Brüsszel nem ijedt meg Moszkvától: 200 milliárd eurós orosz per jött, de az EU szerint nincs itt semmi látnivaló

Orbán és Putyin a kárpátaljai magyarok sorsáról egyeztetett, az orosz elnök komoly felajánlást tett – sajtóhír
Telefonon beszélt egymással az orosz elnök és a magyar miniszterelnök.
Az Európai Bizottság közlése szerint nincs ok aggodalomra.
Az Európai Bizottság közlése szerint nincs ok aggodalomra az Orosz Központi Bank által indított per miatt, amely az EU-ban befagyasztott orosz jegybanki eszközöket érinti – írta meg a Bizottság közlésére hivatkozva a Világgazdaság.
Mint ismert, az orosz központi bank 2025 decemberében 200,1 milliárd eurós kártérítési pert indított a moszkvai választottbíróságon az Euroclear ellen is. A befagyasztást előíró nyugati szankciók 2022 tavaszán, az ukrajnai háború kitörését követően léptek hatályba: az Európai Unió, az Egyesült Államok és több más ország összesen mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz devizatartalékot tett hozzáférhetetlenné. Az orosz jegybank vezetése azóta többször jelezte, hogy jogi úton kíván fellépni az intézkedések ellen.
Az üggyel kapcsolatban a Bizottság szóvivője kedden, Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta:
nem kérdőjelezik meg a keresetet kiváltó uniós rendelet jogszerűségét, és megítélésük szerint az összhangban áll a nemzetközi joggal is.
Korábban az orosz központi bank bejelentette: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke alapján támadja meg az Európai Unió Tanácsának rendeletét, amely határozatlan időre befagyasztotta az intézmény eszközeit. A beadvány célja, hogy jogi úton vitassák az EU által alkalmazott – szerintük jogellenes – intézkedéseket az Orosz Központi Bank szuverén vagyonával kapcsolatban.
A befagyasztott orosz pénzeszközök ügyében Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője több alkalommal is felvetette, hogy az EU alternatív módon hasznosíthatná ezeket a forrásokat. Javaslata szerint az Unió a zárolt vagyonból nyújthatna támogatást Ukrajnának, kiváltva ezzel a Magyarország és Szlovákia által blokkolt közös hitelfelvételt.
Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor úgy nyilatkozott: a befagyasztott orosz vagyon kérdése „halott ügy”.
Ezt is ajánljuk a témában
Telefonon beszélt egymással az orosz elnök és a magyar miniszterelnök.
Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP