Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció ukrán korrupció ukrajnai újjáépítés Ukrajna Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij

Ez Ukrajna: új pozíciót csináltak Zelenszkij korrupcióba belebukott jobbkezének az aranyvécé-ügy után

2026. március 04. 10:05

Andrij Jermak saját magának találta ki, mi szeretne lenni, ha nagy lesz: meg is kapta.

2026. március 04. 10:05
null

Egy időben azt is rebesgették, hogy a fronton köthet ki Volodimir Zelenszkij korrupcióba belebukott kebelbarátja, ám az ukrán háborús maffia lehallgatott anyagaiban csak Ali Baba néven szereplő inkább új – első ránézésre is jól jövedelmező – karriert talált ki magának. Ugyanis a politikus lesz az ukrán Nemzeti Ügyvédi Szövetség mellett alakult, a fegyveres agresszió áldozatainak jogvédelmét, a kártérítési mechanizmusok kidolgozását és Ukrajna újjáépítésének jogi kereteit vizsgáló új bizottság elnöke – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda nyomán a Kárpátaljai Igaz Szó.

Ezt is ajánljuk a témában

A némileg cinikus közlés szerint Jermak szakmai háttere kiterjed

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Tovább a cikkhezchevron
  • az ügyvédi gyakorlatra,
  • a magánszektorban szerzett vezetői tapasztalatra, valamint
  • az állami intézményekben végzett munkára és
  • a szakpolitikai folyamatok alakításában való részvételre is.

A bizottság alelnökévé Zsanna Hrusko ügyvédet nevezték ki.

A szervezet az Ukrán Ügyvédi Szövetség tanácsadó testületeként működik, létrehozásáról Lidija Izovitova, a szövetség és az Ukrán Ügyvédi Tanács elnöke döntött. A közlemény szerint a bizottság munkáját társadalmi, vagyis önkéntes alapon végzi, ám a működési területeit elnézve és Jermak eddigi, „állami intézményekben végzett munkájára” való tekintettel nem kell nagy fantázia hozzá, hogy valószínűsítsük, ez a testület is az intézményesített korrupció melegágyaként funkcionálhat, és ugyanúgy a nyugati támogatások üzemszerű lenyúlására alapulhat, mint az ukrán állami szférában szinte minden.

Ezt is ajánljuk a témában

A Jermak vezette testület feladata, hogy az ügyvédi kar bevonásával

  • dolgozza ki a háború áldozatainak védelmét szolgáló jogi megoldásokat,
  • segítse a kompenzációs rendszerek kialakítását, valamint
  • hozzájáruljon Ukrajna újjáépítésének jogi és szabályozási megalapozásához.

Emellett céljuk az is, hogy az ügyvédi közösség felkészültségét erősítsék a háborús és a háború utáni időszak jogi kihívásaira.

Az előzmények

Mint emlékezetes, Andrij Jermak 2025. november 28-as felmentéséig Volodimir Zelenszkij elnöki irodáját vezette, és az elnök jobbkezének számított.

Ezt is ajánljuk a témában

Jermak azután nyújtotta be lemondását, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) munkatársai házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt – nagy visszhangot kiváltó – korrupciós üggyel összefüggésben.

Noha nem gyanúsították meg bűncselekmény elkövetésével, Zelenszkij azzal indokolta a menesztését, hogy Ukrajna védelme az első, és erről nem szabad személyi kérdéseknek elterelniük a figyelmet. Az elnök korábban hiába próbálta foggal-körömmel védeni a kulcsemberét, Jermakkal szemben az ukrán közvélemény és a nemzetközi politika haragja olyan szintet ért el, amit már nem hagyhatott figyelmen kívül.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2026. március 04. 11:02
a jó elvtársra szükség van a további lopásokhoz igazi eu érett mentalitás
Válasz erre
0
0
evpus
2026. március 04. 10:40
Arról volt szó, hogy a frontra küldik! Nem a fiatalokat kell erőszakkal elhurcolni, ezeket kell az első vonalba vinni!
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2026. március 04. 10:31
Szégyen! Megértek az Ursula vezette Eu-tagságra, ahol Salis-félék ülnek a Parlamentben, és havonta robban ki valamilyen korrupciós ügy
Válasz erre
0
0
Ödenburger
2026. március 04. 10:24
Igazi EU-tagságra érett ország. Lassan utolérik a mintául szolgáló belga és holland korrupciót.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!