Előkerült Tóta W. is a szívhangrendelet kapcsán: szerinte Isten a „markába röhögve abortálta a saját 33 éves fiát”

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Szerinte paradicsomnövényből is „előállítható” szívhang, amiről „valójában szó sincsen, mivel a néhány hetes sejtcsomónak olyanja nincs”.
Újabb, a keresztény hívőket és a magzatvédőket mélyen sértő bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Tóta W. Árpád. A hírhedten provokatív publicista ezúttal dr. Giró-Szász Áronnak, az Axióma elnökének a szívhangrendeletről szóló írására reagált, az arról készült képernyőfotó kíséretében.
Tóta W. Árpád a bejegyzés elején azonnal kétségbe vonta a magzati szívhang biológiai létezését, azt állítva, hogy a néhány hetes magzat esetében csupán egy műszerekkel előállított „effektről” van szó, mondván „szívhangról valójában szó sincsen, mivel a néhány hetes sejtcsomónak olyanja nincs”. „Kifinomult műszerekkel előállítható egy effekt, ahogy egyébként a paradicsomnövényből is. Ebből elvarázsolt kékharisnyák azt a következtetést vonják le, hogy a paradicsom beszél, ami lehet, hogy jobb volna, mint amikor az Axióma Központ beszél” – tette hozzá.
A publicista ezek után a keresztény hitet és Jézus Krisztus alakját igyekezett hitelteleníteni. „Érdemes végre belenyugodni abba, hogy a többség számára Jézus egy mesefigura. Nincs. Egyáltalán nem értelmezhető egy törvény vitájában, hogy Zsebibaba mit csinálna” – érvelt. „Ez a szöveg pont annyit ér, mint ha a 12 éves Giró-Szász Ödönke mászna elő a szerepjátékos klubból, és
arról magyarázna, hogy mit gondolna a szívhangrendeletről egy nyolcas szintű ogre mágus” – tette hozzá.
Posztjában leírta, hogy a keresztény vallásgyakorlás csupán egy olyan „hobbi”, amelynek képviselőit nyugodtan „arcon lehet röhögni”, a törvénykezés igazítását ehhez az értékrendhez pedig képtelenségnek nevezte.
A publicista a szöveg végén elkezdte az Atya és a Fiú kapcsolatát is elemezni, mondván „a színvonalas világépítés elvisel akárhány fejű sárkányt meg bármilyen varázslatot, amíg a belső logika konzisztens”: szerinte ugyanis „ha Jézus semmi mást nem tehet, mint az Atya, akkor a magzatvédelemtől a legjobb lesz távol tartani.
Az Atya ugyanis előbb megpróbálta rávenni Ábrahámot, hogy a kedvéért ölje meg a kisgyermekét. Majd ugyanez az Atya a markába röhögve abortálta a saját 33 éves fiát. Inkább ne kérdezzük meg, mit is tenne. Megleszünk nélküle.”
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