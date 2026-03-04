Ez Ukrajna: új pozíciót csináltak Zelenszkij korrupcióba belebukott jobbkezének az aranyvécé-ügy után

A frontra menne harcolni Zelenszkij bukott szövetségese
Andrij Jermak nem akar gondot okozni az elnöknek.
Andrij Jermak saját magának találta ki, mi szeretne lenni, ha nagy lesz: meg is kapta.
Egy időben azt is rebesgették, hogy a fronton köthet ki Volodimir Zelenszkij korrupcióba belebukott kebelbarátja, ám az ukrán háborús maffia lehallgatott anyagaiban csak Ali Baba néven szereplő inkább új – első ránézésre is jól jövedelmező – karriert talált ki magának. Ugyanis a politikus lesz az ukrán Nemzeti Ügyvédi Szövetség mellett alakult, a fegyveres agresszió áldozatainak jogvédelmét, a kártérítési mechanizmusok kidolgozását és Ukrajna újjáépítésének jogi kereteit vizsgáló új bizottság elnöke – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda nyomán a Kárpátaljai Igaz Szó.
A némileg cinikus közlés szerint Jermak szakmai háttere kiterjed
A bizottság alelnökévé Zsanna Hrusko ügyvédet nevezték ki.
A szervezet az Ukrán Ügyvédi Szövetség tanácsadó testületeként működik, létrehozásáról Lidija Izovitova, a szövetség és az Ukrán Ügyvédi Tanács elnöke döntött. A közlemény szerint a bizottság munkáját társadalmi, vagyis önkéntes alapon végzi, ám a működési területeit elnézve és Jermak eddigi, „állami intézményekben végzett munkájára” való tekintettel nem kell nagy fantázia hozzá, hogy valószínűsítsük, ez a testület is az intézményesített korrupció melegágyaként funkcionálhat, és ugyanúgy a nyugati támogatások üzemszerű lenyúlására alapulhat, mint az ukrán állami szférában szinte minden.
A Jermak vezette testület feladata, hogy az ügyvédi kar bevonásával
Emellett céljuk az is, hogy az ügyvédi közösség felkészültségét erősítsék a háborús és a háború utáni időszak jogi kihívásaira.
Mint emlékezetes, Andrij Jermak 2025. november 28-as felmentéséig Volodimir Zelenszkij elnöki irodáját vezette, és az elnök jobbkezének számított.
Jermak azután nyújtotta be lemondását, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) munkatársai házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt – nagy visszhangot kiváltó – korrupciós üggyel összefüggésben.
Noha nem gyanúsították meg bűncselekmény elkövetésével, Zelenszkij azzal indokolta a menesztését, hogy Ukrajna védelme az első, és erről nem szabad személyi kérdéseknek elterelniük a figyelmet. Az elnök korábban hiába próbálta foggal-körömmel védeni a kulcsemberét, Jermakkal szemben az ukrán közvélemény és a nemzetközi politika haragja olyan szintet ért el, amit már nem hagyhatott figyelmen kívül.
Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP