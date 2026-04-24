Itt az első meglepetés: Magyar Pétert nem azt jelölte oktatási miniszternek, akire mindenki számított

Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
Bár mindenki Rubovszky Ritára számított, mégsem ő lett a befutó.
Magyar Péter Facebook-oldalán jelentette be, megvan a Tisza Párt gyermek és oktatásügyi minisztere, a feladatra Lannert Juditot jelöli. Mint írja, Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik.
„1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettes. Egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője” – összegzett Magyar Péter.
Az oktatási miniszter személye azért is került reflektorfénybe, mert a Telex a múlt héten arról számolt be, hogy a Tisza Párt Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját kérte fel oktatási miniszternek. Akkor azt írták, hogy a felkérés már megtörtént, és az érintett azt el is fogadta.
A Tisza táborán belül komoly feszültséget váltott ki, hogy a ciszterciektől érkezhet a politikus. Pankotai Lili például azt mondta, elfogadhatatlannak tartja, hogy „egy világi intézmény – azon belül is az Oktatási Minisztérium – élére olyan, egyházi kötődésből jövő embert nevezzenek ki, amely egyház a Fidesszel karöltve lapátolta ki a pénzt az óvodákból, iskolákból, egyetemekből”. Szerinte semmilyen ideológiának nincsen helye gyerekeket nevelő intézményekben, és úgy véli, Rubovszky Rita pártatlansága ilyen szempontból erősen megkérdőjeleződik.
