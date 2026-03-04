Brüsszel nem ijedt meg Moszkvától: 200 milliárd eurós orosz per jött, de az EU szerint nincs itt semmi látnivaló

Az Európai Bizottság közlése szerint nincs ok aggodalomra az Orosz Központi Bank által indított per miatt, amely az EU-ban befagyasztott orosz jegybanki eszközöket érinti – írta meg a Bizottság közlésére hivatkozva a Világgazdaság.

Mint ismert, az orosz központi bank 2025 decemberében 200,1 milliárd eurós kártérítési pert indított a moszkvai választottbíróságon az Euroclear ellen is. A befagyasztást előíró nyugati szankciók 2022 tavaszán, az ukrajnai háború kitörését követően léptek hatályba: az Európai Unió, az Egyesült Államok és több más ország összesen mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz devizatartalékot tett hozzáférhetetlenné. Az orosz jegybank vezetése azóta többször jelezte, hogy jogi úton kíván fellépni az intézkedések ellen.