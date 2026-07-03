Felháborodott a DK – változást követelnek Iványi Gáborék miatt

Tarr Zoltán kijelentette: hamisak az Iványi Gáborral kapcsolatos sajtóinformációk
A miniszter még nem folytatott tárgyalásokat az Iványi-féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség helyzetéről.
Látogatókat fogadott a lelkész.
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője, Iványi Gábor a közelmúltban informális tárgyalásokat folytatott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel, Tarr Zoltánnal az egyháza támogatását és státuszának visszaállítását illetően, majd a frissen kinevezett társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Heidl György és egyházi ügyekért felelős helyettes-államtitkára, Czeti István tett látogatást a lelkésznél.
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A miniszter még nem folytatott tárgyalásokat az Iványi-féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség helyzetéről.
„A jelentős szociális és oktatási tevékenységet végző közösség munkáját és evangéliumi elkötelezettségét nagyra értékelem, Lelkész urat és munkatársait biztosítottam arról, hogy
a rendelkezésre álló jogszabályi keretek között minden tőlünk telhetőt megteszünk helyzetük rendezése érdekében”
– számolt be a látogatásról a közösségi oldalán Heidl György.
Éppen utóbbi mondat csapta ki a biztosítékot a DK-nál, amely parlamentbe nem jutott baloldali pártként adott iránymutatást a szükségesnek vélt intézkedésekről.
„Nem mehetünk el szó nélkül az államtitkár kijelentése mellett, miszerint »a rendelkezésre álló jogszabályi keretek között« mindent megtesznek a helyzet rendezéséért.
Éppen ezek a jogszabályi keretek vezettek oda, hogy Iványi Gábor közössége elveszítette egyházi státuszát, súlyos anyagi és intézményi hátrányokat szenvedett el, és évek óta küzd a fennmaradásért. A problémát nem a jog hiánya, hanem a rossz jog okozta.
A Demokratikus Koalíció álláspontja világos: nem elég a meglévő keretek között enyhíteni az igazságtalanság következményeit. Magukat a kereteket kell felülvizsgálni és megváltoztatni.
Iványi Gáboréknak nem kegyre, nem különalkura és nem átmeneti segítségre van szükségük, hanem jogaik, méltóságuk és törvényes státuszuk teljes helyreállítására.
Egy demokratikus jogállamban az állam nem válogathat vallási közösségek között politikai szempontok alapján, és nem büntethet olyan közösségeket, amelyek a legszegényebbeket, a hajléktalanokat, az időseket és a nehéz sorsú gyermekeket szolgálják.
A Demokratikus Koalíció ezért továbbra is kiáll Iványi Gábor és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség mellett. Mert a jog nem attól igazságos, hogy hatályban van, hanem attól, hogy az emberi méltóságot, a szabadságot és az igazságot szolgálja” – írta a párt a közösségi oldalán.
Fotó: MTI/Máthé Zoltán