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stopönkény fidesz tüntetés orbán viktor

Nem a „zsebdiktátortól”, hanem a megalkuvástól és a meghunyászkodástól kell félni – élőben a #StopÖnkény tüntetés

2026. július 09. 18:46

A Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen. Az eseményt élőben követheti Orbán Viktor YouTube-csatornáján.

2026. július 09. 18:46
#StopÖnkény tüntetés a Sándor palota előtt

Cikkink frissül.

Mint ismert, csütörtökön 18 órára a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen.

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Az eseményt élőben követheti Orbán Viktor YouTube-csatornáján:

Havasi Bertalan: „Nem kell félni a zsebdiktátortól”

„Kiállunk a magyar demokrácia mellett, kiállunk Sulyok Tamás mellett!” – jelentette ki Havasi Bertalan beszédében.

A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette: ennek a kiállásnak kölcsönösnek kell lennie.

Havasi szerint Sulyok tamás nem fog lemondani, mert nem hagyhatja el alkotmányos őrhelyét.

„Biztos vagyok benne, hogy sohasem fog aláírni semmilyen alkotmányellenes jogszabályt” – húzta alá.

Sulyok Tamásnak ebben történelmi felelőssége van – hangoztatta Havasi Betalan.

A Fidesz kommunikációs igazgatója az összegyűlteknek azt üzente: „Nem kell félni a zsebdiktátortól.”

Mint mondta: „Többségünk most nincsen, de jogunk és igazságunk van.”

Egyben azt is aláhúzta: ez nem többség kérdése.

Havasi Bertalan szerint „hazánkra rátelepszik a félelem”, de azt tanácsolta mindenkinek, hogy ne féljen Magyar Pétertől, sem az átállóktól, a kétharmadtól, a hajnalban csöngető rendőröktől, az algoritmustó

„Ne féljetek kimondani az igazságot a munkahelyen és az utcán!” – fogalmazott Havasi.

De féljetek a szabadság és a jogosság elvesztéstől, a megalkuvástól, a meghunyászkodástól és az önfeladástól – szögezte le.

A Fidesz kommunikációs igazgatója azt is aláhúzta: „A mi politikai közösségünk 99 százaléka tiszta. Becsülettel tette a dolgát.”

„Ezzel az erkölcsi tőkével figyelmeztetjük azokat, akik a diktatúrát építik” – fogalmazott.

„Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve” – zárta beszédét Havasi Bertalan.

Orbán: Megálljt kell parancsolni az önkénynek

„Hajrá, Sulyok Tamás, éljen Áder János! 

Ez a nap az elnökről szól. Érte harcolunk. Megálljt kell parancsolni az önkénynek. Mert ha vele megtehetik, akkor bárkivel megtehetik. 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött!” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor Áder János beszéde alatt.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

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Összesen 60 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 09. 19:31
Nagy kár, hogy nem tudjátok mi az IGAZI önkény. Már rég a talpatok alatt fütyülne a szél.
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reciprofi
2026. július 09. 19:31
De miért pont csütörtökön tüntetnek? Akkora ígérte Zsolti bácsi leleplezését Bangó S. Freudi-elszólás a parlamentben Németh Balázs az önkényuralom MELLETTI(!!!) tüntetést jelentett be a parlament ülésén! Németh Balázs hülyébb, mint Füles leesett farka höhöö Németh Balázs: Az ÖNKÉNYURALOM KIÉPÍTÉSE MELLETT FOGUNK TÜNTETNI A SÁNDOR-PALOTÁNÁL Még több buta faszt a fidesz frakcióba! Aki eddig nem szólalt fel, vagy felszólalt, de releváns tartalommal, azt basszák ki, és kérünk a helyükre még több némethbalázs klónt.Méltán képviseli ez a gyökér a fidesz választóit.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 09. 19:30
Ekrü123 2026. július 09. 19:29 Beszartak-a-fideszesek 2026. július 09. 19:24 "Jön még kutyára dér."- Jön bizony , pubi....Még olyan nem volt, hogy a balliberális kormány ne b@szta volna el . Most sem lesz másképp, s akkor amilyen volt az adjonisten, pont olyan lesz a fogadjisten is. Nem véletlen, hogy tegnap már Pottyondi felszólalt Szakács István elhurcolása miatt...ő már fél, hogy 4 év múlva ez lesz az ő sorsa is.... A Tisza mióta balliberális párt? Jaj, aki nincs velünk, az ellenünk van. Vége van, kicsik! :)
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trd127
2026. július 09. 19:29
Holnap kiírják az új választást. Ekkora tünti után nem lehet más.
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