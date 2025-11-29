A frontra menne harcolni Zelenszkij bukott szövetségese

Zelenszkij kabinetfőnöke lehúzta magát az aranybudin: beadták az indítványt, hamarosan az elnök is követheti
Andrij Jermak pénteken lemondott, miután házkutatást tartottak nála a korrupciós botrány kapcsán.
Andrij Jermak nem akar gondot okozni az elnöknek.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla , Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke és jobbkeze pénteken lemondott hivataláról, miután házkutatást tartottak nála a korrupciós botrányban való érintettsége miatt.
A New York Post arról számolt be, hogy Jermak üzenetben jelentette be a lapnak, hogy lemondása után a frontra szándékozik menni.
„A frontra megyek, és bármilyen megtorlásra felkészültem. Becsületes és tisztességes ember vagyok”
– írta az üzenetben, és előre jelezte, hogy további megkeresésekre valószínűleg nem fog válaszolni.
A politikus üzenetében arra is kitért, hogy úgy érzi, meg lett szégyenítve, és felháborodott azon, hogy nem keltek a védelmére azok, akik „tudják az igazságot”. Hozzátette, azért döntött a távozás mellett, mert nem akar gondot okozni Zelenszkijnek.
Jermak arra nem tért ki, hogy pontosan mit fog a fronton csinálni.
