Zelenszkij szerint még több pénz kell Ukrajnának és akkor tényleg érezni fogja Oroszország a háborút

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Az ukrán elnök erről a Balti államokkal tartott találkozón beszélt.
Volodimir Zelenszkij elnök kijelentette, hogy Oroszország naponta körülbelül 650 drónnal és 35–100 rakétával támad Ukrajnára, miközben az ukrán fél fokozatosan bővíti védekezési eszközeit.
Az Ukrinform beszámolója szerint az ukrán elnök ezt az északi és balti országok vezetőivel tartott közös sajtótájékoztatón mondta.
„Oroszország naponta többnyire 650 drónnal és 35–100 rakétával támad ránk. Mi viszont válaszolunk. Természetesen jelenleg még nem rendelkezünk versenyképes számmal, de 300–350-et használunk; amint növeljük a finanszírozást, versenyképes számmal fogunk rendelkezni, hogy válaszolhassunk rájuk.
Oroszország tudja, hogy ha 600-nál is több drónunk és rakétánk lesz, akkor ők is úgy fogják érezni ezt a háborút, ahogy mi. Otthon is érzik majd”
– mondta.
Zelenszkij megjegyezte, hogy az oroszok próbálják befolyásolni a támadások menetét, különösen az elektronikus hadviselés alkalmazásával, hogy eltérítsék a drónokat a pályájukról.
Ugyanakkor – jegyezte meg az ukrán államfő – az Orosz Föderáció felhasználhatja az ilyen elektronikus hadviselési technológiákat az európai helyzet destabilizálására, többek között Finnországban és a balti államokban, valamint információs befolyásolásra és az állítólagos ukrán támadásokról szóló narratívák terjesztésére.
Az elnök megjegyezte, hogy Ukrajna javasolja a Drone Deal formátum kidolgozását, amely részeként Ukrajna dróntechnológiát adna el az európaiaknak.
Ezenkívül Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az agresszió visszatartásának egyik legfontosabb eszközeként szankciókkal kell nyomást gyakorolni Oroszországra.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
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