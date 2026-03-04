Újabb bizonyíték: itt a legfrissebb kutatás a pártok támogatottságáról

A McLaughlin & Associates február 25. és március 2. között végzett, ezer fős telefonos kutatása szerint a Fidesz és a KDNP hat százalékpontos előnnyel vezet, miközben az energiaellátást érintő lépések többségi elutasítása a felmérés értelmezése alapján Magyar Péter számára kedvezőtlen – írta meg az Index.

A felmérés február 25. és március 2. között zajlott, ezer fős mintán, telefonon kérdezve azokat, akik várhatóan részt vennének a választáson. A kutatás készítői az adatokból azt a következtetést vonták le, hogy Magyar Péter azzal, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állt a magyar emberekkel szemben, egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta. Amikor az olaj és gázszállítás leállításáról kérdezték a választókat, 69 százalék nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket.