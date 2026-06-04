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platán gourmet restaurant pesti istván tata

Vége egy korszaknak: bezár Magyarország legendás két Michelin-csillagos vidéki étterme

2026. június 04. 08:03

Tizenegy év után távozik Pesti István, jelenlegi formájában megszűnik a Platán Gourmet.

2026. június 04. 08:03
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A magyar gasztronómia egyik legnagyobb sikertörténete ér véget: 2026. július 31-én jelenlegi formájában bezár a tatai Platán Gourmet Restaurant, az ország egyetlen vidéki két Michelin-csillagos étterme. A döntés összefügg azzal, hogy Pesti István séf tizenegy év után lezárja a Platánhoz kötődő munkáját, így egy több mint egy évtizedes, nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai korszak ér véget – írja a diningguide.hu

Pesti István szerint nem hirtelen döntésről van szó. Elmondása alapján az elmúlt években fokozatosan érezte, hogy lezárult számára az a szakmai út, amelyet Tatán végig akart járni. A séf kiemelte: büszke arra, hogy csapatával bebizonyították, vidéken is lehet a világ élvonalába tartozó éttermet építeni, és hogy a Platán Gourmet révén Tata felkerült a nemzetközi gasztronómiai térképre.

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A változás hátterében gazdasági okok is állnak. Gerendai Károly, a Costes Csoport tulajdonosa arról beszélt, hogy a két Michelin-csillagos étterem működtetése évek óta jelentős veszteségekkel jár, és a kereslet nem tudta biztosítani a hosszú távon fenntartható működést. Miután Pesti István jelezte távozási szándékát, a csoport úgy döntött, kiszáll a projektből, mivel a séf nélkül nem látja értelmét ugyanebben a formában folytatni az étterem működtetését.

A Platán Tata komplexum ugyanakkor nem szűnik meg: a Platán Bisztró, a Platán Udvarház és a többi egység változatlanul működik tovább. A Gourmet helyén új gasztronómiai koncepció valósulhat meg, vendégséfekkel és különleges eseményekkel. A tulajdonosok szerint a cél továbbra is az, hogy Tata meghatározó gasztronómiai és turisztikai célpont maradjon, miközben megőrzik azt a szakmai örökséget, amelyet a Platán Gourmet az elmúlt években felépített.

Nyitókép: diningguide.hu

 

Összesen 5 komment

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yalaelnok
2026. június 04. 08:54
szomorkodhatnak a sznobok
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Búvár Kund
2026. június 04. 08:53
Kenjétek a hajatokra a százezerért árult velővel töltött disznóorrot!!! Maradok a rántott szeletnél, zöldséges krumplival meg ubisalival!
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gullwing
2026. június 04. 08:46
Eddig sem tudtam a létezésükről.. Amúgy gerendai számomra mint ember, mint befektető nem szimpatikus... És még finoman fogalmaztam.
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andris-923
2026. június 04. 08:44
Csak röviden Majdnem be mentünk egyszer Megszédültünk az áraktól és onnantól már nem is voltunk éhesek
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