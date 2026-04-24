A leendő oktatási miniszter „LMBTQ-ellenes attitűdje” miatt kritizálta az Orbán-kormányt

Itt az első meglepetés: Magyar Pétert nem azt jelölte oktatási miniszternek, akire mindenki számított
Bár mindenki Rubovszky Ritára számított, mégsem ő lett a befutó.
Rubovszky Ritához képest lényegesen liberálisabb oktatási minisztert választott Magyar Péter, akire ráadásul az MCC elleni hadjáratában is számíthat majd.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter Lannert Judit szociológust, oktatáspolitikust jelöli az oktatási miniszter poztjára.
Lannert közismerten
az Orbán-kormányok oktatáspolitikájának egyik legnagyobb kritikusa.
2023-ban interjút adott a Válasz Online-nak, a portál pedig most Facebook-bejegyzésében elevenítette fel Lannert néhány fontosabb kritikáját:
A progresszív társadalmi ügyek és mozgalmak egyik leghangosabb magyarországi szócsöve, a WMN egy februári írásában Lannert Judit és Törley Katalin szélsőliberális aktivista segítségével az elmúlt tizenhat év vélt vagy valós problémáit tárta föl az oktatáspolitikát illetően.
A negatívumok lajstromából a liberálisok által „homofób törvénynek” nevezett jogszabály sem maradt ki.
„2021-ben aztán a kormány LMBTQI-ellenes attitűdje elérte az oktatási intézményeket is: júliusban lépett hatályba a kritizálók által homofób törvénynek nevezett jogszabály, ami betiltotta a 18 éven alattiak számára az olyan tartalmakat és termékeket, amik megjelenítik az LMBTQI embereket, illetve innentől bármiféle felvilágosító órát csak olyan szervezetek tarthatnak az iskolákban, akiket nyilvántartásba vett az Emberi Erőforrások Minisztériuma” – olvasható a Lannert Judit és Törley Katalin közreműködésével elkészült cikkben.
Mint ismert, múlt héten felröppent a sajtóban, hogy Magyar Péter Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját kérte fel oktatási miniszternek, ez pedig sok tiszás szavazót felháborított. Köztudott ugyanis, hogy a Tisza választási győzelmének egyik legfőbb tényezője az volt, hogy liberális és egyházellenes influenszerek arra buzdították követőiket, szavazzanak Magyar Péterre.
A hír hallatán közülük többen is felháborodásuknak adtak hangot, például Pankotai Lili és Molnár Áron (noÁr).
A Magyar Ateista Társaság később közleményben mutatott rá, hogy a Tisza-szavazók többsége nem vallásgyakorló, majd felszólították Magyar Pétert, hogy a vallástalanok és az ateisták érdekeit is képviselje.
Mindez szerepet játszhatott abban, hogy Magyar Péter végül engedett a liberálisabb vagy egyenesen vallásellenes szárnynak és nem Rubovszkyt kérte fel az oktatási tárca vezetésére.
Eszköz lehet Lannert Magyar Péter MCC-ellenes hadjáratához
Az oktatási szakember 2024-ben hosszú cikket írt a magyar oktatási rendszerről a szélsőliberális nézeteket terjesztő 444-et is kiadó Magyar Jeti Zrt-hez köthető Qubit portálon. A kritikus hangvételű írásban a szakmai attitűd keveredett a vele egyet nem értő szakemberek megbélyegzésével. A szövegben visszatérő elem volt az MCC tendenciózus, személyeskedő hangnemű pellengérre állítása. Egy helyütt például úgy fogalmazott: „Az MCC Tanuláskutató központjának munkatársai pedig egy új szekta papjaiként segítik validálni ezt a narratívát, amely jól láthatóan nem csak félresöpri az összehasonlító kutatásokból, vagy a friss adatokból kiolvasható javaslatokat, trendeket, hanem a politikai célok mentén ideológiát gyártanak ahhoz, hogy a jövőben a kormány erre szánt forrásaiból sikerüljön létrehozni a kiválasztottaknak azt a csoportját, amelyik biztosítja a politikai elit hatalmi céljait és tovább erősíti az egyre merevebb társadalmi hierarchiát Magyarországon.”
Másutt pedig azt írta: „Az MCC eddigi megnyilvánulása alapján pedig inkább tűnik egyháznak vagy szektának, mint tudományos műhelynek.”
Lannert indulatos viszonyulása az MCC-hez kiemelten fontos lehetett Magyar Péter választásában, amikor a tárcavezető személyéről döntött, a leendő miniszterelnök ugyanis nyíltan bevallotta, hogy a tehetséggondozó műhellyel az elsők közt szeretne leszámolni, miután megkapja a hatalmat.
