Új képviselőkkel bővül a fővárosi Fidesz-frakció

Két új taggal bővül a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciója – jelentette be közösségi oldalán Szepesfalvy Anna, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője. A parlamenti munkára távozó képviselők helyére Papp Tibor és dr. György Bence érkezik, akik jelentős önkormányzati tapasztalattal rendelkeznek, és jelenleg is helyi képviselőként dolgoznak.

A frakcióvezető kiemelte, hogy Papp Tibor a pénzügyi és gazdálkodási terület elismert szakértője, aki jelenleg is fontos szerepet tölt be a fővárosi cégek működését vizsgáló bizottság munkájában. Szepesfalvy Anna szerint munkájának célja, hogy a budapestiek átlátható képet kapjanak arról, miként gazdálkodnak a város vállalatai a közpénzekkel.