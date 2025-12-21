Orbán kemény kérdést kapott

„Bölöni László hosszabban akart beszélni, mint kellett volna, Áder János a szervezők kérése ellenére 25 percet meghaladóan beszélt, Orbán Viktornak is nehezére esett Lázár János kérése, hogy a válaszai maradjanak egy percen belül.

És azt éreztem, hogy a háborúellenes gyűlés műfaja kezd megfáradni, kezd túlságosan kiszámítottá válni: Radics Gigi már megint elénekli a Szabadság vándorait, már megint mindenki egyetért mindenkivel... Mivel csak DPK-s tagok(azaz kormánypártiak) kaphattak lehetőséget a személyes megjelenésre, lehetett számítani arra, hogy csupa jóindulatú, simogató kérdést tesznek fel Lázár Jánosnak és Orbán Viktornak a közönség soraiból.