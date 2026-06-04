Vége egy korszaknak: bezár Magyarország legendás két Michelin-csillagos vidéki étterme

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Tizenegy év után távozik Pesti István, jelenlegi formájában megszűnik a Platán Gourmet.
A magyar gasztronómia egyik legnagyobb sikertörténete ér véget: 2026. július 31-én jelenlegi formájában bezár a tatai Platán Gourmet Restaurant, az ország egyetlen vidéki két Michelin-csillagos étterme. A döntés összefügg azzal, hogy Pesti István séf tizenegy év után lezárja a Platánhoz kötődő munkáját, így egy több mint egy évtizedes, nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai korszak ér véget – írja a diningguide.hu.
Pesti István szerint nem hirtelen döntésről van szó. Elmondása alapján az elmúlt években fokozatosan érezte, hogy lezárult számára az a szakmai út, amelyet Tatán végig akart járni. A séf kiemelte: büszke arra, hogy csapatával bebizonyították, vidéken is lehet a világ élvonalába tartozó éttermet építeni, és hogy a Platán Gourmet révén Tata felkerült a nemzetközi gasztronómiai térképre.
A változás hátterében gazdasági okok is állnak. Gerendai Károly, a Costes Csoport tulajdonosa arról beszélt, hogy a két Michelin-csillagos étterem működtetése évek óta jelentős veszteségekkel jár, és a kereslet nem tudta biztosítani a hosszú távon fenntartható működést. Miután Pesti István jelezte távozási szándékát, a csoport úgy döntött, kiszáll a projektből, mivel a séf nélkül nem látja értelmét ugyanebben a formában folytatni az étterem működtetését.
A Platán Tata komplexum ugyanakkor nem szűnik meg: a Platán Bisztró, a Platán Udvarház és a többi egység változatlanul működik tovább. A Gourmet helyén új gasztronómiai koncepció valósulhat meg, vendégséfekkel és különleges eseményekkel. A tulajdonosok szerint a cél továbbra is az, hogy Tata meghatározó gasztronómiai és turisztikai célpont maradjon, miközben megőrzik azt a szakmai örökséget, amelyet a Platán Gourmet az elmúlt években felépített.
Nyitókép: diningguide.hu