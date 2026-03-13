„Miért gondolják Brüsszelben, hogy az európai polgárok türelme határtalan?” – Orbán a Die Weltben szedte ízekre az EU vezetőit

Az Oroszország elszigetelésére és gazdasági meggyengítésére épülő európai stratégia szerinte nem érte el célját, mivel nem hozta közelebb a harcok lezárását. A megközelítést – amely a közvetlen orosz tárgyalások elutasításával járt – akkor is folytatták, amikor az Egyesült Államok Trump elnök megválasztása után az „Amerika az első” elvét követve megszüntette a háború katonai és pénzügyi támogatását. Így Ukrajna katonai sikere továbbra is távolinak tűnik, miközben Oroszország gazdasága sem gyengült meg annyira, hogy feladja hadműveleteit. Orbán a háború emberi veszteségeire is kitért, hangsúlyozva, hogy a több százezer elesett katona óriási tragédia, és a pusztítás egyre mélyebb nyomot hagy.

Úgy véli, a stratégia kudarca most még súlyosabb következményekkel járhat, mert az iráni háború kitörése tovább élezte a helyzetet.

Felidézte, hogy a német atomerőművek bezárása és az orosz energiaszállítások szankcionálása után az újabb energiaválság komoly csapást mérhet az európai iparra, és akár több millió munkahely megszűnését is okozhatja.

Migráció és antiszemitizmus

A miniszterelnök a cikkben kitér a tömeges migrációra is: a túlnyomórészt muszlim országokból érkező bevándorlás az antiszemitizmus új hullámát hozta Európába, és a közel-keleti konfliktusokat az európai országok saját területére ültette át, amelyek súlyos következményekkel fognak járni. Leszögezte, hogy Magyarország más utat jár és mi „soha nem fogjuk hagyni, hogy a zsidó életet fenyegessék”. Orbán szerint ezt az összetett válságot az európai vezetésnek nem szabad tehetetlenül szemlélnie.