Giró-Szász Áron: A keresztények nem fognak eltérni a Biblia tanításától (VIDEÓ)

„Ez a város nem csak a baloldaliaké, hanem a jobboldaliaké is” – fokozódik a feszültség a fővárosi LMBTQ-zászlók miatt
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Az Axioma Központ elnöke a Szivárvány TV egyik bejegyzésére reagálva beszélt a keresztény tanításról, az LMBTQ-kérdésről és a párbeszéd fontosságáról.
Giró-Szász Áron Facebook-videóban reagált a Szivárvány TV egyik bejegyzésére, amely szerinte azzal vádolja a keresztényeket, hogy „szelektív moralitást alkalmaznak”, ezért nem hitelesek. Az Axioma Központ elnöke azt mondta, a felvetés „hemzseg a hibáktól és elég manipulatív is”, mivel szerinte a keresztény teológia különbséget tesz az Ószövetség morális, rituális és polgári törvényei között. Hangsúlyozta, hogy a keresztény tanítás szerint a morális törvények ma is érvényesek, míg a többi Jézus Krisztus eljövetele óta nem hatályos.
A videóban kitért a homoszexualitás megítélésére is. Úgy fogalmazott: „A Biblia teljesen egyértelmű a homoszexuális kapcsolatokat illetően”, ugyanakkor hozzátette, hogy „Jézus a legnagyobb szeretettel és kegyelemmel fordul ma is a homoszexuális vonzalmat megélők felé”. Szerinte
a kereszténység szerető, a világ viszont csak elfogadó”, és „az elfogadás nem egyenlő a szeretettel”.
Giró-Szász Áron a videó végén azt mondta, hogy Magyarországon nem fog teret nyerni az „LMBTQ-lobbi”, a gyermekek pedig szerinte megőrzik jogukat ahhoz, hogy édesapjuk és édesanyjuk legyen. Hozzátette: „A keresztények pedig nem fognak eltérni a Biblia tanításától”, majd jelezte, hogy nyitott a „tiszteletteljes, de őszinte párbeszédre” a témában.
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