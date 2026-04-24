A leendő oktatási miniszter „LMBTQ-ellenes attitűdje” miatt kritizálta az Orbán-kormányt

„A centralizáció látszólag hatékony, mert felgyorsítja a folyamatokat, így a hülye döntések is, mint kés a vajban, végigmennek.”

„Az összeszerelő üzemek felállítása is csak rövid távú cél lehet, mert most működik ugyan, de látjuk, milyen tempóban fejlődik a technológia. A németek nagyon lassan váltanak technológiát, ami társadalmilag jobban kezelhetővé teszi a problémát, de előbb-utóbb bejön a mesterséges intelligencia, az összeszerelésnek is lesz gépi alternatívája.”

„A kutatások azt mutatják, hogy ha a digitális eszközöket egy rossz pedagógus használja, többet árt vele, mint amennyit használhatna a segítségükkel. A tanárok általában nem szeretik a kihívásokat. Én teljes zsákutcának tartom, hogy nálunk abban merül ki a digitális átállás, hogy bevisszük a digitális táblát a terembe, amit ha csak illusztrálásra használunk, csupán felerősítjük vele azt a tanári attitűdöt, amit éppenséggel nem kellene, a frontális oktatást.”

„Ma már az, hogy 30 gyerek ül egy tanárral szemben, nem korszerű, ezzel valamit kezdeni kell. Egész másra van szükség, mint amit a 19. századi oktatás adni tud. A módszereket váltogatni kell, az pedig tananyag-, gyerek- és tanárfüggő, hogy hogyan. Néha kell frontálisan előadni, de kell csoportban, projektszerűen is oktatni.”

A jobboldali kormányok „LMBTQ-ellenes attitűdjéről”

A progresszív társadalmi ügyek és mozgalmak egyik leghangosabb magyarországi szócsöve, a WMN egy februári írásában Lannert Judit és Törley Katalin szélsőliberális aktivista segítségével az elmúlt tizenhat év vélt vagy valós problémáit tárta föl az oktatáspolitikát illetően.

A negatívumok lajstromából a liberálisok által „homofób törvénynek” nevezett jogszabály sem maradt ki.

„2021-ben aztán a kormány LMBTQI-ellenes attitűdje elérte az oktatási intézményeket is: júliusban lépett hatályba a kritizálók által homofób törvénynek nevezett jogszabály, ami betiltotta a 18 éven alattiak számára az olyan tartalmakat és termékeket, amik megjelenítik az LMBTQI embereket, illetve innentől bármiféle felvilágosító órát csak olyan szervezetek tarthatnak az iskolákban, akiket nyilvántartásba vett az Emberi Erőforrások Minisztériuma” – olvasható a Lannert Judit és Törley Katalin közreműködésével elkészült cikkben.