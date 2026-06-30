Egyházszakadással kell szembenéznie Leó pápának

XIV. Leó pápa utolsó pillanatban felhívást intézett egy hagyományőrző katolikus csoporthoz, akik az ő jóváhagyása nélkül terveznek püspököket felszentelni – írja a CNN.

Egy évvel hivatalba lépése után Leó a pápaságának első nagyobb kihívásával szembesül a Szent X. Pius Társaság (SSPX) részéről, amely csoport elutasítja a katolikus egyház által az elmúlt évtizedekben végrehajtott reformokat – beleértve a latintól eltérő nyelven történő mise celebrálásának engedélyezését is –, és várhatóan szerdán négy püspököt szentel fel a svájci Écône-i szemináriumukban.