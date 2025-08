„Mondjátok el gyermekeiteknek, hogy kik is ők, mielőtt a világ azt mondja nekik, hogy ők senkik!” – Ayaan Hirsi Ali az MCC Feszten

Ayaan Hirsi Ali az egyik legbátrabb és legbefolyásosabb hang a bevándorlás, az integráció és a nyugati civilizáció jövőjének kérdéseiben. Legújabb könyve a Préda – Bevándorlás, iszlám és a női jogok hanyatlása az MCC Press gondozásában jelent meg.

Ayaan Hirsi Ali az MCC Feszt színpadán tisztelgett a magyar történelem előtt: beszélt arról, hogy a Magyarország sok megszállást élt át, amelynek nyomait még mindig magán hordják mind az épületek, mind a leszármazottak.

Az aktivista arról beszélt, hogy a kommunizmus, ami tragédiaként él a magyarokban, azt a Nyugaton ma sokan inspiráló ideológiaként kezelik.

Ayaan Hirsi Ali elmondta:

a kereszténység a nyugati civilizáció tartógerendája, ha kihúzzák az egész építmény omladozni kezd.

A szerző, aki maga muszlim kultúrában nőtt fel, később ateista lett, majd kereszténnyé vált arról is beszélt, hogy a kereszténység átalakította a világot. „Kórházakat épített ott, ahol a betegeket egykor magára hagyták. Megnyitotta az iskolákat, ahol a tanulást az elit meghiúsította. Árvaházakat emelt olyan kultúrákban, amelyek kivetették a nem kívántakat” – sorolta.

Arról beszélt, hogy ennek ára volt, amit a mai generációnak is vállalni kell. A keresztény civilizáció példájából kell erőt vennünk. „Ennek ára, hogy egy olyan világot építsünk, amelyet talán soha nem látunk, olyan gyermekek számára, akikkel talán soha nem találkozunk.

Nem vagyunk bosszút vagy kényelmet hajszoló vadállatok. Emberek vagyunk, akik képesek vagyunk bátorságra, képesek vagyunk hűségre, képesek vagyunk előre zuhanni valami olyanba, ami sokkal nagyobb, mint mi magunk, valami olyanba, amit érdemes megőrizni, ami maradandó”

– mondta.

Veszélyes irányba meg a Nyugat

Ayaan Hirsi Ali arról beszélt, hogy Nyugat-Európa és Amerika veszélyes irányba sodródik.

„Az amerikai politikai tájképet egyre inkább a romboló narratívák uralják” – jelentette ki. Nem kínálnak jövőt, hanem keserűséggel és irigységgel házalnak. Pédaként említette Ilhan Omar képviselőt ás Zohran Mandamit, aki hamarosan New York polgármestere lehet. „Lehet, hogy Ugandában született, de sikerült eljutnia az Egyesült Államokba, egy olyan országba, amely biztonságot, lehetőséget és jövőt adott a családjának, kényelmesen élt és tanult a Nyugat által finanszírozva, amely kitárta a karjait, és most azt állítja, hogy ez a nagylelkűség a rossz volt” – mondta Mandamiról. Szerinte ezek az emberek átírják a történelemet, mint a bűnök katalógusát.

„A régi szólam, amit már annyi bukott rendszerben hangoztattak: a gazdagok gonoszak, a sikeresek mindig gyanúsak, romboljuk le az egészet és paradicsom virágzik ki a romokból. Ez volt a múlt század hazugsága, és most visszatért”

– jelentette ki.

Szerinte az említett politikusokat egy világnézet köti össze, amely iszlámpárti, keresztényellenes és félreérthetetlenül antiszemita. „Nem akarják megőrizni a Nyugatot. Le akarják cserélni” – mondta a szerző.

Arról is beszélt, hogy ez már nem csak a baloldalra korlátozódik. Ez minden oldalt megfertőz. Arról beszélt, hogy például Tucker Carlson, aki egykor a nyugati örökség védelmezője volt most platformot ad azoknak, akik a történelmet elferdítik, hogy a modernkori sérelmeket helyrehozzák. Elmondta: szörnyű látni a régi gonosz ideológiák ébredését a jobboldalon is.

„Hadd zárjam azzal, hogy elgondolkodom a korról, amelyben élünk, egy olyan korról, amelyet a paradoxon határoz meg. Technológiailag a Nyugat csodákat művel. Olyan betegségeket gyógyítunk, amelyek egykor városokat tettek néptelenné. Másodpercek alatt átkutatjuk az óceánokat. Olyan kényelmet élvezünk, amelyet az előttünk járók aligha tudtak elképzelni, távoli földekről származó ételeket eszünk, hatalmas tudást szerezhetünk. De ahogy az eszközeink egyre okosabbak, a céltudatosságunk egyre halványabbá válik. Elsajátítottuk a külső világot, és elhagytuk a belsőt” – mondta az író.

Ayaan Hirsi Ali hozzátette: kezd elveszni a Nyugat öröksége, mert a fiatalok nem kapnak jövőképet, csak dühöt. „De te, Magyarország, te már láttál ilyet korábban. Átmentél a tűzön, és kiálltad azt. (...) Tartsd a vonalat, védd meg az építőket.

Mondjátok el gyermekeiteknek, hogy kik is ők, mielőtt a világ azt mondja nekik, hogy ők senkik!

A szabadság nem múló divat, hanem felelősség... (...) Ez a legnagyobb ajándék, amivel egy nép rendelkezhet, és amit a legkönnyebben vesznek természetesnek. Ne feledjétek, hogy a pusztító az amnéziából táplálkozik” – zárta Ayaan Hirsi Ali.

