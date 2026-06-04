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jézus krisztus szívhangrendelet publicista Tóta W. Árpád isten

Előkerült Tóta W. is a szívhangrendelet kapcsán: szerinte Isten a „markába röhögve abortálta a saját 33 éves fiát”

2026. június 04. 07:39

Szerinte paradicsomnövényből is „előállítható” szívhang, amiről „valójában szó sincsen, mivel a néhány hetes sejtcsomónak olyanja nincs”.

2026. június 04. 07:39
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Újabb, a keresztény hívőket és a magzatvédőket mélyen sértő bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Tóta W. Árpád. A hírhedten provokatív publicista ezúttal dr. Giró-Szász Áronnak, az Axióma elnökének a szívhangrendeletről szóló írására reagált, az arról készült képernyőfotó kíséretében. 

Tóta W. Árpád a bejegyzés elején azonnal kétségbe vonta a magzati szívhang biológiai létezését, azt állítva, hogy a néhány hetes magzat esetében csupán egy műszerekkel előállított „effektről” van szó, mondván „szívhangról valójában szó sincsen, mivel a néhány hetes sejtcsomónak olyanja nincs”. „Kifinomult műszerekkel előállítható egy effekt, ahogy egyébként a paradicsomnövényből is. Ebből elvarázsolt kékharisnyák azt a következtetést vonják le, hogy a paradicsom beszél, ami lehet, hogy jobb volna, mint amikor az Axióma Központ beszél” – tette hozzá.

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A publicista ezek után a keresztény hitet és Jézus Krisztus alakját igyekezett hitelteleníteni. „Érdemes végre belenyugodni abba, hogy a többség számára Jézus egy mesefigura. Nincs. Egyáltalán nem értelmezhető egy törvény vitájában, hogy Zsebibaba mit csinálna” – érvelt. „Ez a szöveg pont annyit ér, mint ha a 12 éves Giró-Szász Ödönke mászna elő a szerepjátékos klubból, és 

arról magyarázna, hogy mit gondolna a szívhangrendeletről egy nyolcas szintű ogre mágus” – tette hozzá.

Posztjában leírta, hogy a keresztény vallásgyakorlás csupán egy olyan „hobbi”, amelynek képviselőit nyugodtan „arcon lehet röhögni”, a törvénykezés igazítását ehhez az értékrendhez pedig képtelenségnek nevezte.

A publicista a szöveg végén elkezdte az Atya és a Fiú kapcsolatát is elemezni, mondván „a színvonalas világépítés elvisel akárhány fejű sárkányt meg bármilyen varázslatot, amíg a belső logika konzisztens”: szerinte ugyanis „ha Jézus semmi mást nem tehet, mint az Atya, akkor a magzatvédelemtől a legjobb lesz távol tartani. 

Az Atya ugyanis előbb megpróbálta rávenni Ábrahámot, hogy a kedvéért ölje meg a kisgyermekét. Majd ugyanez az Atya a markába röhögve abortálta a saját 33 éves fiát. Inkább ne kérdezzük meg, mit is tenne. Megleszünk nélküle.”

Nyitókép: YouTube-képernyőkép

Összesen 84 komment

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Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. június 04. 09:01
miért nem veri agyon már valaki ezt az ócska rohadt galiciáner geci zsidót?
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diagon-2
2026. június 04. 09:00
Mit játsza ez a hülye sz eszét Ez még mindig Leninben hisz. Vagy Sorosban.. Bizonyítsa be, hogy nincs Isten Lehetetlen, mivel hit. De a hit viszi előre az emberiséget.,. A gonosz ba vetett hit meg hátra.....
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Burg_kastL71-C
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2026. június 04. 08:58 Szerkesztve
Van annak már vagy húsz éve, hogy a Terror Háza múzeumban volt egy tematikus kiállítás. Az épület sarki holokzatára, egy hatalmas drapériján egyetlen sildessapkás zsidó kisfiú került egymagában kinagyítva, ahogy állt a rampán. Alatta egyetlen szó állt nagy betűkkel : " HETEDÍZIGLEN " Úgy látszik a bosszú most kihangosításra került egy keresztény és magyar gyalázás formájában, hogy azért ami történt : - ...hetedíziglen megfizettek az elpusztítandó utódaitok által. Most, lehetősége nyílt szabadon éltetni a gyermekgyilkosságokat, elsősorban persze itt Magyarországon. A teljes erőre kapott Tanácskommün kiváló lehetőséget ad erre. És, most még távolinak tűnik a vége... Ideje lenne, hogy befejezzék az emberírtást és lezárják az ok okozatot. Ha nehezükre is esik keressék inkább a megbékélést, ... bár az nem olyan gazdaságos.
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buktoragyufaarus
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2026. június 04. 08:56 Szerkesztve
elégia 2026. június 04. 08:44 Amennyiben ilyesmit Mohameddel kapcsolatban mondanál egy arab országban, pillanatokon belül alulról szagolnád az ibolyát " Ja a feleségedet meg megkövezik ha az arcát meglátja egy "idegen" férfi.Persze el is válhatsz tőle csak ki kell mondanod háromszor,hogy elválok, elválok ,elválok.Megtaláltad az egyik sorvadék fajt akik a világon léteznek, és semmibe veszik a másik nem képviselőit.
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