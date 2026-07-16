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axioma központ nietzsche kereszténység isten

A modernitás meg akar szabadulni Istentől, de ezzel nem felemeli, hanem degradálja az embert

2026. július 16. 20:07

Az ember megszentségtelenítése – Hogyan vezet Isten elutasítása emberi méltóságunk leépüléséhez?

2026. július 16. 20:07
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Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Carl R. Trueman amerikai presbiteriánus (kálvinista) teológus számos könyvet írt már, amivel ismertségre tett szert, A modern én felemelkedése és diadala az lmbtq-mozgalom sikerei kapcsán nyúl vissza ötszáz évvel ezelőttig, hogy elmagyarázza, miért népszerűek a nyugati társadalmakban a mozgalom céljai, és miért tűnnek magától értetődőnek. Ez az előző ötszáz év folyamán lezajló folyamat része, amelynek eredményeként átértelmeztük az embert, és a korszellem az expresszív individualizmus (Charles Taylor kanadai katolikus filozófus kifejezése) lett. 

Új könyvében, amelyet úgyszintén az Axioma Központ adott ki, nem történelmi perspektívát nyújt, hanem a kortárs helyzetet értelmezi. Eme kötet is az ember mibenlétéről szól. 

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Trueman központi tétele, hogy a modernitás meg akar szabadulni Istentől és minden más korláttól (kereszténység, hagyomány, társadalmi normák, tekintélyek), hogy felemelje az embert, kiterjessze jogait, és így hirdesse az emberi méltóságot, azonban épp az ellenkezője történik: Isten kiiktatásával nem felemeltük az embert, hanem degradáltuk, így az emberi jogok és az emberi méltóság nem alapozható meg. 

Trueman Nietzsche híres mondásának példáját helyezi a középpontba, hogy azon magyarázza el tézisét: a bolond a téren azt kiabálja, hogy Isten halott, és mi öltük meg. A német filozófus ennek kapcsán azzal szembesíti a felvilágosodás filozófusait, hogy miközben kiiktatták Istent és a hagyományos korlátokat, valamiképp mégis meg szeretnék őrizni az addigi világ számos jellemzőjét, azaz nem vonják le nyitó lépésük következményeit, mert nincs bátorságuk megtenni. A következményeket a posztmodern filozófia és politikailag a radikális baloldal vonta le már Nietzsche halála után, a huszadik században, amikor az embert konstrukciónak nyilvánította, ahogy a társadalmi normákat és intézményeket is, amelyek dekonstruálhatók és másképp rekonstruálhatók. 

Fotó: Axioma Központ

Ilyen tekintetben két út lehetséges: a bolond útja vagy a Messiás útja. Trueman nem nietzscheánus, hanem keresztény, tehát a Messiás útját választja. A német filozófus példája mellett az alapvető kérdéskör, amit a középpontba helyez, a szexualitás és a szexuális forradalom, nem azért, mert prűd lenne, hanem mert ennek kapcsán nyilvánul meg leginkább a törésvonal a keresztény és a modern-posztmodern emberkép között. A szexualitás liberalizálása, az lmbtq, valamint a klasszikus kérdéskör (abortusz, eutanázia, lombikbébiprogramok, béranyaság stb.) ugyanis a legélesebben mutatja meg, milyen az új emberkép, ami leváltotta a régit. 

Ennél azonban izgalmasabb, amit a kultúrkereszténységről és a szekuláris konzervativizmusról ír, amit az itthon is népszerű Roger Scruton angol konzervatív gondolkodó példáján elemez. Mint írja, sokan vannak, akik kortárs jobboldaliként, konzervatívként szeretnék megőrizni a kultúrkereszténységet, a kereszténység számos vívmányát és eredményét, művészetét és bizonyos normáit, de nem az összeset. S bármennyire szereti is Scrutont Trueman, megkritizálja őt és rajta keresztül ezt a felfogást. Úgy véli ugyanis, hogy ez a harmadik út úgyszintén a semmibe vezet, mivel nem a kereszténység igazsága miatt szeretné megőrizni, hanem valamiféle esztétikai szimpátia kapcsán. Holott ez pont olyan harmadik út, amilyet Nietzsche joggal járhatatlannak ítél. Épp azért, mert ez is megalapozatlan. 

A modernitás testellenes, hiszen utolsó korlátunk, amit le szeretnénk küzdeni, a testünk (transzneműség), illetve a halál. A kereszténység azonban a megtestesült, lelkétől elválaszthatatlan embert hirdeti, ergo nem a kereszténység testellenes, hanem a modernitás-posztmodernitás. 

Carl R. Trueman: Az ember megszentségtelenítése – Hogyan vezet Isten elutasítása emberi méltóságunk leépüléséhez? Axioma Központ, 2026

Nyitókép: Axioma Központ

 

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
Gyula bá
2026. július 16. 21:50
Ó jaj, olvasom a lázadásba feledkezett rendszerváltók zöldebbnél butább szövegeit amikből csöpög a faragatlan bunkóság és szenvedélyes gyülölködés. Mindig is voltak ilyenek, de most ezek a büszkék, ezek a menők. Szomorú!
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VeressZoltán
2026. július 16. 21:29
Mindezek megértését, komolyan vételét természetesen nem várhatjuk el azoktól az idejáró tévelygőktől, akiknek az élete a borzalmas és a rémes határmezsgyéjén tántorog!
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1
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VeressZoltán
2026. július 16. 21:24
Európa a Szentírás közölte értékrend gyakorlásának köszönheti lényegét, kultúrája alapjait, mentalitását. A bibliai erkölcs, amelynek alapja a Tízparancsolat és Krisztus Hegyi Beszéde, a megalkotott törvények - írott és íratlan szabályok - alapját képezik, ami a mai, részben deszakrális európai életben is meghatározó. Az európai ember mentalitása, magatartása ezen a két alappilléren nyugodott, nyugszik. A reveláció egyértelműen bemutatja a természet megváltoztathatatlan rendjét, mely mélyen beleivódott az európai lélekbe Embertársainkhoz való viszonyulásainkat is meghatározza, melyhez azoknak is igazodniuk kell, akik már elszakadtak ezen transzcendens gyökerektől, ennek a lényege, a másik emberről való gondoskodás, a másik ember iránt érzett felelősség. Mindezek elutasításával, s a felfüggesztésükre irányuló magatartással kvázi dehumanizálja magát az ember, s lesz, a klasszikust idézve hedonista pogánnyá.
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2
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Conduct
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2026. július 16. 20:55 Szerkesztve
A Mandiner csicskul-nézzétek ezt a szemlézést-várjuk lábhoz a ganéj HÍRTV-t meg a trágya Magyar Nemzetet is.Gajdics,Bayer fexik,nyuxik.Most hogy világossá vált hogy ez a nemzeti-keresztény máz mögé bújt szemét tolvaj banda csak egy pénz és érdek által összetartott betyárkörte volt és az a sok agyatlan barom 16 évig ezeket az aljas szemét tolvajokat ajnározta???A fityiszes mindig szar ember volt,most is az és mindig is az lesz.De nincs fityisz,Orbán egy senki és ezek az idióták mint a levágott fejű csirkék rohangálnak a baromfiudvarban.
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