi Mihály gróf vezetése alatt álló ellenzék részéről, akik már ekkor háborús bűnösnek bélyegezték, és igyekeztek ellene heccelni a közhangulatot.

A Szent István napi körmenetre várakozó tisztek között, 1917-ben

Összeomlás és fogság

1918 őszére az Osztrák–Magyar Monarchia katonailag és politikailag is szétesett. A Károlyi-féle őszirózsás puccs idején Szurmay még hivatalban volt, de mozgástere minimálisra csökkent, és ő is tehetetlenül sodródott az árral, akár csak a tisztek és politikusok nagy része. A népköztársasági kormány 1918. október 31-én az első között menesztette a miniszteri tisztségéből. Ezzel egy időben megszűnt az a politikai háttér, amelyre addig támaszkodhatott, és a világ jól ismert rendjét az ő lába alól is kirántotta a káosz.

A harctéren szerzett súlyos reumájával küzdő egykori hadügyminiszter a Károlyi-rezsim szemében a „régi rendszer” egyik legmagasabb rangú katonai képviselőjének és „bűnös népnyúzónak” számított, még akkor is, ha nem lépett fel aktívan az őszirózsás puccs ellen.

1919. január 1-jén nyugdíjazták, február 25-én pedig a népköztársasági kormány utasítására letartóztatták és internálták. Báró Szterényi József korábbi kereskedelemügyi miniszterre együtt a szentgotthárdi cisztercita kolostorba vitték, ahonnan nem sokkal a proletárdiktatúra kitörése után, március 25-én ismét a fővárosba hurcolták. Itt ugyan a gyűjtőfogház rabkórházába került, de fűtetlen cellában, köztörvényes bűnözők között, a gyógykezelést tőle hónapokig megtagadva tartották.

Túszok csoportképe a Gyűjtőfogház udvarán (középen Szurmay Sándor)

Egy visszaemlékezésében így írt erről:

Kun Béla e kérdésben ugyanazt a követ fújta, mint Károlyi Mihály és kormánya, valamint a ponyvairodalom egyes hősei, akik az ellenem való izgatást már az elfogatásomat megelőző hónapokban megkezdették. Így maradtam én végig, vagyis a tanácsrendszer bukásáig, augusztus 3-ig a rabkórházban.”

(Vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor: A magyar katona a Kárpátokban. Szentendre, Erdélyi Szalon Könyvkiadó, 2022. 243. o.)

Életét csak nemzetközi hírnevének, szívós szervezetének és végső soron a szerencsének köszönhette.

Az utolsó visszavonulás

A Tanácsköztársaság bukása után Szurmay rövid időn belül szabadult. A román megszállás és a nemzeti erők hatalomra kerülése után helyzete ismét egyenesbe jött, de világossá vált számára, hogy aktív katonai vagy politikai szerepre többé nem térhet vissza.

A Horthy-korszak elején

újra elismerték katonai rendfokozatát,

visszakapta a kitüntetéseit,

1921-es nyugdíjazása után pedig az első között lett a Vitézi Rend tagja.

Az ekkor már 61 éves hadvezér a két világháború közötti időszakban Budapesten élt, szerény anyagi körülmények között. Nem vállalt pártpolitikai szerepet, nem lett országgyűlési képviselő és nem kapcsolódott be az új katonai elit mindennapjaiba sem. Kapcsolatot tartott egykori bajtársaival, különösen azokkal a tisztekkel, akik a kárpáti harcokban szolgáltak alatta, és akik számára az ő személye jelentette a magyar hazafiság egyik kidönthetetlen oszlopát.

A Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztje

A katonai gondolkodó

Ugyanakkor a '20-as, '30-as években Szurmay nem tűnt el teljesen a nyilvánosságból. Írásaiban és visszaemlékezéseiben – amelyek részben kéziratban, részben szűk körben jelentek meg – következetesen azt hangsúlyozta, hogy az első világháború keleti frontján nem a látványos offenzívák, hanem a kitartó védelem döntötte el Magyarország sorsát.

Az idős gyalogsági tábornok 1928-ban

Szurmay értelmezésében a Kárpátokban 1914–15-ben

valós, közvetlen veszélyben volt a Magyar Királyság területi integritása,

az orosz áttörés megakadályozása nem hadászati mellékszál, hanem stratégiai főfeladat volt,

amelyben a honvéd alakulatok szerepe jóval nagyobb volt, mint ahogyan azt később a nemzeti és a nemzetközi emlékezet elismerte.

Bár megírta a világháborús hadi cselekményeiről készült részletes feljegyzéseit, kikötötte, hogy azokat haláláig zárolni kell. Eredetileg ódzkodott tőle, de hosszas töprengés után, illetve barátai rábeszélésére 1940-ben nyilvánosságra hozta emlékiratait A magyar katona a Kárpátokban címmel. Ez az írás – a naplószerű feljegyzéseivel ellentétben – nem annyira a világháborús események krónikájaként, hanem inkább az általános tapasztalatok levonására, az egyéni hősiesség és a magyar honvédek emberfeletti teljesítményeinek ismertetésére szolgált, illetve a kárpáti téli harcokhoz kapcsolódó, a laikusok körében makacsul élő téveszméket hivatott eloszlatni. De szó esett benne az 1918-as eseményekről, valamint a trianoni békediktátum hatásairól is.

Hetvenhetedik születésnapján, unokájával

Emellett Szurmay, amikor csak tudott, legnagyobb szenvedélyeinek, a horgászatnak és a vadászatnak hódolt. 1937-ben a hazai vadászirodalmat is gazdagította Vadászemlékek, horgászélmények című könyvével.

1941 augusztusában nyugállományú vezérezredessé nevezték ki, szeretett feleségét pedig 1943-ban veszítette el.

Lehull a katonacsillag

Szurmay Sándor 1945. március 24-én, Budapesten adta vissza a lelkét a Teremtőnek, a második világháború utolsó heteiben; a Fiumei úti sírkertben, a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.

A Szurmay család sírja a Fiumei úti temetőben

A gondviselés azt a kegyetlen sorsot mérte rá, hogy meg kellett élnie azt a kataklizmát, amelytől 1914–15-ben meg tudta kímélni az országot:

hőn szeretett hazája hadszíntérré változott és romokban hevert, népét kifosztották, meggyalázták és halomra gyilkolták.

Emlékét a kommunista rendszer és történetírás igyekezett bemocskolni és elfeledtetni. Tetteit, műveit csak a rendszerváltás után fedezhette fel ismét a nemzeti emlékezet, nevét pedig sajnos korántsem ismerik olyan széles körben, mint az illő volna. 1940-es munkáját legutóbb, számos kiadatlan írással és interjúval kiegészítve, 2022-ben jelentette meg a Mandiner-díjas Erdélyi Szalon Könyvkiadó.

A magyar katona a Kárpátokban 1940-es és 2022-as kiadásának borítója

Példaadó életútja és munkássága ma azért is fontos, mert rávilágít arra, hogy az első világháború magyar szempontból sem kizárólag vereségek és összeomlások sorozata volt, és a magyar katonák semmivel sem maradtak el érdemekben, mint más nemzetek fiai. A Kárpátokban folytatott harcok, az uzsoki védelmi vonal megtartása és a honvédség helytállása reális alternatívát jelentett az orosz betöréssel szemben, és egyike volt a magyar hadtörténet legragyogóbb fegyvertényeinek.

Felhasznált irodalom:

Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek . Budapest, Stádium Nyomda, 1937.

. Budapest, Stádium Nyomda, 1937. M. Tóth György: A katonabáró – Szurmay Sándor: a Monarchia magyar hadvezére . MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Budapest, 2017.

. MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Budapest, 2017. Pap Krisztián: Oroszlánok a Kárpátokban – 1914–1915 . Szentendre, Erdélyi Szalon Könyvkiadó, 2022.

. Szentendre, Erdélyi Szalon Könyvkiadó, 2022. Losonczi Szakall Kálmán: Uzsok hősei . Budapest, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt., 1940.

. Budapest, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt., 1940. Vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor: A magyar katona a Kárpátokban. Szentendre, Erdélyi Szalon Könyvkiadó, 2022.

