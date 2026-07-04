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szivárvány tv giró - szász áron axioma központ biblia

Giró-Szász Áron: A keresztények nem fognak eltérni a Biblia tanításától (VIDEÓ)

2026. július 04. 08:15

Az Axioma Központ elnöke a Szivárvány TV egyik bejegyzésére reagálva beszélt a keresztény tanításról, az LMBTQ-kérdésről és a párbeszéd fontosságáról.

2026. július 04. 08:15
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Giró-Szász Áron Facebook-videóban reagált a Szivárvány TV egyik bejegyzésére, amely szerinte azzal vádolja a keresztényeket, hogy „szelektív moralitást alkalmaznak”, ezért nem hitelesek. Az Axioma Központ elnöke azt mondta, a felvetés „hemzseg a hibáktól és elég manipulatív is”, mivel szerinte a keresztény teológia különbséget tesz az Ószövetség morális, rituális és polgári törvényei között. Hangsúlyozta, hogy a keresztény tanítás szerint a morális törvények ma is érvényesek, míg a többi Jézus Krisztus eljövetele óta nem hatályos.

A videóban kitért a homoszexualitás megítélésére is. Úgy fogalmazott: „A Biblia teljesen egyértelmű a homoszexuális kapcsolatokat illetően”, ugyanakkor hozzátette, hogy „Jézus a legnagyobb szeretettel és kegyelemmel fordul ma is a homoszexuális vonzalmat megélők felé”. Szerinte 

a kereszténység szerető, a világ viszont csak elfogadó”, és „az elfogadás nem egyenlő a szeretettel”.

Giró-Szász Áron a videó végén azt mondta, hogy Magyarországon nem fog teret nyerni az „LMBTQ-lobbi”, a gyermekek pedig szerinte megőrzik jogukat ahhoz, hogy édesapjuk és édesanyjuk legyen. Hozzátette: „A keresztények pedig nem fognak eltérni a Biblia tanításától”, majd jelezte, hogy nyitott a „tiszteletteljes, de őszinte párbeszédre” a témában.

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Nyitókép: képernyőfotó

Összesen 3 komment

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szim-patikus
2026. július 04. 08:40
keresztény tanítás szerint a morális törvények ma is érvényesek, míg a többi Jézus Krisztus eljövetele óta n e m h a t á l y o s. (?Ű) Hogy lehet ennyi baromságot összehordani? (sztem az egész nem az) apa távirányítóval szűzen nemzette fia, születés után felnőttségig bujdoklása, vizezett bor az alkoholfüggőknek, vámpír papok rituális itatása, sírból szökött hulla kámforos eltűnése. emberi mintás mennybéli kapu kulcsosembere, székeken trónoló antropomorf lények az égben, gulyáságyúban rotyogók a fene tudja hol van az alul, a semmiben. Egy összehomokozott emberi párból a világunk sokasága genetikai paradoxon nélkül. Sötétség teremtése és a tökéletlen selejt képzés írásba foglalása. (Rem eck)
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Matek_
•••
2026. július 04. 08:38 Szerkesztve
A vallásos zsidók nem fognak eltérni a Tóra tanításától, és a vallásos keresztények nem fognak eltérni a Biblia tanításától. Az Ószövetség ugyanaz mint a Tóra ezek erkölcsi vonalon is megegyeznek. Ebben az erkölcsi témában egyoldalú hiányos az ha csak a vallásról veszélnek. A homoszexualitás impotens -nem szaporodik a lakosság- és ezért a nemzet fennmaradása és nemzetbiztonsági szempontjából súlyos veszélyt jelent a társadalomra. Amikor a hatóságok a homoszexualitás és más aberrációkat nem vesznek figyelembe és nem lépnek fel elle, akkor az a nemzet megszünésére tett kísérlet Ez a lényeg, és a hatóságoknak nem kellene engednie a vallás -zsidóság és kereszténység- zaklatását az ilyen témákban.
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Leó testvér
2026. július 04. 08:26
A keresztények minden embertársuk felé szeretettel fordulnak függetlenül azok nemi orientációjától. Sokféle hajlam, vágy, ösztön hajt minket, de azért vagyunk keresztények, hogy ezeket kordában tartva éljünk.Ha ez nem sikerül, akkor követünk el bűnt, legyünk bár hetero- vagy homoszexuálisok. Nem olyan bonyolult ez.
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