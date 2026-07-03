Felháborodott a DK – változást követelnek Iványi Gáborék miatt

Éppen utóbbi mondat csapta ki a biztosítékot a DK-nál, amely parlamentbe nem jutott baloldali pártként adott iránymutatást a szükségesnek vélt intézkedésekről.

„Nem mehetünk el szó nélkül az államtitkár kijelentése mellett, miszerint »a rendelkezésre álló jogszabályi keretek között« mindent megtesznek a helyzet rendezéséért.

Éppen ezek a jogszabályi keretek vezettek oda, hogy Iványi Gábor közössége elveszítette egyházi státuszát, súlyos anyagi és intézményi hátrányokat szenvedett el, és évek óta küzd a fennmaradásért. A problémát nem a jog hiánya, hanem a rossz jog okozta.