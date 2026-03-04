Újabb bizonyíték: itt a legfrissebb kutatás a pártok támogatottságáról

Berobbant a friss amerikai kutatás: a Fidesz vezet, Magyar Péterben nem bíznak a magyarok
A felmérés szerint négypárti Országgyűlés alakulna.
A felmérés szerint Volodimir Zelenszkij Magyarországgal szembeni ellenséges fellépése és „büntető” intézkedése visszafelé sülhet el Magyar Péter számára.
A McLaughlin & Associates február 25. és március 2. között végzett, ezer fős telefonos kutatása szerint a Fidesz és a KDNP hat százalékpontos előnnyel vezet, miközben az energiaellátást érintő lépések többségi elutasítása a felmérés értelmezése alapján Magyar Péter számára kedvezőtlen – írta meg az Index.
A felmérés február 25. és március 2. között zajlott, ezer fős mintán, telefonon kérdezve azokat, akik várhatóan részt vennének a választáson. A kutatás készítői az adatokból azt a következtetést vonták le, hogy Magyar Péter azzal, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állt a magyar emberekkel szemben, egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta. Amikor az olaj és gázszállítás leállításáról kérdezték a választókat, 69 százalék nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket.
A megkérdezettek 47 százaléka kifejezetten ellenezte ezt, és csupán 22 százalék támogatta Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij álláspontját”.
A brüsszeli döntés megítélésében szintén többségi ellenállás látszik. A válaszadók 61 százaléka nem értett egyet azzal, hogy április 15-től véglegesen megszűnne az orosz olaj és gázszállítás Magyarország irányába, miközben 31 százalék támogatta a megszüntetést. A kutatás szerint 63 százalék egyetértett azzal is, hogy Magyarország energia infrastruktúráját, erőműveit, villamosenergia és gázellátását meg kell védeni az esetleges ukrán beavatkozástól, szabotázsakcióktól vagy dróntámadásoktól, ezzel szemben 30 százalék nem értett egyet.
Külön kérdésként szerepelt, vállalnának e anyagi többletterhet az azonnali ellátásváltásért. A felmérés alapján tízből hét választó, 69 százalék nem fizetne felárat, akár 1000 forintos literenkénti árat a benzinért, illetve a jelenlegi havi gázszámla kétszeresét vagy háromszorosát azért, hogy Magyarországon azonnal megszüntessék az orosz olaj és gázellátást. A kutatók szerint csupán 18 százalék osztja Magyar Péter és a Tisza Párt álláspontját.
A pártpreferenciákra vonatkozó adatok szerint a Fidesz 43 százalékon, a Tisza Párt 37 százalékon áll, a Demokratikus Koalíciót és a Mi Hazánk Mozgalmat egyaránt 5 százalékon mérték, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 3 százalékon szerepel.
John McLaughlin, a felmérés vezetője úgy értékelte, hogy Volodimir Zelenszkij Magyarországgal szembeni ellenséges fellépése és „büntető” intézkedése visszafelé sült el barátja, Magyar Péter számára, és újabb okot adott a magyaroknak arra, hogy áprilisban ismét Orbán Viktort válasszák miniszterelnöknek.
A kutatás irányítójaként bemutatott John MacLaughlin több mint 40 éve dolgozik stratégiai tanácsadóként és közvélemény kutatóként, korábban amerikai nagyvállalatok számára is készített felméréseket. A közlés szerint 2011 óta tanácsadóként és közvélemény kutatóként dolgozik Donald Trump elnök mellett, és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában. Politikai ügyfelei között említik Steve Forbes és Fred Thompson volt elnökjelölteket, Arnold Schwarzenegger egykori kaliforniai kormányzót, Jeb Bush volt floridai kormányzót, Nathan Deal volt georgiai kormányzót, valamint 22 jelenlegi és egykori amerikai szenátort és 16 jelenlegi republikánus kongresszusi képviselőt, emellett a brit Konzervatív Párt és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára is végzett kutatásokat.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán
