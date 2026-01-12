Magyar katasztrófa a Don-kanyarban: 83 éve nyelte el a jeges pokol a magyar királyi 2. honvéd hadsereget

Az emlékezés és a hős honvédek előtti tiszteletteljes főhajtás jegyében ebből idézünk részleteket:

„Megindul az óriáserejű orosz támadás (...)

Hat óra előtt pár perccel érkezik meg a riadóparancs. Nem lep meg. Két napja tart már a reménytelen küzdelem előttünk. Csapataink hősi ellenállása hiábavaló. Nem lehet feltartóztatni a harckocsikkal és óriási tömegekkel támadó orosz erőket. Legfeljebb csak késleltetni az előnyomulást.

(...)

Hat-hét kilométerre folyik még tőlünk a harc, de meglepetésszerű támadás bármelyik pillanatban érhet bennünket. Robbanások reszkettetik meg a levegőt. Néha összeolvadva hallatszanak. Fények villannak, s rakéták röpködnek. Félelmetes az éjszaka.

„A vonulók fekete csíkja”

Forrás: Fortepan

Az »Armee Strassén« szünet nélkül tart a csapatok visszafelé özönlése. Különféle magyar és német vonatrészek jönnek gépkocsin, szánkón, szekéren, gyalog. A táj egyhangú fehérségét a vonulók fekete csíkja töri meg.

(...)

Teljes fehérneműkészletem rajtam van. Négy rend. Aztán pulóver, bőrmellény, köpeny és legfelül hólepel. Arcomat három hósapka védi. Éppen csak a szemem és az orrom fedetlen. Ezt érzem is nagyon.

Ötpercenként kell bedörzsölnöm hóval az orromat, így is megcsípte már a hideg.

Magyar honvédek a doni arcvonalban, egy Marder III. páncélvadásszal

Forrás: Fortepan

(...)

Bajtársaink elképesztő dolgokat mesélnek. Szekszárdi hadosztályunkra hat orosz hadosztály támadt. Óriási tüzér és aknavető előkészítés után a hírhedt T-34-esek törtek rá vonalainkra. A nagy hidegben nehezen működő tűzfegyvereink ugyan halomra pusztították az ellenséget, de a számbeli fölény és az orosz télhez készített fegyverek és felszerelés előbb-utóbb mégiscsak meghozta eredményét, s csapataink önfeláldozó ellenállása csak akadályozni, de feltartóztatni nem tudta a támadást.

(...)

Tizenhetedikén megkapjuk a parancsot a visszavonulásra. Rendben, nyugodtan, magabiztosan indulnak nyugat felé csapataink. Tudja mindenki, hogy ellenség van mögöttünk, előttünk, és még sincs pániknak még csak a legkisebb jele sem.

Útközben itt-ott partizánbandák próbálják zavarni a visszavonulást, de ellenakcióink azonnal meghozzák eredményüket.

(...)

Égő házak, füstölgő romok és hullák mindenütt. Két órába kerül, míg elérjük a Bugyonnij felé vezető úton a város szélét. Tehergépkocsink oldalát több szilánk lyukasztotta át. Nekünk, hála Istennek, nem történt semmi bajunk.

Golyósorozat egy Botond oldalán

Forrás: Fortepan

Bugyonnijban nagy légitámadást kapunk. Százával hull ránk a bomba, de az Isten itt is és a várostól nem messze ránk támadó három Rata géppuskázásánál is megsegít.

(...)

A tüzérek legnagyobb része gyöngyösi. Ütegük legénysége egytől egyig hősként harcol. Az ellenség nem egyszer már ott hullámzik állásaiknál, de kitartanak, s mindent elpusztító tüzükkel megsemmisítik, vagy visszatérésre szorítják az ellenséget. Hős honvédek! Hős tüzérek! Bátrak, vitézek valamennyien! Nem rettenti meg őket az ellenség túlereje, nem veszi el az ellenálló kedvüket a hiábavalónak látszó küzdelem, nem csökkenti a küzdeni tudásukat a dermesztő hideg, a velőkig hatoló szél, a negyvenöt fokos hideg! Harcolnak, helytállnak, s késleltetik az ellenség előretörését. Helytállásuk következtében rendkívül fontos és értékes raktárakat mentenek a mögöttes alakulatok.

Úgy hull az ellenség, mint az őszi légy. Mégis hiába, annyian vannak a szemben állók, hogy soraik csak ritkulnak, de nem fogynak...

(...)

Egy-két pillanat, s már felkapcsolva a lövegek, s kezdődik is az állásváltoztatás. Az ellenség gyalogsága eközben már betört a házak közé is. Elvágtató tüzéreink oldaltüzet kapnak innen is, onnan is. A templomtéren meg kell állniuk. A tűz olyan heves, hogy csak a támadók leküzdése után lehet tovább menni.

Kifáradt magyar tüzér egy Göring könnyű tarack lövegtalpán alszik, 1943. január 16-án

(...)

Bár hadvezetőségünk látta az arcvonalszakaszunk ellen megindított támadásról, hogy mekkora erőkkel hajtja azt végre az ellenség, kapott parancsa értelmében mégis a végsőkig való kitartást és helytállást rendelte el.

– Állásainkat az utolsó emberig tartani! – ez volt a parancs.

Mikor aztán a túlerő mégiscsak kikényszerítette az első állások feladását, a nem harcos alakulatok is harcosokká váltak, hiszen ők is bekerültek a gyűrűbe, s csak a gyalogos és tüzér egységekkel együtt, kemény harcok árán sikerült magukat a többszörös bekerítésből kivonni.

(...)

Az egyik szombathelyi élelmiszer-ellátó részleg küzdelmes napjait következőkben mondja el parancsnoka, Bély István százados:

– A június 28-án megindult támadás eredményeképp mi is állandóan előbbre és előbbre helyeztük telepeinket. (...) Mikor megkaptuk a visszavonulási parancsot, a rendelkezésünkre álló fogatokat megraktuk élelmiszerrel, azután vasi és soproni legénységemmel elindultam Alekszejevka felé. A város ekkor már orosz kézen volt. Több harckocsi garázdálkodott a környéken is. Oszlopomat két ízben is megtámadták. Harckocsi elhárítására nem voltunk felkészülve, így nagy pusztítást vittek véghez sorainkban.

Az Osztrogozsszkból kitört 13. könnyű hadosztály csoportja Novij Olsan déli kijáratánál, 1943. január 21-én

(...)

A harckocsik után jött az áttörés a megszállott városon. Mindjárt az első házakból tüzet kaptunk. Fogataink egymás után vesztek el. Kemény harcokat vívva, valósággal lépésről lépésre küzdöttük előre magunkat. Szétszórva és megfogyatkozva értük el a város nyugati szegélyét.

(...)

Küzdelmes utunk további állomásai ugyanazok voltak, mint a többi alakulaté. Innét kezdve, mivel járműveink majdnem teljesen elvesztek, mi is beosztást nyertünk különféle harcos egységekbe. Jómagam is több ízben voltam század-, illetve zászlóaljparancsnok.

A 17/2. kísérő könnyű tábori ágyús üteg visszavonulása az arcvonalból, 1943. január 17-e körül

(...)

– Fájdalommal emlékezünk az elesett és eltűnt bajtársainkra. Helytálltak és harcoltak, mert úgy hozta a sors. Holttetemeik most ott pihennek annyi más bajtársukéval együtt a Don mentén, mi pedig szívünkben hordjuk dicső emléküket.”

(Kuntár Lajos: A véres Don. Vasi Szemle, Szombathely, 2003. 163–179. o.)

Kuntár Lajos életéről és háborús élményeiről Boros Ferenc és Horváth Zoltán A haditudósító című filmjében mesélt bővebben:

***

Fotó: Visszavonuló magyar csapatok Pokrovo-Mihajlovkán / Fortepan