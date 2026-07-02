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XIV. Leó pápa Vatikán katolikus egyház FSSPX

Úgy tűnik, idővel tradicionalista fordulat jön az egyházban – akárhogy is alakul az SSPX és a Vatikán kapcsolata

2026. július 02. 05:58

Miközben az SSPX vatikáni engedély nélkül szentelt püspököket, a szemináriumok maradék kispapjai tradicionalisták, és a felnőtt megtérők is többségében azok. Mi következik mindebből?

2026. július 02. 05:58
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Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Pápai engedély nélkül szentelt július elsején négy püspököt az SSPX, azaz a X. Szent Piusz Papi Testvérület, ezzel veszélyeztetve a Rómával folytatott teológiai párbeszédet – olvashatja a katolikus médiában az, aki követi az ilyesmit. Előzetesen februárban találkozott a Hittani Dikasztérium prefektusa, Fernandez bíboros az SSPX elöljárójával, Davide Pagliarani atyával.

Az SSPX július ragaszkodott a szenteléshez, akár vatikáni engedéllyel, akár anélkül. XIV. Leó pápa még igyekezett egy utolsó levéllel lebeszélni erről a piuszosok elöljáróját.

De mi is az az SSPX?  A Szent X. Piusz pápáról elnevezett papi testvérületet 1970-ben alapította Svájcban a francia Marcel Lefebvre érsek. 1988-ban négy püspököt szentelt fel pápai jóváhagyás nélkül, ami az SSPX kiközösítéséhez vezetett. Az SSPX nem pusztán a zsinat utáni liturgikus újításokkal nem értett egyet, hanem lényegében a II. Vatikáni Zsinatot is elutasítja – a vita lényegi pontja ez; létezik ugyanis pápahű, az egyházba belesimuló papi szervezet, ami a tridenti rítusú misét celebrálja és tanítja, ez a Szent Péter Papi Testvérület, azaz FSSP.

Az SSPX-nek, tehát a szentpiuszosoknak hétszáz papja van, és miséikre 600 ezren járnak világszerte.

Azonban mielőtt tovább lépnénk, tisztáznunk kell pár kérdést, amelyek ügyében félreértés uralkodik a magyar katolikus közösségben, mely dominánsan egy tisztes Szent II. János Pál-i katolicizmust képvisel.

A liturgikus reformot, mely a most ismert, minden vasárnap látogatott és minden nap celebrált szentmise formájához vezetett (novus ordo), nem a zsinat vezényelte le. A zsinat elrendelt egy liturgikus reformot, amit később Annibale Bugnini olasz prelátus vezetett, meglehetősen furcsa körülmények között, például kijátszotta a reformbizottság tagjait VI. Pál ellen, illetve ignorálta a világ püspökeinek tömegesen érkező leveleit, amelyek szerint rossz irányba megy a liturgikus reform. Érdekes módon Bugnini 1976-ban Iránban találta magát nunciusként.

A tridenti misét nem a tridenti zsinat találta ki, a tridenti mise 1600 éves, csak a tridenti zsinat tette dominánssá.

Aztán: a tridenti rítus és a ma domináns új rítus között nem annyi a különbség, hogy a tridenti latinul van és „a híveknek háttal”. Ugyanis az új rítus „alapesete” is latin, egyben „kelet felé fordulva”, tehát „háttal” celebrálandó, a népnyelv és a néppel való szembe fordulás pusztán engedmény. A régi rítus és az új rítus közt más különbségek vannak, például szövegbeli, de a régi rítusban nincs három (A, B és C) év, csak egy, valamint nincs szentlecke, csak olvasmány és evangélium. Továbbá az sem igaz, hogy a „tridentisták” sedevacantisták lennének, azaz úgy gondolnák, hogy XII. Piusz óta nincs jogszerűen, érvényesen megválasztott pápa. A sedevacantisták egy kis szekta, a „tridentisták” túlnyomó többsége nem sedevacantista – és nem is „szentpiuszos”, hanem pápahű. Múlt vasárnap volt Budapesten egy szentpéteres pap újmiséje, régi rítusban, az illető teljesen pápahű.

Az 1988-as, vatikáni engedély nélküli szentpiuszos püspökszentelések következtében Róma deklarálta, hogy a felszenteltek automatikusan beálló kiközösítés alá esnek, minthogy szentelésük ugyan érvényes, de engedély nélküli; az SSPX azonban azt állította, hogy ez nem igaz a kánonjog szerint, a kiközösítések érvénytelenek, a püspökszenteléseket ugyanis az egyház válsága indokolta. Az SSPX kánonjogi, tehát egyházon belüli (vagy kívüli) státusza tisztázatlan.

A Vatikán 1988-ban felállította az Ecclesia Dei bizottságot az SSPX-szel folytatott egyeztetésekre, ennek a jogköreit XVI. Benedek kiterjesztette, Ferenc pápa viszont megszüntette a bizottságot.

XVI. Benedek pápa visszavonta a piuszos püspökök kiközösítését a párbeszéd jegyében, az egység felé tett lépésként. A pápai elismerést 2017-ben határozatlan időre meghosszabbították a papok által meghallgatott gyónásokra, és a helyi ordináriusok felhatalmazást adhattak papjaiknak a házasságkötések hivatalos tanúskodására. Ezenkívül a Szentszék Bernard Fellay püspököt nevezte ki bírónak egy kánonjogi perben, amely a társaság egyik papja ellen indult. Ezen elismerések jelentősége az, hogy más katolikus szentségekkel ellentétben mind a gyónás, mind a házasság érvényességéhez kánonjogi joghatóság szükséges. Míg kritikusai azt állítják, hogy a társaság papjainak nem volt kifejezetten megadva a szükséges joghatóság, a társaság azt állítja, hogy „kiegészített joghatósággal” rendelkeztek a gyónások tekintetében egy „vészhelyzet” miatt.

XI. Benedek emellett 2007-es, Summorum Pontificum motu propriojával biztatta a katolikus papságot a tridenti rítus, „a római rítus kivételes formája” celebrálására.

Pár éve hallottam egy ismert, már a túlvilágról ránk tekintő, általam is tisztelt jezsuitát arról prédikálni, hogy Benedek csak a piuszosoknak akart kedvezni, ez azonban egyértelműen nem igaz, Benedek pápa célja az volt, hogy eljussunk oda, hogy a szemináriumokban is oktatják a tridenti rítus celebrálását az új rítus mellett (a többi tévedését nem idézem). Míg addig püspöki engedélyhez volt kötve a régi rítus celebrálása, 2007 óta ez plébánosi hatáskör volt. A Summorum Pontificumot a világ püspökeinek jelentős része – mondjuk így – elszabotálta. Majd jött Ferenc, és abszurd módon a hagyomány nevében a 2021-es, Tradiciones Custodes című motu propriojával lényegében visszacsinált mindent, püspöki kézbe adta vissza a régi rítus celebrálásának lehetőségét, azt is olyan megszorításokkal, hogy lényegében kihalásra ítélje a rítust.

Én őszintén sajnálom, hogy a Szentszék és az SSPX nem jutott dűlőre. De vannak itt tágabb kérdések is.

Rendszerint hallom papoktól, másoktól is, hogy aki szereti a tridenti rítust, annak nem elég felnőtt a hite, sőt: gyerekes.

Ebből azonban az következne, hogy az egész katolikus egyház 1972-ig valamiféle gyerekkorát élte. Ez nyilvánvaló blődség, amellett, hogy nem a kontinuitást, hanem a hermeneutikai törést képviseli, ami szembemegy az egyház önképével. (Az egyház akkor Isten egyháza, ha kontinuus önmagával.)

Izgalmas az is, hogy Nyugat-Európában és Amerikában azok a felnőtt megtérők, akik kevesen vannak, de mégis látszanak, és nő a számuk, jellemzően szintén a régi rítusban keresztelkednek meg, vagy épp nagyon szépen celebrált új rítusban. S épp a méltósággal ünnepelt liturgia, a szent zene, a tömjénillat, a papi viselet, a formalitások, szóval mindaz, amit az előző évtizedekben puhítani igyekeztek az egyházban, erősen hozzátett a megtérésükhöz, mert ebből is látszik, hogy itt komolyan van gondolva Isten tisztelete és imádata.

Ahogy az amúgy presbiteriánus (kálvinista) Carl R. Trueman amerikai teológus és egyháztörténész mondta a minap nekem egy interjúban:

Az Egyesült Államokban a progresszív felekezetek, mint például a presbiteriánus egyház, az evangélikus lutheránus egyház, az episzkopális (azaz az amerikai anglikán) egyház, tehát a főáramú progresszív protestáns felekezetek kihalóban vannak. Ezeknek az egyházaknak a tagsága nagy, de zuhanásban vannak. Mindez azért van, mert nem kínálnak semmi megkülönböztető dolgot. Ha a világ progresszív értékeit vallod, a világ jobban és kényelmesebben kínálja azokat, mint az egyház. Miért akarnál világi progresszivizmust egy felszínes vallási mázzal? Az emberek átlátnak a progresszív kereszténység csalásán, és akiket érdekel a kereszténység, azokat egy teljesebb kereszténység érdekli. Amerikában különösen a fiatal férfiakat nem a progresszív felekezetek, hanem a gyakran nagyon hagyományos katolikus gyülekezetek vagy akár az ortodoxia vonzza. Tehát a kereszténységnek ezek a sokkal erőteljesebb és többet követelő formái sokkal vonzóbbnak bizonyulnak a fiatalok számára.

Trueman azt is kifejti: a modernitás testellenes, az utolsó tekintély, ami ellen lázadunk, az a saját testünk. A kereszténység azonban a megtestesültséget képviseli, még a liturgiában is. A szent zene materiális valóság, ráadásul közösségben szólal meg, a tömjén, a ruhák, az Eucharisztia (protestánsoknál Úrvacsora) anyagi valóság.

Ha az ember test és lélek egysége, akkor nem mindegy, hogy milyen testpozíciót veszünk fel, nem mindegy, mikor állunk, ülünk, térdelünk az istentisztelet, a szentmise, a Szent Liturgia közben.

Emellett érdekesség, hogy a nyugati szemináriumokban ma egyre inkább tridentista-tradicionalista papjelöltek hallgatják a hatvanas évek szellemiségét képviselő professzoraik óráit. Pár éve a francia Riviérához közel, egy kis faluban vettem részt előadóként egy politikaelméleti továbbképzésen katolikus egyetemi hallgatók számára. A plébános tradicionalista (tridentista) volt, rendszerint celebrált régi rítusú misét. Nekünk végig, minden nap azt. A két káplánja brazil kispap volt, ők is tridentisták voltak, és helyben jártak szemináriumba. Azt mesélték, hogy minden kispap tridentista, a tanáraik nem, de mindkét fél kénytelen elfogadni a másikat: ők a tanáraikat, ha papok akarnak lenni, a tanáraik őket, ha azt akarják, hogy legyen még pap az egyházmegyében.

Ez a tendencia nemcsak Franciaországra jellemző, hanem az egész nyugati világra, és mérsékelten hazánkra is.

Akár dűlőre jut a Vatikán a szentpiuszosokkal, akár nem, ha az új kispapnemzedék felnő, tradicionalista szemléletváltás várható az egyházban. A II. Vatikáni Zsinatot mindig megvédtem, s mire ez a szemléletváltás be fog következni, addigra már öreg leszek.

Szóval mindezek tekintetében a SSPX vatikáni engedély nélküli püspökszentelése viszonylag mellékes, ám szimbolikus jelentőséggel bírhat. De látni kell, hogy a tradicionalisták többsége nem szentpiuszos, maximum drukkol az SSPX-nek, hogy rendeződjön a kapcsolata Rómával.

A szemináriumi demográfia és a megtérők demográfiája pedig bizony tradicionalista fordulatot sejtet.

Ha ezt az egyházi vezetők megpróbálják megakadályozni, akkor pedig egyszerűen nem lesznek nyugati papok.

***

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Fotó: Nagy Szent Gergely miséje

Összesen 10 komment

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[email protected]
2026. július 02. 09:05
Szerintem az igazán fontos--kereszténységünkkel-katolicizmusunkkal kapcsolatban--az nem az, hogy teoretikusan-dogmatikusan melyik katolicizmusi MÓDOZATHOZ-ÁGAZATHOZ csatlakozónak határozzuk el és vélelmezzük...önmagunkat. Hanem az, hogy JÉZUSI ÚTON GONDOLKOZZUNK ÉS JÁRJUNK LEGJOBB SZÁNDÉKAINK SZERINT ÉS LEGJOBB MEGGYŐZŐDÉSÜNK SZERINT TEGYÜK(!) AZ ADOTT ÉLETHELYZETBEN AZT, AMELYET JÉZUSINAK VÉLELMEZÜNK-LÁTUNK ÉS ITÉLÜNK. Önmagunk legjobb meggyőződése és aktuális lelkipásztorunk.lelkipásztoraink irányadó segedelmével! A többi dolgokon való "rágódás"--nem azt mondom, hogy fölösleges--de másodlagos.
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Geza2
2026. július 02. 08:58
Érdeklődve álltam neki a cikknek, de aztán kiderült, hogy nem az egyházról szól, hanem a római katolikus felekezetről.
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Élő Éva
2026. július 02. 08:13
„A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy. Így van mindenki, aki a Lélektől született”. János
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2
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Matek_
2026. július 02. 08:10
Az SSPX-nek 600 ezer híve van a világon, ami elenyésző a Katolikus Egyház 1,3 milliárd hívéhez viszonyítva. Nem helyes az SSPX elválása a püspökszenteléssel kapcsolatban, de a tradicionalista felfogás mellett több érv szól..: 1. Helyes a hívek nyelvén mondott mise, de nem kellene elhanyagolni a latin nyelvet mert a latin nyelv is összetartja az Egyházat. 2. Nem kellene a misén hátat fordítani az oltárnak, a szentbeszédet úgyis a hívek felé fordulva mondják, nem az ember a főszereplő a misén hanem az Isten. 3. A modern zene tiszteletlen hangvétele és taktusa nem a templomba való. A modern zene stílusa inkább kocsmákba, szórakozóhelyekre, lokálokba való és nem a templomba. A papság ilyen irányú törekvése kudarcot vallott, a II. Vatikáni Zsinat ilyen irányú reformja sánta.
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