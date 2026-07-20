„Ne féljetek!" – Osztie Zoltán plébános válaszolt a katolikus egyháznak az őt ért támadásokra

Az elmúlt hét eseményei arra indítottak, hogy szóljak a motivációmról, amely természetessé tette, hogy az emlékezetes tüntetésen fölszólaljak – írta Osztie Zoltán plébános azután, hogy

az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye teljes mértékben elhatárolódott azon felszólalásától, melyet a SÁndor-palota előtti tüntetésen intézett az ott összegyűltekhez.

Amint arról a Mandiner is beszámolt, a katolikus plébános is részt vett azon a demonstráción, melyet még a Fidesz és a KDNP hirdetett az Alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen. A történtek után az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hivatala levelet küldött a papságnak, melyben többek közt azt írták: