12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Mesterterv Orbán Viktor Európai Unió Mráz Ágoston Sámuel

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett

2025. december 27. 08:54

A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.

2025. december 27. 08:54
null
Mandiner
Mandiner

December 18-án ülésezett újra az Európai Tanács, ahol sikeresen meggátolták a befagyasztott orosz vagyon nemzetközi egyezményeket sértő elbokázását. Marad a közös kölcsön, amelyet most már Magyarországon kívül további két ország, Szlovákia és Csehország sem támogatott. Ennek köszönhetően ez a három tagállam kimaradt a közös hitelfelvételből. A patrióták ismét erősödnek az Európai Unión belül, amelynek körölményeiről is beszélgettünk a Mestertervben.

Mráz Ágoston Sámuel szerint fontos kiemelni, hogy három szuverenista ország szembeszállt Brüsszellel, és most már nem a huszonhat tagállam vs. egy felállás érvényesül.

Bekövetkezett az, hogy egy ilyen sorsfordító kérdésben kettő közép-európai szövetségese lett Magyarországnak. Tehát valami elindult

- fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője.

A szakértő azt is aláhúzta, hogy a befagyasztott orosz vagyon kapcsán Belgium vállalta fel a "rossz fiú" szerepet, amit a Politico és a Financial Times szemére is vetett, de Olaszország is ellenezte Von der Leyen és Merz tervét.

Az elemző szerint ebből is látszik, hogy valami megmozdult Európában: „a magyar álláspont hullámot vert és szövetségeseket talált Európában” - mondta Mráz. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ezek a fordulatok igazolják a választók felé is, hogy Orbán Viktor külpolitikája sikeres, valamint megakadályozta az Unió és Oroszország viszonyának további romlását.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

 Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

