Újabb bizonyíték: itt a legfrissebb kutatás a pártok támogatottságáról

2026. március 04. 08:42

A felmérés szerint Volodimir Zelenszkij Magyarországgal szembeni ellenséges fellépése és „büntető” intézkedése visszafelé sülhet el Magyar Péter számára.

A McLaughlin & Associates február 25. és március 2. között végzett, ezer fős telefonos kutatása szerint a Fidesz és a KDNP hat százalékpontos előnnyel vezet, miközben az energiaellátást érintő lépések többségi elutasítása a felmérés értelmezése alapján Magyar Péter számára kedvezőtlen – írta meg az Index.

A felmérés február 25. és március 2. között zajlott, ezer fős mintán, telefonon kérdezve azokat, akik várhatóan részt vennének a választáson. A kutatás készítői az adatokból azt a következtetést vonták le, hogy Magyar Péter azzal, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állt a magyar emberekkel szemben, egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta. Amikor az olaj és gázszállítás leállításáról kérdezték a választókat, 69 százalék nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket.

A megkérdezettek 47 százaléka kifejezetten ellenezte ezt, és csupán 22 százalék támogatta Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij álláspontját”.

A brüsszeli döntés megítélésében szintén többségi ellenállás látszik. A válaszadók 61 százaléka nem értett egyet azzal, hogy április 15-től véglegesen megszűnne az orosz olaj és gázszállítás Magyarország irányába, miközben 31 százalék támogatta a megszüntetést. A kutatás szerint 63 százalék egyetértett azzal is, hogy Magyarország energia infrastruktúráját, erőműveit, villamosenergia és gázellátását meg kell védeni az esetleges ukrán beavatkozástól, szabotázsakcióktól vagy dróntámadásoktól, ezzel szemben 30 százalék nem értett egyet.

Külön kérdésként szerepelt, vállalnának e anyagi többletterhet az azonnali ellátásváltásért. A felmérés alapján tízből hét választó, 69 százalék nem fizetne felárat, akár 1000 forintos literenkénti árat a benzinért, illetve a jelenlegi havi gázszámla kétszeresét vagy háromszorosát azért, hogy Magyarországon azonnal megszüntessék az orosz olaj és gázellátást. A kutatók szerint csupán 18 százalék osztja Magyar Péter és a Tisza Párt álláspontját.

A pártpreferenciákra vonatkozó adatok szerint a Fidesz 43 százalékon, a Tisza Párt 37 százalékon áll, a Demokratikus Koalíciót és a Mi Hazánk Mozgalmat egyaránt 5 százalékon mérték, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 3 százalékon szerepel. 

John McLaughlin, a felmérés vezetője úgy értékelte, hogy Volodimir Zelenszkij Magyarországgal szembeni ellenséges fellépése és „büntető” intézkedése visszafelé sült el barátja, Magyar Péter számára, és újabb okot adott a magyaroknak arra, hogy áprilisban ismét Orbán Viktort válasszák miniszterelnöknek.

A kutatás irányítójaként bemutatott John MacLaughlin több mint 40 éve dolgozik stratégiai tanácsadóként és közvélemény kutatóként, korábban amerikai nagyvállalatok számára is készített felméréseket. A közlés szerint 2011 óta tanácsadóként és közvélemény kutatóként dolgozik Donald Trump elnök mellett, és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában. Politikai ügyfelei között említik Steve Forbes és Fred Thompson volt elnökjelölteket, Arnold Schwarzenegger egykori kaliforniai kormányzót, Jeb Bush volt floridai kormányzót, Nathan Deal volt georgiai kormányzót, valamint 22 jelenlegi és egykori amerikai szenátort és 16 jelenlegi republikánus kongresszusi képviselőt, emellett a brit Konzervatív Párt és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára is végzett kutatásokat.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Bufon111
2026. március 04. 09:47
így van, össze-vissza publikálnak, a leghitelesebb meglepő módon a medián, akik nyers, kozmetika nélküli adatot közöltek, pontosabban DD közölte (Fidesz-Tisza 36-36%). Ez alapján az 5-7%-os Tisza előny az tisztán mért, nem pedig kozmetikázott adat. Minden más kutatóintézetnél marad a találgatás
Válasz erre
0
0
westend
2026. március 04. 09:44
dejavu 2026. március 04. 09:33 "ti nem is akartok tudomást venni az egybites trash-en kívüli világról" - köszönjük bubulka a tőled elvárt újabb ostoba általánosítást (amit te - magadtól - készpénznek is veszel :). Csak így tovább, abba ne hagyd :D
Válasz erre
0
0
dejavu
2026. március 04. 09:39
Bufon111 2026. március 04. 09:32 a polymarketnél nem a béka segge alatt van, hanem 32% esélyt adnak neki. Tehát 3ból 1szer nyeri, 2szer elveszíti a választást. EGyébként a nem kripto alapú irodáknál az átlag MP: 1,65 (ez szögre egyezik Trump oddsával), OV: 2,1 (ez pedig Harrisével), ha már.... kösz, én csak hasraütöttem. Nem néztem mióta csak VPN-nel lehet. Nagyon nehéz lehántani a torzítást a széttertó mérésekről. Szerintem a legtermészetesebb arány elvén a kettő között lesz, ami nagyon szűk többség lesz, bármelyiknek is.
Válasz erre
0
0
Gus Fring
2026. március 04. 09:36
Én kiküldenék minden fogyasztónak egy szolgáltatói levelet: "Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük válasszon! Melyik gázt szeretné használni? A csúnya, agresszor oroszt a jelenlegi áron, vagy az amerikai palagázt 4x annyiért! A választott gázt fogjuk önnek küldeni és jövő havi számláját az alapján kiállítani..." Valamiért az az érzésem, hogy rögtön nem 61:31 lenne a szavazati arány...
Válasz erre
2
0
