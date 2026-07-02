Úgy tűnik, idővel tradicionalista fordulat jön az egyházban – akárhogy is alakul az SSPX és a Vatikán kapcsolata

Rendszerint hallom papoktól, másoktól is, hogy aki szereti a tridenti rítust, annak nem elég felnőtt a hite, sőt: gyerekes.
Ebből azonban az következne, hogy az egész katolikus egyház 1972-ig valamiféle gyerekkorát élte. Ez nyilvánvaló blődség, amellett, hogy nem a kontinuitást, hanem a hermeneutikai törést képviseli, ami szembemegy az egyház önképével. (Az egyház akkor Isten egyháza, ha kontinuus önmagával.)
Izgalmas az is, hogy Nyugat-Európában és Amerikában azok a felnőtt megtérők, akik kevesen vannak, de mégis látszanak, és nő a számuk, jellemzően szintén a régi rítusban keresztelkednek meg, vagy épp nagyon szépen celebrált új rítusban. S épp a méltósággal ünnepelt liturgia, a szent zene, a tömjénillat, a papi viselet, a formalitások, szóval mindaz, amit az előző évtizedekben puhítani igyekeztek az egyházban, erősen hozzátett a megtérésükhöz, mert ebből is látszik, hogy itt komolyan van gondolva Isten tisztelete és imádata.