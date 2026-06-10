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volodimir zelenszkij ukrajna oroszország

Zelenszkij szerint még több pénz kell Ukrajnának és akkor tényleg érezni fogja Oroszország a háborút

2026. június 10. 09:16

Az ukrán elnök erről a Balti államokkal tartott találkozón beszélt.

2026. június 10. 09:16
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Volodimir Zelenszkij elnök kijelentette, hogy Oroszország naponta körülbelül 650 drónnal és 35–100 rakétával támad Ukrajnára, miközben az ukrán fél fokozatosan bővíti védekezési eszközeit.

Az Ukrinform beszámolója szerint az ukrán elnök ezt az északi és balti országok vezetőivel tartott közös sajtótájékoztatón mondta.

Oroszország naponta többnyire 650 drónnal és 35–100 rakétával támad ránk. Mi viszont válaszolunk. Természetesen jelenleg még nem rendelkezünk versenyképes számmal, de 300–350-et használunk; amint növeljük a finanszírozást, versenyképes számmal fogunk rendelkezni, hogy válaszolhassunk rájuk. 

Oroszország tudja, hogy ha 600-nál is több drónunk és rakétánk lesz, akkor ők is úgy fogják érezni ezt a háborút, ahogy mi. Otthon is érzik majd” 

– mondta.

Zelenszkij megjegyezte, hogy az oroszok próbálják befolyásolni a támadások menetét, különösen az elektronikus hadviselés alkalmazásával, hogy eltérítsék a drónokat a pályájukról. 

Ugyanakkor – jegyezte meg az ukrán államfő – az Orosz Föderáció felhasználhatja az ilyen elektronikus hadviselési technológiákat az európai helyzet destabilizálására, többek között Finnországban és a balti államokban, valamint információs befolyásolásra és az állítólagos ukrán támadásokról szóló narratívák terjesztésére.

Az elnök megjegyezte, hogy Ukrajna javasolja a Drone Deal formátum kidolgozását, amely részeként Ukrajna dróntechnológiát adna el az európaiaknak.

Ezenkívül Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az agresszió visszatartásának egyik legfontosabb eszközeként szankciókkal kell nyomást gyakorolni Oroszországra.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

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Összesen 16 komment

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Sorrend:
Szuperszig
2026. június 10. 11:33
Kérjen a Gyuribától. Az ő játékukat játssza.
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polárüveg
2026. június 10. 11:07
Több pénz Európából Ukrajnába. Önállóan tudna-e működni Ukrajna? Akarnak-e háborúzni tovább az ukrán emberek? Több pénz Európából Ukrajnába: Ezért Európa gyöngül. A felerősített Zelenszkij-rendszer katonai diktatúrával uralkodik az ukránokon. Azt az önálló patrióta európai kormányt, aki nem akar pénzt áldozni az Ukrajna nevű vallásként kezelt Ukrajna pénzügyi-hatalmi bankárprojektre, azt a felerősített harci kutyaként Ukrajna megfojtja vagy széttépi az európai elit parancsára: ahogy megfojtották Magyarország patrióta kormányzását, elkerülve a széttépést. Ukrajnával támadja az európai elit nemcsak Oroszországot, hanem az európai népeket: erre hivatkozással nincs olcsó energia, erre hivatkozással drága a kamat, ennek oka is az eladósodottság, ennek oka a háborús árak és magas infláció, ennek oka a korábbi kereskedelmi szálak elszakítása, ennek oka vagyonok tulajdonváltása. Ukrajna projekt Európa legyengüléséhez, végéhez vezet. Isten óvja az ukrán népet és minden európai népet!
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0
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kázsé
2026. június 10. 11:01
aranybudit a közterekre!
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angie1
2026. június 10. 10:43
Ez már a pofátlanság teteje! Háborúzni úgy kell, ha van hozzá tehetség, ellenkező esetben békét kell kötni!
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