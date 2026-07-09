Nem a „zsebdiktátortól”, hanem a megalkuvástól és a meghunyászkodástól kell félni – élőben a #StopÖnkény tüntetés

Egyben azt is aláhúzta: ez nem többség kérdése.

Havasi Bertalan szerint „hazánkra rátelepszik a félelem”, de azt tanácsolta mindenkinek, hogy ne féljen Magyar Pétertől, sem az átállóktól, a kétharmadtól, a hajnalban csöngető rendőröktől, az algoritmustó

„Ne féljetek kimondani az igazságot a munkahelyen és az utcán!” – fogalmazott Havasi.