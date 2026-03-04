Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz olaj Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor két szóval vágta zsebre Magyar Pétert: pár másodperc alatt leplezte le a Tisza ármánykodását (VIDEÓ)

2026. március 04. 09:33

Röviden, tömören és kristálytisztán fogalmazott.

2026. március 04. 09:33
null

Orbán Viktort a közösségi oldalára feltöltött videójában arról kérdezték, mit gondol arról, hogy Magyar Péter szerint a Tisza sosem mondott olyat, hogy nincs szükség orosz olajra – csak azt, hogy több forrásból kellene azt beszerezni. A Tisza ugyanakkor nem kis ellentmondásba keverte magát, mikor a múlt héten megszavazta az EP-ben az orosz energiaimport kivezetését.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök közölte: ez az egész nem más, mint „egy színjáték”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

„Saját, fülünkkel hallhattuk, szemünkkel láthattuk, hogy a Tisza az elmúlt években nem egyszer, nem kétszer azt mondta, hogy le kell válni az orosz olajról és gázról. Ez egy tévedés. Ez az ukránoknak érdeke, Magyarországnak nem érdeke” – emlékeztetett Orbán Viktor.

A Tisza nem a magyarok oldalán, hanem az ukránok oldalán áll. Mindig azt képviseli, ami jó Ukrajnának – akkor is, ha az rossz a magyaroknak. Erről van itt szó”

– összegzett a kormányfő.

Nyitókép: Facebook/Orbán VIktor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!