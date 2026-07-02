Úgy tűnik, idővel tradicionalista fordulat jön az egyházban – akárhogy is alakul az SSPX és a Vatikán kapcsolata

Pápai engedély nélkül szentelt július elsején négy püspököt az SSPX, azaz a X. Szent Piusz Papi Testvérület, ezzel veszélyeztetve a Rómával folytatott teológiai párbeszédet – olvashatja a katolikus médiában az, aki követi az ilyesmit. Előzetesen februárban találkozott a Hittani Dikasztérium prefektusa, Fernandez bíboros az SSPX elöljárójával, Davide Pagliarani atyával.

Az SSPX július ragaszkodott a szenteléshez, akár vatikáni engedéllyel, akár anélkül. XIV. Leó pápa még igyekezett egy utolsó levéllel lebeszélni erről a piuszosok elöljáróját.

De mi is az az SSPX? A Szent X. Piusz pápáról elnevezett papi testvérületet 1970-ben alapította Svájcban a francia Marcel Lefebvre érsek. 1988-ban négy püspököt szentelt fel pápai jóváhagyás nélkül, ami az SSPX kiközösítéséhez vezetett. Az SSPX nem pusztán a zsinat utáni liturgikus újításokkal nem értett egyet, hanem lényegében a II. Vatikáni Zsinatot is elutasítja – a vita lényegi pontja ez; létezik ugyanis pápahű, az egyházba belesimuló papi szervezet, ami a tridenti rítusú misét celebrálja és tanítja, ez a Szent Péter Papi Testvérület, azaz FSSP.