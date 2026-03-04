Ft
03. 04.
szerda
von der leyen európai unió bizottság bank eu per oroszország

Brüsszel nem ijedt meg Moszkvától: 200 milliárd eurós orosz per jött, de az EU szerint nincs itt semmi látnivaló

2026. március 04. 10:45

Az Európai Bizottság közlése szerint nincs ok aggodalomra.

2026. március 04. 10:45
null

Az Európai Bizottság közlése szerint nincs ok aggodalomra az Orosz Központi Bank által indított per miatt, amely az EU-ban befagyasztott orosz jegybanki eszközöket érinti – írta meg a Bizottság közlésére hivatkozva a Világgazdaság.

Mint ismert, az orosz központi bank 2025 decemberében 200,1 milliárd eurós kártérítési pert indított a moszkvai választottbíróságon az Euroclear ellen is. A befagyasztást előíró nyugati szankciók 2022 tavaszán, az ukrajnai háború kitörését követően léptek hatályba: az Európai Unió, az Egyesült Államok és több más ország összesen mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz devizatartalékot tett hozzáférhetetlenné. Az orosz jegybank vezetése azóta többször jelezte, hogy jogi úton kíván fellépni az intézkedések ellen. 

Az üggyel kapcsolatban a Bizottság szóvivője kedden, Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: 

nem kérdőjelezik meg a keresetet kiváltó uniós rendelet jogszerűségét, és megítélésük szerint az összhangban áll a nemzetközi joggal is. 

Korábban az orosz központi bank bejelentette: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke alapján támadja meg az Európai Unió Tanácsának rendeletét, amely határozatlan időre befagyasztotta az intézmény eszközeit. A beadvány célja, hogy jogi úton vitassák az EU által alkalmazott – szerintük jogellenes – intézkedéseket az Orosz Központi Bank szuverén vagyonával kapcsolatban.

A befagyasztott orosz pénzeszközök ügyében Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője több alkalommal is felvetette, hogy az EU alternatív módon hasznosíthatná ezeket a forrásokat. Javaslata szerint az Unió a zárolt vagyonból nyújthatna támogatást Ukrajnának, kiváltva ezzel a Magyarország és Szlovákia által blokkolt közös hitelfelvételt.

Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor úgy nyilatkozott: a befagyasztott orosz vagyon kérdése „halott ügy”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2026. március 04. 11:11
"Brüsszel nem ijedt meg Moszkvától" Há' bakker, van ilyen. De miért is kellene 450 millió embernek beszarni 140 milliótól!?
Válasz erre
0
3
Tegnap
2026. március 04. 11:00
A bírságot nem Brüsszelnek, hanem a tagállamok adófizetőinek, gyerekeinek, unokáinak, dédunokáinak kell majd fizetni. Vagyis nekünk és utódainknak. Pusztuljon Brüsszel.
Válasz erre
1
0
jostothu
2026. március 04. 10:59
Nagy az önbizalom: a bíróság is ők, illetve soros.
Válasz erre
3
0
Ernest01
2026. március 04. 10:55
Majd az uniós dédunokák unokái visszacsengetik.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!