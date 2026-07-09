Nem a „zsebdiktátortól”, hanem a megalkuvástól és a meghunyászkodástól kell félni – élőben a #StopÖnkény tüntetés

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A Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen. Az eseményt élőben követheti Orbán Viktor YouTube-csatornáján.
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Mint ismert, csütörtökön 18 órára a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen.
Az eseményt élőben követheti Orbán Viktor YouTube-csatornáján:
„Kiállunk a magyar demokrácia mellett, kiállunk Sulyok Tamás mellett!” – jelentette ki Havasi Bertalan beszédében.
A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette: ennek a kiállásnak kölcsönösnek kell lennie.
Havasi szerint Sulyok tamás nem fog lemondani, mert nem hagyhatja el alkotmányos őrhelyét.
„Biztos vagyok benne, hogy sohasem fog aláírni semmilyen alkotmányellenes jogszabályt” – húzta alá.
Sulyok Tamásnak ebben történelmi felelőssége van – hangoztatta Havasi Betalan.
A Fidesz kommunikációs igazgatója az összegyűlteknek azt üzente: „Nem kell félni a zsebdiktátortól.”
Mint mondta: „Többségünk most nincsen, de jogunk és igazságunk van.”
Egyben azt is aláhúzta: ez nem többség kérdése.
Havasi Bertalan szerint „hazánkra rátelepszik a félelem”, de azt tanácsolta mindenkinek, hogy ne féljen Magyar Pétertől, sem az átállóktól, a kétharmadtól, a hajnalban csöngető rendőröktől, az algoritmustó
„Ne féljetek kimondani az igazságot a munkahelyen és az utcán!” – fogalmazott Havasi.
De féljetek a szabadság és a jogosság elvesztéstől, a megalkuvástól, a meghunyászkodástól és az önfeladástól – szögezte le.
A Fidesz kommunikációs igazgatója azt is aláhúzta: „A mi politikai közösségünk 99 százaléka tiszta. Becsülettel tette a dolgát.”
„Ezzel az erkölcsi tőkével figyelmeztetjük azokat, akik a diktatúrát építik” – fogalmazott.
„Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve” – zárta beszédét Havasi Bertalan.
„Hajrá, Sulyok Tamás, éljen Áder János!
Ez a nap az elnökről szól. Érte harcolunk. Megálljt kell parancsolni az önkénynek. Mert ha vele megtehetik, akkor bárkivel megtehetik.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött!” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor Áder János beszéde alatt.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád