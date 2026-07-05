Molnár Attila Károly: A kereszténydemokrata mozgalmak nem foglalkoznak a globalizáció veszteseivel, a Fidesz kivételt jelentett

ennek az az oka, hogy a kultúratermelő intézményeket leuralta a baloldal. Az a kevés létező keresztény értelmiségi, aki látható, megfeszül, hogy bizonyítsa a kultúra balliberális kapuőreinek: megbízható útitárs, kis szépséghibával.”

Az eszmetörténéz úgy vélekedett: „A ’45 utáni politikai rend azon alapult, hogy a kontinens államainak politikájába visszaengedték a domesztikált keresztény pártokat azzal, hogy a gazdasággal foglalkozzanak – és abban hatékonyak is voltak. A nyilvánosságot és a kultúrát azonban át kellett adniuk a baloldalnak. Komolyabb és kritikus, alternatívát felmutatni képes keresztény gondolkodást az Egyesült Államokban látok.”