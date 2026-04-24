Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
tisza tisza párt lannert judit Magyar Péter

Itt az első meglepetés: Magyar Pétert nem azt jelölte oktatási miniszternek, akire mindenki számított

2026. április 24. 14:29

Bár mindenki Rubovszky Ritára számított, mégsem ő lett a befutó.

2026. április 24. 14:29
null

Magyar Péter Facebook-oldalán jelentette be, megvan a Tisza Párt gyermek és oktatásügyi minisztere, a feladatra Lannert Juditot jelöli. Mint írja, Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik.

„1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettes. Egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője” – összegzett Magyar Péter.

Az oktatási miniszter személye azért is került reflektorfénybe, mert a Telex a múlt héten arról számolt be, hogy a Tisza Párt Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját kérte fel oktatási miniszternek. Akkor azt írták, hogy a felkérés már megtörtént, és az érintett azt el is fogadta.

A Tisza táborán belül komoly feszültséget váltott ki, hogy a ciszterciektől érkezhet a politikus. Pankotai Lili például azt mondta, elfogadhatatlannak tartja, hogy „egy világi intézmény – azon belül is az Oktatási Minisztérium – élére olyan, egyházi kötődésből jövő embert nevezzenek ki, amely egyház a Fidesszel karöltve lapátolta ki a pénzt az óvodákból, iskolákból, egyetemekből”. Szerinte semmilyen ideológiának nincsen helye gyerekeket nevelő intézményekben, és úgy véli, Rubovszky Rita pártatlansága ilyen szempontból erősen megkérdőjeleződik.

Nyitókép: Youtube/Magyar Péter

 

szimpibetti
2026. április 24. 16:42
Ekrü123 2026. április 24. 16:38 • Szerkesztve Egy normális szülő sem szeretné , ha a deviáns gondolkodást átvenné a gyermeke. " Te szerencsétlen pont ezért lettetek elzavarva,Hadd gondolkozzon már mindenki úgy ahogy akar, ami a meggyőződése, és nem úgy ahogy mások megmondják neki.Mint pl te.👍😁
Ekrü123
2026. április 24. 16:38 Szerkesztve
szimpibetti 2026. április 24. 16:35 "Aki nem vallásos annyit is ér,azok fertőzőek."- Egy normális szülő sem szeretné , ha a deviáns gondolkodást átvenné a gyermeke. Lásd a Pankotait, az sem volt egyházi iskolába való, jobban járt volna a suli is meg ő is, ha fel sem vették volna.
szimpibetti
2026. április 24. 16:35 Szerkesztve
Aki nem vallásos annyit is ér,azok fertőzőek.😁🤦‍♂️Milyen nyomorult egy gondolkodása van egy fidnyáknak,nem véletlen lettek elzavarba a picsába.👍
narancsliget1
2026. április 24. 16:35
Bencsik András: A Fideszben valakik valamiért úgy gondolták, hogy a magyar dolgozó nép olyan buta, mint egy pár rendőrcsizma
