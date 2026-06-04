Vége egy korszaknak: bezár Magyarország legendás két Michelin-csillagos vidéki étterme

A magyar gasztronómia egyik legnagyobb sikertörténete ér véget: 2026. július 31-én jelenlegi formájában bezár a tatai Platán Gourmet Restaurant, az ország egyetlen vidéki két Michelin-csillagos étterme. A döntés összefügg azzal, hogy Pesti István séf tizenegy év után lezárja a Platánhoz kötődő munkáját, így egy több mint egy évtizedes, nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai korszak ér véget – írja a diningguide.hu.

Pesti István szerint nem hirtelen döntésről van szó. Elmondása alapján az elmúlt években fokozatosan érezte, hogy lezárult számára az a szakmai út, amelyet Tatán végig akart járni. A séf kiemelte: büszke arra, hogy csapatával bebizonyították, vidéken is lehet a világ élvonalába tartozó éttermet építeni, és hogy a Platán Gourmet révén Tata felkerült a nemzetközi gasztronómiai térképre.