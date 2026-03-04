Orbán Viktor két szóval vágta zsebre Magyar Pétert: pár másodperc alatt leplezte le a Tisza ármánykodását (VIDEÓ)

Orbán Viktort a közösségi oldalára feltöltött videójában arról kérdezték, mit gondol arról, hogy Magyar Péter szerint a Tisza sosem mondott olyat, hogy nincs szükség orosz olajra – csak azt, hogy több forrásból kellene azt beszerezni. A Tisza ugyanakkor nem kis ellentmondásba keverte magát, mikor a múlt héten megszavazta az EP-ben az orosz energiaimport kivezetését.