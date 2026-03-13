A magyar honvédség elérte a teljes műveleti készenlétet

A kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére létrehozott Egyeztető Törzs folytatta a munkáját – erről posztolt videót pénteken a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte, hogy a Barátság kőolajvezeték Magyarország és Szlovákia csöves energiaellátásának egyetlen forrása, amit Ukrajna továbbra is egyoldalúan zárva tart annak ellenére, hogy az Európai Unió tagországaival szemben jogi kötelezettsége lenne a folyamatos szállításra.

Mivel Ukrajnától minden kitelik, ezért a miniszterelnök elrendelte a kritikus infrastruktúránk védelmének megerősítését – idézte fel a tárcavezető. Mint hangsúlyozta: az ukránok folytatják a zsarolást és a fenyegetőzést, „ezért minden helyzetre felkészülünk”.