Giró-Szász Áron: A keresztények nem fognak eltérni a Biblia tanításától (VIDEÓ)

Giró-Szász Áron Facebook-videóban reagált a Szivárvány TV egyik bejegyzésére, amely szerinte azzal vádolja a keresztényeket, hogy „szelektív moralitást alkalmaznak”, ezért nem hitelesek. Az Axioma Központ elnöke azt mondta, a felvetés „hemzseg a hibáktól és elég manipulatív is”, mivel szerinte a keresztény teológia különbséget tesz az Ószövetség morális, rituális és polgári törvényei között. Hangsúlyozta, hogy a keresztény tanítás szerint a morális törvények ma is érvényesek, míg a többi Jézus Krisztus eljövetele óta nem hatályos.

A videóban kitért a homoszexualitás megítélésére is. Úgy fogalmazott: „A Biblia teljesen egyértelmű a homoszexuális kapcsolatokat illetően”, ugyanakkor hozzátette, hogy „Jézus a legnagyobb szeretettel és kegyelemmel fordul ma is a homoszexuális vonzalmat megélők felé”. Szerinte