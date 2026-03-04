Orbán Viktor két szóval vágta zsebre Magyar Pétert: pár másodperc alatt leplezte le a Tisza ármánykodását (VIDEÓ)

Dokumentumok bizonyítják: a Tisza az orosz energia kivezetését követeli
Itt vannak a bizonyítékok! Ennyiszer szavazott a Tisza az orosz energia kivezetésére.
Röviden, tömören és kristálytisztán fogalmazott.
Orbán Viktort a közösségi oldalára feltöltött videójában arról kérdezték, mit gondol arról, hogy Magyar Péter szerint a Tisza sosem mondott olyat, hogy nincs szükség orosz olajra – csak azt, hogy több forrásból kellene azt beszerezni. A Tisza ugyanakkor nem kis ellentmondásba keverte magát, mikor a múlt héten megszavazta az EP-ben az orosz energiaimport kivezetését.
A miniszterelnök közölte: ez az egész nem más, mint „egy színjáték”.
„Saját, fülünkkel hallhattuk, szemünkkel láthattuk, hogy a Tisza az elmúlt években nem egyszer, nem kétszer azt mondta, hogy le kell válni az orosz olajról és gázról. Ez egy tévedés. Ez az ukránoknak érdeke, Magyarországnak nem érdeke” – emlékeztetett Orbán Viktor.
A Tisza nem a magyarok oldalán, hanem az ukránok oldalán áll. Mindig azt képviseli, ami jó Ukrajnának – akkor is, ha az rossz a magyaroknak. Erről van itt szó”
– összegzett a kormányfő.
