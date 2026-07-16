A modernitás meg akar szabadulni Istentől, de ezzel nem felemeli, hanem degradálja az embert

Trueman Nietzsche híres mondásának példáját helyezi a középpontba, hogy azon magyarázza el tézisét: a bolond a téren azt kiabálja, hogy Isten halott, és mi öltük meg. A német filozófus ennek kapcsán azzal szembesíti a felvilágosodás filozófusait, hogy miközben kiiktatták Istent és a hagyományos korlátokat, valamiképp mégis meg szeretnék őrizni az addigi világ számos jellemzőjét, azaz nem vonják le nyitó lépésük következményeit, mert nincs bátorságuk megtenni. A következményeket a posztmodern filozófia és politikailag a radikális baloldal vonta le már Nietzsche halála után, a huszadik században, amikor az embert konstrukciónak nyilvánította, ahogy a társadalmi normákat és intézményeket is, amelyek dekonstruálhatók és másképp rekonstruálhatók.

Fotó: Axioma Központ

Ilyen tekintetben két út lehetséges: a bolond útja vagy a Messiás útja. Trueman nem nietzscheánus, hanem keresztény, tehát a Messiás útját választja. A német filozófus példája mellett az alapvető kérdéskör, amit a középpontba helyez, a szexualitás és a szexuális forradalom, nem azért, mert prűd lenne, hanem mert ennek kapcsán nyilvánul meg leginkább a törésvonal a keresztény és a modern-posztmodern emberkép között. A szexualitás liberalizálása, az lmbtq, valamint a klasszikus kérdéskör (abortusz, eutanázia, lombikbébiprogramok, béranyaság stb.) ugyanis a legélesebben mutatja meg, milyen az új emberkép, ami leváltotta a régit.