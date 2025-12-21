Ft
12. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza lázár jános áder jános radics gigi Nagy Attila Tibor kérdés orbán viktor

Orbán kemény kérdést kapott

2025. december 21. 07:58

Kissé fura hangulata volt a szegedi DPK-gyűlésnek.

2025. december 21. 07:58
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Bölöni László hosszabban akart beszélni, mint kellett volna, Áder János a szervezők kérése ellenére 25 percet meghaladóan beszélt,  Orbán Viktornak is nehezére esett Lázár János kérése, hogy a válaszai maradjanak egy percen belül.

És azt éreztem, hogy a háborúellenes gyűlés műfaja kezd megfáradni, kezd túlságosan kiszámítottá válni: Radics Gigi már megint elénekli a Szabadság vándorait, már megint mindenki egyetért mindenkivel... Mivel csak DPK-s tagok(azaz kormánypártiak) kaphattak lehetőséget a személyes megjelenésre, lehetett számítani arra, hogy csupa jóindulatú, simogató kérdést tesznek fel Lázár Jánosnak és Orbán Viktornak a közönség soraiból.

Értem, hogy kell a kockázatminimalizálás, de .. mi ebben az izgalom? Hogy-hogy nem, egy ellenzéki kérdező kapott lehetőséget kritikus kérdés feltételére a gyermekek jövőjének a tönkretételéről. A közönség füttyögött, pfújolt, Orbán előadta a kommunikációs sablonválaszát, Lázár visszaszólt... mégis, az igazság az, hogy innentől kezdve élvezetesebbé vált a »háborúellenes gyűlés«.

Orbán Viktor ezután felpörgött, felengedett, érdekesebben kezdett el beszélni. Van kockázat benne, de lehet, hogy érdemes volna januártól nem DPK-s tagokat is beengedni a DPK-gyűlésekre, mert különben a műfajt az ellaposodás fenyegeti. Vagy valami lényegesen újat kitalálni. A Szőlő utca ügye figyelmeztet: vannak ugyan gondok a Tisza háza táján, de váratlan fordulatok is akadnak. És a váratlan fordulatok bizony nem mindig a Fideszt segítik.”

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

***

cinkegolyó
2025. december 21. 10:32
"Hogy-hogy nem, egy ellenzéki kérdező kapott lehetőséget kritikus kérdés feltételére a gyermekek jövőjének a tönkretételéről." A Szőlő utcai intézet egyik fogvatartottját emberölés kísérlete miatt tartják ott: 47 éves anyját és 72 éves nagymamáját akarta megölni, utóbbit késsel nyakon is szúrta. Egy másik elítélt társaival egy padon alvó hajléktalanra támadt, ütötték-rúgták, a férfi végül életveszélyes sérüléseket szenvedett. Többeket 12 éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt ítéltek el. Egyikük esetében egy 10 éves lány volt az áldozat, egy másik esetben a saját 5 éves húga. De szexuális erőszak áldozata lett egy 10 éves fiú is, akit késsel fenyegettek. Egyikük egy 5 éves kislányt kényszerített arra, hogy orálisan elégítse ki. Hogyan lehet az ilyen lelkületű "gyerekekből" normális felnőtteket nevelni, ez nehéz kérdés. Ezt a problémát több száz éven keresztül nem sikerült megoldani.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 21. 10:19
A NAT csak azt nem írta a végére, hogy " Hajrá Tisza! " Undorító képződmény!
Válasz erre
3
0
cinkegolyó
•••
2025. december 21. 10:14 Szerkesztve
Ez a Bölöni csak azt ismételgette hosszan azt, amire egy perc alatt meg adta a választ Orbán: a lényeg, hogy a bűnt elkövető "kisgyerekek" áldozatait és az áldozatok hozzátartozóit is meg kellene kérdezni. A kormány egyedülálló mértékben támogatja a gyerekeket nevelő családokat, a tanulni vágyó és becsületes munkára készülő gyermekeket.
Válasz erre
0
0
pugacsov-0
2025. december 21. 10:08
DRNAT tiszaapplikációs sunnyantó a nyelvével ide is, oda is csap, lehetőleg mindig benn akar maradni bármelyik pikszisben. Mennyire komolyan veszi magát mióta megjelenhet a Kossuth Rádióban is.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!