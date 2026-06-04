Előkerült Tóta W. is a szívhangrendelet kapcsán: szerinte Isten a „markába röhögve abortálta a saját 33 éves fiát”

Újabb, a keresztény hívőket és a magzatvédőket mélyen sértő bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Tóta W. Árpád. A hírhedten provokatív publicista ezúttal dr. Giró-Szász Áronnak, az Axióma elnökének a szívhangrendeletről szóló írására reagált, az arról készült képernyőfotó kíséretében.

Tóta W. Árpád a bejegyzés elején azonnal kétségbe vonta a magzati szívhang biológiai létezését, azt állítva, hogy a néhány hetes magzat esetében csupán egy műszerekkel előállított „effektről” van szó, mondván „szívhangról valójában szó sincsen, mivel a néhány hetes sejtcsomónak olyanja nincs”. „Kifinomult műszerekkel előállítható egy effekt, ahogy egyébként a paradicsomnövényből is. Ebből elvarázsolt kékharisnyák azt a következtetést vonják le, hogy a paradicsom beszél, ami lehet, hogy jobb volna, mint amikor az Axióma Központ beszél” – tette hozzá.