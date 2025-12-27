Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
A jövő évi választásnak is súlyos tétje van. Magyarországnak még van lehetősége megakadályozni a brüsszeli terv beteljesedését.
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
December 18-án ülésezett újra az Európai Tanács, ahol sikeresen meggátolták a befagyasztott orosz vagyon nemzetközi egyezményeket sértő elbokázását. Marad a közös kölcsön, amelyet most már Magyarországon kívül további két ország, Szlovákia és Csehország sem támogatott. Ennek köszönhetően ez a három tagállam kimaradt a közös hitelfelvételből. A patrióták ismét erősödnek az Európai Unión belül, amelynek körölményeiről is beszélgettünk a Mestertervben.
Mráz Ágoston Sámuel szerint fontos kiemelni, hogy három szuverenista ország szembeszállt Brüsszellel, és most már nem a huszonhat tagállam vs. egy felállás érvényesül.
Bekövetkezett az, hogy egy ilyen sorsfordító kérdésben kettő közép-európai szövetségese lett Magyarországnak. Tehát valami elindult
- fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője.
A szakértő azt is aláhúzta, hogy a befagyasztott orosz vagyon kapcsán Belgium vállalta fel a "rossz fiú" szerepet, amit a Politico és a Financial Times szemére is vetett, de Olaszország is ellenezte Von der Leyen és Merz tervét.
Az elemző szerint ebből is látszik, hogy valami megmozdult Európában: „a magyar álláspont hullámot vert és szövetségeseket talált Európában” - mondta Mráz. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ezek a fordulatok igazolják a választók felé is, hogy Orbán Viktor külpolitikája sikeres, valamint megakadályozta az Unió és Oroszország viszonyának további romlását.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor