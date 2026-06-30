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XIV. Leó pápa katolikus egyház kereszténység

Egyházszakadással kell szembenéznie Leó pápának

2026. június 30. 21:49

Egy tradicionalista katolikus csoport ellen emelte fel a szavát, könyörögve nekik a visszafordulásért.

2026. június 30. 21:49
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XIV. Leó pápa utolsó pillanatban felhívást intézett egy hagyományőrző katolikus csoporthoz, akik az ő jóváhagyása nélkül terveznek püspököket felszentelni – írja a CNN.

Egy évvel hivatalba lépése után Leó a pápaságának első nagyobb kihívásával szembesül a Szent X. Pius Társaság (SSPX) részéről, amely csoport elutasítja a katolikus egyház által az elmúlt évtizedekben végrehajtott reformokat – beleértve a latintól eltérő nyelven történő mise celebrálásának engedélyezését is –, és várhatóan szerdán négy püspököt szentel fel a svájci Écône-i szemináriumukban.

A pápa azt mondta nekik, hogy a felszentelések „eretnek” cselekedetnek minősülnek. 

Ha mégis sor kerül rájuk, az új püspököket kiközösítik, vagyis hivatalosan kizárják az egyház szentségeiből.

„Könyörgök hozzátok és kérlek benneteket teljes szívemből: kérlek, forduljatok vissza!” – írta a pápa a társaságnak, az SSPX-nek címzett levelében. „Imádkozom értetek, mert Krisztus ruhájának elszakítása rendkívül súlyos bűn. Világosítsa meg az Úr lelkiismereteteket és ébressze fel szíveteket.”

Leó pápa megválasztása óta az egyház egységének előmozdítását helyezi előtérbe, 

de a társaság döntését, miszerint a pápa beleegyezése nélkül folytatja a püspökök felszentelését, az egyházi törvények súlyos megsértésének fogják tekinteni. Az SSPX aktív jelenléttel rendelkezik az Egyesült Államokban, székhelye Missouriban, papképző szemináriummal pedig a virginiai Dillwynben található. Az egyik püspök, akit szerdán szentelnek fel, Michael Goldade atya, aki ezt a szemináriumot vezeti.

A csoportot 1970-ben alapította Svájcban Marcel Lefebvre érsek, egy francia prelátus, de öt évvel később a fribourgi püspök hivatalosan betiltotta. 1988-ban a csoport négy püspököt szentelt fel pápai jóváhagyás nélkül, ami kiközösítésükhöz vezetett. A főáramú egyháztól való elszakadás középpontjában Lefebvre és követőinek az 1960-as években a II. Vatikáni Zsinat által bevezetett egyházi reformokkal szembeni ellenállása állt – emlékeztetett a CNN.

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Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP
 

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
nemecsek-3
2026. június 30. 22:32
Olyan messze áll ez a pápa Karol Vojtilától mint Makó Jeruzsálemtől
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0
2
templar62
2026. június 30. 22:14
Man proposes , God disposes .
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0
0
falus-i
2026. június 30. 22:07
Ez a megújulás egyenesen bohózatos, nincs olyan, hogy új út, mert a Katolikus Egyház olyan, amilyennek megalkottatott. Ezt el kell fogadnia és meg kell szenvednie minden tagjának, legfelül és legalul és együtt. Prevost ott szúrta el a dolgot már az elején, hogy Bergogliot követve indult neki a küldetésének.
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1
templar62
2026. június 30. 22:06
Marcel Lefebvre érsek nem fogadta el 1965-ben a 2. Vatikáni zsinat határozatait . Az ő követőiről van szó . Nem holmi hóbortosokról .
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