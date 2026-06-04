Annak a kereszténységnek van értelme, amiért az emberek még meghalni is hajlandóak

A poszt-keresztény nyugati világ identitásválságon megy keresztül: miközben szégyelli keresztény múltját és identitását, idegen kultúrák vallásait igyekszik felemelni. Ilyen kulturális ellenszélben kell élnie az európai keresztényeknek. Többek között erről is szólt a Danube Institute rendezvénye, amely a „The Place of Christianity in the Survival of the West” (A kereszténység szerepe a Nyugat túlélésében) címet viselte. A beszélgetés két főszereplője Raymond Ibrahim amerikai szerző és Habsburg Eduárd korábbi nagykövet volt, akik mindketten a Danube Institute munkatársai.

Raymond Ibrahim és a Habsburg Eduárd. Fotó: Danube Institute

A beszélgetést Farkas Dániel, a Danube Institute kutatója vezette, aki először arra kérte a két vendéget, hogy írják le miként látják a Nyugat állapotát. Elsőként Raymond Ibrahim válaszolt, aki az utóbbi időben több ismert amerikai podcast vendége volt, és aki több nagy sikerű könyvet írt az iszlám és a kereszténység történelmi harcáról. A szerző elmondta: valójában minden ember imád egy istent akkor is ha nem tud róla, ha nem a Biblia Istenét követik, akkor a pénzt, hatalmat, szépséget stb.