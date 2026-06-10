Zelenszkij szerint még több pénz kell Ukrajnának és akkor tényleg érezni fogja Oroszország a háborút

Ugyanakkor – jegyezte meg az ukrán államfő – az Orosz Föderáció felhasználhatja az ilyen elektronikus hadviselési technológiákat az európai helyzet destabilizálására, többek között Finnországban és a balti államokban, valamint információs befolyásolásra és az állítólagos ukrán támadásokról szóló narratívák terjesztésére.

Az elnök megjegyezte, hogy Ukrajna javasolja a Drone Deal formátum kidolgozását, amely részeként Ukrajna dróntechnológiát adna el az európaiaknak.

Ezenkívül Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az agresszió visszatartásának egyik legfontosabb eszközeként szankciókkal kell nyomást gyakorolni Oroszországra.