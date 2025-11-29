Ft
11. 29.
szombat
ukrán korrupció Volodimir Zelesznkij Andrij Jermak orosz-ukrán háború

A frontra menne harcolni Zelenszkij bukott szövetségese

2025. november 29. 11:48

Andrij Jermak nem akar gondot okozni az elnöknek.

2025. november 29. 11:48
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla , Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke és jobbkeze pénteken lemondott hivataláról, miután házkutatást tartottak nála a korrupciós botrányban való érintettsége miatt.

A New York Post arról számolt be, hogy Jermak üzenetben jelentette be a lapnak, hogy lemondása után a frontra szándékozik menni.

„A  frontra megyek, és bármilyen megtorlásra felkészültem. Becsületes és tisztességes ember vagyok” 

írta az üzenetben, és előre jelezte, hogy további megkeresésekre valószínűleg nem fog válaszolni.

A politikus üzenetében arra is kitért, hogy úgy érzi, meg lett szégyenítve, és felháborodott azon, hogy nem keltek a védelmére azok, akik „tudják az igazságot”. Hozzátette, azért döntött a távozás mellett, mert nem akar gondot okozni Zelenszkijnek.

Jermak arra nem tért ki, hogy pontosan mit fog a fronton csinálni.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

