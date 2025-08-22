Ft
tenisz Piros Zsombor US Open

Régóta várt erre a napra: karrierje legnagyobb győzelmét aratta a magyar játékos

2025. augusztus 22. 22:14

Egyéniben így összesen öt magyar résztvevője lesz a főtáblának.

2025. augusztus 22. 22:14
null

Piros Zsombor pályafutása során először főtáblára jutott egy Grand Slam-tornán, miután pénteken győzött a kemény pályás amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) selejtezőjének utolsó fordulójában – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A 25 éves magyar játékos – aki 156. az ATP-rangsorban – korábban már négyszer jutott el valamely nagy torna kvalifikációjának harmadik köréig, ám ott Melbourne-ben (2023), Párizsban (2022) és Wimbledonban (2022, 2023) is kikapott. New Yorkban most először játszhatott a 128-as főtáblán való részvételért, miután előbb a francia Arthur Bouquier-t (220.), majd az argentin Thiago Agustin Tirantét (117.) is két szettben legyőzte.

Az elitmezőnybe jutásért a selejtezőben ötödik helyen kiemelt ausztrál James Duckworth (107.) várt rá, aki korábban 46. is volt a világranglistán. Piros remekül kezdett, az első játszmát két brékkel, kevesebb mint fél óra alatt „söpörte be”, de a 33 éves ellenfél az öt fogadósikert hozó második szettre feljavult, több nyerőt ütött, miközben ellenfelénél kevesebbet rontott, így 47 perc alatt egyenlített.

A magyar játékos ugyanakkor nem tört össze ettől, s a harmadik, döntő felvonásban ismét ellentmondást nem tűrően teniszezett: 

szórta a nyerőket, alig hibázott, így 1 óra 52 perc után pályafutása egyik legnagyobb győzelmét ünnepelhette.

Ezzel a sikerrel eldőlt, hogy egyéniben összesen öt magyar résztvevője lesz a főtáblának: a férfiaknál Piros Zsombor mellett Marozsán Fábián és a Winston-Salemben döntős Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna és a kvalifikációból feljutott Gálfi Dalma. Marozsán selejtezős riválissal, Fucsovics a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalovval kezd majd, míg Bondár Anna – sorozatban harmadik GS-viadalán – a 12. helyen kiemelt ukrán Jelina Szvitolinával találkozik. Marozsán már vasárnap pályára lép.

Párosban Babos Tímea is biztos résztvevője a viadalnak.

Tenisz, US Open
Férfi egyes, Selejtező, 3. forduló
Piros Zsombor–James Duckworth (ausztrál, 5.) 6:1, 4:6, 6:2

Korábban
Női egyes, Selejtező, 3. forduló
Gálfi Dalma (4.)–Udvardy Panna (29.) 6:3, 6:4

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

