Udvardy Panna tenisz US Open Gálfi Dalma

Így ért véget a magyarok csatája az Egyesült Államokban

2025. augusztus 22. 19:06

Gálfi Dalma két szettben legyőzte Udvardy Pannát a US Open selejtezőjében, és ezzel főtáblára jutott.

null

Bondár Anna mellett Gálfi Dalma lesz a kemény pályás amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) női egyéni versenyének másik magyar főtáblása, miután a selejtező pénteki, harmadik fordulójában két szettben legyőzte Udvardy Pannát – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A két játékos negyedszer mérkőzött nemzetközi viadalon: 2018-ban Hódmezővásárhelyen Gálfi szetthátrányban visszalépett, idén ugyanakkor a La Bisbal D'Emporda-i, illetve az oeirasi salakpályás viadalon egyaránt ő nyert két játszmában.

Kemény pályán először találkozott egymással a két magyar teniszező, s a Wimbledonban a harmadik fordulóig menetelt Gálfi (101.) a nyitó felvonásban előbb azonnal brékelte a WTA-rangsorban 134. riválisát, majd ezt a fórt végig is tudta vinni, így bő félóra után nála volt az előny.

A második játszmában az ellenfelénél másfél hónappal fiatalabb Udvardy első adogatójátékában ezúttal hárítani tudta a 27. életévét múlt hét szerdán betöltött Gálfi fogadóesélyeit, ami után a felek 4:4-ig fej fej mellett haladtak. Ekkor Gálfi ismét elnyerte Udvardy adogatását, majd semmire kiszerválta a 80 perces mérkőzést.

Gálfi sikerével harmadszor, de 2022 óta először került be a 128-as mezőnybe a US Openen, legjobb eredménye épp a legutóbbi szereplése alkalmával elért harmadik forduló volt New Yorkban.

Később még Piros Zsombor is pályára lép, a Davis-kupa-válogatott játékosa pályafutása első Grand Slam-főtáblás szerepléséért küzd a kvalifikációban ötödikként rangsorolt ausztrál James Duckworth ellen.

A főtáblának a férfiaknál egyesben Marozsán Fábián és a winston-salemi elődöntőre készülő Fucsovics Márton biztos résztvevője, előbbi selejtezős riválissal, utóbbi pedig a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalovval kezd majd.

Bondár Annasorozatban harmadik GS-tornáján – az ukrán Jelina Szvitolinával (13.) találkozik.

Tenisz, US Open
Női egyes, Selejtező, 3. forduló
Gálfi Dalma (4.)–Udvardy Panna (29.) 6:3, 6:4

Később
Férfi egyes, Selejtező, 3. forduló
19.00 körül: Piros Zsombor–James Duckworth (ausztrál, 5.)

Fotó: Glyn Kirk/AFP

 

