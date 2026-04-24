Itt az első meglepetés: Magyar Pétert nem azt jelölte oktatási miniszternek, akire mindenki számított

Magyar Péter Facebook-oldalán jelentette be, megvan a Tisza Párt gyermek és oktatásügyi minisztere, a feladatra Lannert Juditot jelöli. Mint írja, Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik.

„1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettes. Egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője” – összegzett Magyar Péter.