doni áttörés 1943 doni hősök hadtörténet honvédség Don-kanyar történelem második világháború doni katasztrófa

Magyar katasztrófa a Don-kanyarban: 83 éve nyelte el a jeges pokol a magyar királyi 2. honvéd hadsereget

2026. január 12. 09:09

„Fájdalommal emlékezünk az elesett és eltűnt bajtársainkra. Helytálltak és harcoltak, mert úgy hozta a sors.”

2026. január 12. 09:09
null
Tari Tamás

1943. január 12. A második világháború, sőt a XX. századi magyar történelem egyik leggyászosabb dátuma. A sztálingrádi csatához kapcsoló szovjet hadműveletek iszonytató erejű pörölye ekkor mért végzetes csapást az iparváros bevételéért küzdő, eddigre már bekerített német csapatok bal szárnyát biztosítani hivatott magyar királyi 2. honvéd hadseregre.

A magyar királyi 2. honvéd hadsereg katonája egy fedezék előtt, a Don-kanyarban, 1942 decemberében
A magyar királyi 2. honvéd hadsereg katonája egy fedezék előtt, a Don-kanyarban, 1942 decemberében
Forrás: Fortepan

Nyolcvanhárom évvel a tragikus események után, az emlékezés napján egy szemtanú beszámolójával idézzük fel, hogyan festett az összeomlás a Don folyó melletti, csaknem 200 kilométeres magyar védelmi zónában az osztrogoszszk–rosszosi hadművelet megindulásakor, és hogyan zajlott a kínkeserves visszavonulás. Előbb azonban vizsgáljuk meg röviden, milyen szerepet játszott a keleti front e végzetes szakaszán a magyar haderő, és milyen körülmények között kellett helytállniuk a magyar honvédeknek.

A magyar királyi 2. honvéd hadsereg 1942 nyarán érte el végleges állásait a Don folyó mentén. Az előrevonulás augusztus 25-re fejeződött be, amikor a magyar csapatok átvették a Sztálingrád felé támadó német egységek helyét. Feladatuk – akárcsak a térségben harcoló német, olasz és román seregeknek – a Don-vonal védelme, valamint a Sztálingrádnál harcoló német haderő északi bal szárnyának biztosítása volt. Az elégtelenül felszerelt, már a felvonulás során lerongyolódott hadsereg a nyári harcok során súlyos veszteségeket szenvedett, különösen a hídfőcsatákban elsőként bevetett III. hadtest. A frontra vonuló sereg eredetileg 207 500 fős összlétszámából az év végéig a veszteségek száma meghaladta a 33 ezer főt.

1942 őszére a hadsereg kimerülten, korántsem teljes harcértékű állapotban rendezkedett be védelemre.

A mintegy 80–90 ezer harcoló katonának közel 200 kilométeres arcvonalat kellett védenie, ami eleve lehetetlenné tette a mélységben tagolt, tartalékokkal biztosított védelem kialakítását.

Magyar honvédek és egy Nimród páncélvadász, 1942 decemberében az arcvonalban
Forrás: Fortepan

A Don mentén két erős szovjet hídfő is megmaradt, miközben a magyar állások „papírvékonyak” voltak: több helyen a tényleges védelem helyett csupán megfigyelés folyt. A hadsereg súlyos fegyverhiányban szenvedett, különösen a páncéltörő eszközök terén, és a védelem azon a hibás feltételezésen alapult, hogy a szovjetek erejét teljesen leköti a sztálingrádi csata.

Azt ugyanakkor ki kell emelni, hogy vitéz Jány Gusztáv vezérezredes hadseregparancsnok többször is jelezte mind a magyar, mind a német hadvezetés – amelynek alárendeltségébe tartozott – felé, hogy

  • ennyi emberrel és ilyen gyenge felszereléssel képtelenség érdemben védeni egy ekkora arcvonalat,
  • ráadásul maga a folyó egy védelemre abszolút alkalmatlan természetes határvonal, amelyen, ha a vad orosz télben befagy, minden gond nélkül átsétálhat a Vörös Hadsereg.
A 3. honvéd gépkocsizó lövészzászlóalj katonái (beállított kép)
Forrás: Fortepan

A 3. honvéd gépkocsizó lövészzászlóalj katonái 1943 januárjában (beállított kép)
Forrás: Fortepan

A vörös rém és tél tábornok a Don-kanyarban

Közben a szovjet csapatok minősége rövid időn belül látványosan javult:

  • modern fegyverzet,
  • új egyenruhák és
  • amerikai eredetű élelmiszer is megjelent náluk.

A fagyok beálltával a hiányosságok végzetessé váltak: a mínusz 30–40 fokos hidegben a téli felszerelés hiánya tömeges megbetegedésekhez és fagyási sérülésekhez vezetett, ami tovább csökkentette a harcképes állomány létszámát. A kimerültség, az alultápláltság és a kilátástalanság uralkodott el az arcvonalban.

Előrenyomuló orosz gyalogság téli felszerelésben

1942 végére a magyar vezetés tisztában volt egy közelgő szovjet támadás veszélyével, és sürgette a németeket, hogy hozzák meg a szükséges ellenlépéseket, illetve adják meg az ígért, de mindaddig elmaradt támogatást. A könyörgés eredménye az lett, hogy a nélkülözhetőnek ítélt német egységekből a magyar vonalak mögött létrehozták a mozgó tartalékként működő Cramer-csoportot, ám efölött nem a magyar hadsereg-parancsnokság rendelkezett: Jánynak a német hadvezetéstől és Adolf Hitlertől kellett engedélyt kérnie az egység bevetésére.

1943. január 12-én, rendkívüli hidegben indult meg az osztrogozsszk–rosszos hadművelet:

az oroszok erős páncélos támogatással zúdultak rá a magyar arcvonal északi részére.

A kezdeti sikeres ellenállás ellenére január 13-ra a szovjetek áttörték a védelmet, és mélyen benyomultak a magyar csapatok mögé. A szovjet tankok ráadásul a magyar egységek felváltása közben zúdultak rá az első vonalakra, ami súlyos kavarodást okozott a csapatok között: fegyvertelen egységek keveredtek a menekülőkkel, pánik tört ki, az alakulatok szétestek.

A magyar csapatok visszavonulása
Forrás: Fortepan

Január 14-én újabb hídfőkből indult támadás, miközben a délen védekező olasz 8. hadsereg is összeomlott. A magyar arcvonal darabokra szakadt, több alakulatot bekerítettek, köztük a teljes III. hadtestet.

A németek következetesen megtagadták a Cramer-csoport bevetését, és csak január 17-én vetették harcba a tartalékot, amikor már ezek a csapatok is képtelenek voltak megfordítani a hadi helyzetet. Jány Gusztáv hadseregparancsnok – ragaszkodva a hátrálást megtiltó hitleri parancshoz – csak ezen a napon, a német utasítás nyomán rendelte el a visszavonulást.

Visszavonuló honvédek
Forrás: Fortepan

Az eredetileg 10–12 ezer fős III. hadtest február elején kapott parancsot arra, hogy törjön ki a bekerítésből. A később fogságba esett parancsnok, gróf Stomm Marcel altábornagy kénytelen volt feloszlatni az alakulatot, a katonák pedig kisebb csoportokban próbáltak nyugat felé jutni, ami az ekkorra már szinte minden felszerelés nélkül harcoló honvédek közül végül csak körülbelül 7000 embernek sikerült.

A szinte minden fegyverzetét elveszítő hadsereg roncsait mintegy 100 kilométerrel nyugatra próbálták összegyűjteni. Március elejéig mintegy 64 ezer fő tért vissza, többségük sebesülten, fagyási sérülésekkel. Az elesettek és eltűntek pontos számát nem sikerült megállapítani.

Jány január 24-én adta ki a rendkívül szerencsétlen, „A 2. magyar hadsereg elvesztette becsületét...” kezdetű hadparancsát, amelyben gyávasággal vádolta a katonáit, és drasztikus fegyelmező intézkedéseket rendelt el. A vezérezredes később visszavonta ezt a parancsot, de ekkor már késő volt: a katonák lelkében szükségtelen törést okozott vele, a németeknek és románoknak pedig muníciót szolgáltatott arra, hogy a magyar alakulatokat tehessék felelőssé az összeomlásért.

Egy teve a visszavonuló magyar csapatok között
Forrás: Fortepan

Egy őszinte krónikás

A voronyezsi katasztrófa szemtanúja volt az egyik legtehetségesebb magyar haditudósító, dr. Kuntár Lajos is. Az akkor 28 éves hadapród őrmester a kor egyik legőszintébb vallomását nyújtotta a doni arcvonal és a 2. hadsereg végnapjairól az 1943-ban, vitéz Somogyváry Gyula közbenjárásával megjelentetett – később a kommunisták által indexre tett, 2003-ban ismét megjelent – A véres Don című művében.

Dr. Kuntár Lajos haditudósítóként a keleti fronton

Az emlékezés és a hős honvédek előtti tiszteletteljes főhajtás jegyében ebből idézünk részleteket:

„Megindul az óriáserejű orosz támadás (...)

Hat óra előtt pár perccel érkezik meg a riadóparancs. Nem lep meg. Két napja tart már a reménytelen küzdelem előttünk. Csapataink hősi ellenállása hiábavaló. Nem lehet feltartóztatni a harckocsikkal és óriási tömegekkel támadó orosz erőket. Legfeljebb csak késleltetni az előnyomulást.

(...)

Hat-hét kilométerre folyik még tőlünk a harc, de meglepetésszerű támadás bármelyik pillanatban érhet bennünket. Robbanások reszkettetik meg a levegőt. Néha összeolvadva hallatszanak. Fények villannak, s rakéták röpködnek. Félelmetes az éjszaka.

„A vonulók fekete csíkja”
Forrás: Fortepan

Az »Armee Strassén« szünet nélkül tart a csapatok visszafelé özönlése. Különféle magyar és német vonatrészek jönnek gépkocsin, szánkón, szekéren, gyalog. A táj egyhangú fehérségét a vonulók fekete csíkja töri meg.

(...)

Teljes fehérneműkészletem rajtam van. Négy rend. Aztán pulóver, bőrmellény, köpeny és legfelül hólepel. Arcomat három hósapka védi. Éppen csak a szemem és az orrom fedetlen. Ezt érzem is nagyon.

Ötpercenként kell bedörzsölnöm hóval az orromat, így is megcsípte már a hideg.

Magyar honvédek a doni arcvonalban, egy Marder III. páncélvadásszal
Forrás: Fortepan

(...)

Bajtársaink elképesztő dolgokat mesélnek. Szekszárdi hadosztályunkra hat orosz hadosztály támadt. Óriási tüzér és aknavető előkészítés után a hírhedt T-34-esek törtek rá vonalainkra. A nagy hidegben nehezen működő tűzfegyvereink ugyan halomra pusztították az ellenséget, de a számbeli fölény és az orosz télhez készített fegyverek és felszerelés előbb-utóbb mégiscsak meghozta eredményét, s csapataink önfeláldozó ellenállása csak akadályozni, de feltartóztatni nem tudta a támadást.

(...)

Tizenhetedikén megkapjuk a parancsot a visszavonulásra. Rendben, nyugodtan, magabiztosan indulnak nyugat felé csapataink. Tudja mindenki, hogy ellenség van mögöttünk, előttünk, és még sincs pániknak még csak a legkisebb jele sem.

Útközben itt-ott partizánbandák próbálják zavarni a visszavonulást, de ellenakcióink azonnal meghozzák eredményüket.

(...)

Égő házak, füstölgő romok és hullák mindenütt. Két órába kerül, míg elérjük a Bugyonnij felé vezető úton a város szélét. Tehergépkocsink oldalát több szilánk lyukasztotta át. Nekünk, hála Istennek, nem történt semmi bajunk.

Golyósorozat egy Botond oldalán
Forrás: Fortepan

Bugyonnijban nagy légitámadást kapunk. Százával hull ránk a bomba, de az Isten itt is és a várostól nem messze ránk támadó három Rata géppuskázásánál is megsegít.

(...)

A tüzérek legnagyobb része gyöngyösi. Ütegük legénysége egytől egyig hősként harcol. Az ellenség nem egyszer már ott hullámzik állásaiknál, de kitartanak, s mindent elpusztító tüzükkel megsemmisítik, vagy visszatérésre szorítják az ellenséget. Hős honvédek! Hős tüzérek! Bátrak, vitézek valamennyien! Nem rettenti meg őket az ellenség túlereje, nem veszi el az ellenálló kedvüket a hiábavalónak látszó küzdelem, nem csökkenti a küzdeni tudásukat a dermesztő hideg, a velőkig hatoló szél, a negyvenöt fokos hideg! Harcolnak, helytállnak, s késleltetik az ellenség előretörését. Helytállásuk következtében rendkívül fontos és értékes raktárakat mentenek a mögöttes alakulatok.

Úgy hull az ellenség, mint az őszi légy. Mégis hiába, annyian vannak a szemben állók, hogy soraik csak ritkulnak, de nem fogynak...

(...)

Egy-két pillanat, s már felkapcsolva a lövegek, s kezdődik is az állásváltoztatás. Az ellenség gyalogsága eközben már betört a házak közé is. Elvágtató tüzéreink oldaltüzet kapnak innen is, onnan is. A templomtéren meg kell állniuk. A tűz olyan heves, hogy csak a támadók leküzdése után lehet tovább menni.

Kifáradt magyar tüzér egy Göring könnyű tarack lövegtalpán alszik, 1943. január 16-án

(...)

Bár hadvezetőségünk látta az arcvonalszakaszunk ellen megindított támadásról, hogy mekkora erőkkel hajtja azt végre az ellenség, kapott parancsa értelmében mégis a végsőkig való kitartást és helytállást rendelte el.

– Állásainkat az utolsó emberig tartani! – ez volt a parancs.

Mikor aztán a túlerő mégiscsak kikényszerítette az első állások feladását, a nem harcos alakulatok is harcosokká váltak, hiszen ők is bekerültek a gyűrűbe, s csak a gyalogos és tüzér egységekkel együtt, kemény harcok árán sikerült magukat a többszörös bekerítésből kivonni.

(...)

Az egyik szombathelyi élelmiszer-ellátó részleg küzdelmes napjait következőkben mondja el parancsnoka, Bély István százados:
– A június 28-án megindult támadás eredményeképp mi is állandóan előbbre és előbbre helyeztük telepeinket. (...) Mikor megkaptuk a visszavonulási parancsot, a rendelkezésünkre álló fogatokat megraktuk élelmiszerrel, azután vasi és soproni legénységemmel elindultam Alekszejevka felé. A város ekkor már orosz kézen volt. Több harckocsi garázdálkodott a környéken is. Oszlopomat két ízben is megtámadták. Harckocsi elhárítására nem voltunk felkészülve, így nagy pusztítást vittek véghez sorainkban.

Az Osztrogozsszkból kitört 13. könnyű hadosztály csoportja Novij Olsan déli kijáratánál, 1943. január 21-én

(...)

A harckocsik után jött az áttörés a megszállott városon. Mindjárt az első házakból tüzet kaptunk. Fogataink egymás után vesztek el. Kemény harcokat vívva, valósággal lépésről lépésre küzdöttük előre magunkat. Szétszórva és megfogyatkozva értük el a város nyugati szegélyét.

(...)

Küzdelmes utunk további állomásai ugyanazok voltak, mint a többi alakulaté. Innét kezdve, mivel járműveink majdnem teljesen elvesztek, mi is beosztást nyertünk különféle harcos egységekbe. Jómagam is több ízben voltam század-, illetve zászlóaljparancsnok.

A 17/2. kísérő könnyű tábori ágyús üteg visszavonulása az arcvonalból, 1943. január 17-e körül

(...)

– Fájdalommal emlékezünk az elesett és eltűnt bajtársainkra. Helytálltak és harcoltak, mert úgy hozta a sors. Holttetemeik most ott pihennek annyi más bajtársukéval együtt a Don mentén, mi pedig szívünkben hordjuk dicső emléküket.”

(Kuntár Lajos: A véres Don. Vasi Szemle, Szombathely, 2003. 163–179. o.)

Kuntár Lajos életéről és háborús élményeiről Boros Ferenc és Horváth Zoltán A haditudósító című filmjében mesélt bővebben:

***

Fotó: Visszavonuló magyar csapatok Pokrovo-Mihajlovkán / Fortepan

