Kiszivárgott: bezuhant Magyar Péter népszerűsége, rögtön régi módszerekhez nyúlt

Orbán Viktor két szóval vágta zsebre Magyar Pétert: pár másodperc alatt leplezte le a Tisza ármánykodását (VIDEÓ)
Röviden, tömören és kristálytisztán fogalmazott.
„A számokból az látszik, hogy a Tisza Pártra ugyan sokan akarnak szavazni, de Péter személye már a tiszások körében is megosztó” – fogalmazott az informátor.
A Magyar Nemzet információi szerint nemrég olyan kutatást kapott kézhez a Tisza Párt elnöksége, amely szerint tendenciózusan csökkent Magyar Péter támogatottsága a teljes lakosság körében az elmúlt időszakban.
Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásuk szerint
azon választók aránya a teljes népességben, akik Magyar Pétert szeretnék miniszterelnöki székben látni, az elmúlt fél évben több mint tíz százalékkal csökkent.
„A számokból az látszik, hogy a Tisza Pártra ugyan sokan akarnak szavazni, de Péter személye már a tiszások körében is megosztó” – tette hozzá az informátor.
A Tisza belső embere szerint, éppen ezért Magyar Péter most a korábbi időszak témáihoz visszanyúlva igyekszik újra népszerűbbé tenni magát. Ennek részeként elővette az MNB-ügyet és a miniszterelnöki vita kérdését is felmelegítené – mutatott rá.
„A legfontosabb téma a miniszterelnöki vita. Péter szerint ugyanis már az jót tenne a népszerűségének, hogyha egy műsorban szerepelhetne Orbán Viktorral, a kérdés napirenden tartása pedig hangulatkeltésnek is tökéletes” – hangsúlyozta a lapnak.
Ezután kiemelte, Magyar Péter egy miniszterelnök-jelölti vitával szeretné visszaszerezni a közvélemény napirendjének irányítását.
A Magyar Nemzet összeállításában felidézte, hogy Orbán Viktor miként vélekedett korábban erről a vitáról. A kormányfő ugyanis úgy fogalmazott,
fizetett bábemberekre bízni az ország sorsát azt jelenti, hogy a magyarok rosszul fognak járni. Fizetett bábemberekkel nem vitatkozom”.
Orbán Viktor leszögezte: ha mégis vitatkozni valója van azzal a világgal, akkor azokkal vitatkozik, akik fizetik Magyar Pétert.
Ezt is ajánljuk a témában
Röviden, tömören és kristálytisztán fogalmazott.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala