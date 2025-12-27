Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett

December 18-án ülésezett újra az Európai Tanács, ahol sikeresen meggátolták a befagyasztott orosz vagyon nemzetközi egyezményeket sértő elbokázását. Marad a közös kölcsön, amelyet most már Magyarországon kívül további két ország, Szlovákia és Csehország sem támogatott. Ennek köszönhetően ez a három tagállam kimaradt a közös hitelfelvételből. A patrióták ismét erősödnek az Európai Unión belül, amelynek körölményeiről is beszélgettünk a Mestertervben.

Mráz Ágoston Sámuel szerint fontos kiemelni, hogy három szuverenista ország szembeszállt Brüsszellel, és most már nem a huszonhat tagállam vs. egy felállás érvényesül.