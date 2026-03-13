Szalay-Bobrovnicky Kristóf honvédség magyar honvédség ukrajna

A magyar honvédség elérte a teljes műveleti készenlétet

2026. március 13. 20:04

A Magyar Honvédség elérte a teljes műveleti készenlétet, mind a 75 végponton felsorakoztak és megerősítették ezek védelmét – közölte pénteken közzétett videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta azt is: a békéhez erő kell, folytatják a munkát.

A kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére létrehozott Egyeztető Törzs folytatta a munkáját – erről posztolt videót pénteken a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte, hogy a Barátság kőolajvezeték Magyarország és Szlovákia csöves energiaellátásának egyetlen forrása, amit Ukrajna továbbra is egyoldalúan zárva tart annak ellenére, hogy az Európai Unió tagországaival szemben jogi kötelezettsége lenne a folyamatos szállításra. 

Mivel Ukrajnától minden kitelik, ezért a miniszterelnök elrendelte a kritikus infrastruktúránk védelmének megerősítését – idézte fel a tárcavezető. Mint hangsúlyozta: az ukránok folytatják a zsarolást és a fenyegetőzést, „ezért minden helyzetre felkészülünk”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást
Tovább a cikkhezchevron

Beszámolt arról is: 

a Magyar Honvédség elérte a teljes műveleti készenlétet, mind a 75 végponton felsorakoztak és megerősítették ezek védelmét.

Mint az ismeretes, Orbán Viktor február 25-én rendelte el a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését, ami azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendelték a drónrepülési tilalmat.

A Kormány elrendelte a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését

Nem engedünk a zsarolásnak! Meg fogjuk védeni Magyarország energiaellátását, békéjét és biztonságát!

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
socialismo-e-muerte
2026. március 13. 20:34
youtube.com/watch?v=F0JRkp9KmMw
nemecsekerno-007-01
2026. március 13. 20:20
Nagyon helyes. Csak magunkra számíthatunk.
Jean_Lannes
2026. március 13. 20:10
A nato tanítani való módon fog félrenézni, ha baj lesz.
