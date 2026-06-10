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fővárosi közgyűlés fidesz - kdnp szepesfalvy anna

Új képviselőkkel bővül a fővárosi Fidesz-frakció

2026. június 10. 09:21

Két önkormányzati tapasztalattal rendelkező képviselő csatlakozik a fővárosi Fidesz-frakcióhoz.

2026. június 10. 09:21
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Két új taggal bővül a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciója – jelentette be közösségi oldalán Szepesfalvy Anna, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője. A parlamenti munkára távozó képviselők helyére Papp Tibor és dr. György Bence érkezik, akik jelentős önkormányzati tapasztalattal rendelkeznek, és jelenleg is helyi képviselőként dolgoznak.

A frakcióvezető kiemelte, hogy Papp Tibor a pénzügyi és gazdálkodási terület elismert szakértője, aki jelenleg is fontos szerepet tölt be a fővárosi cégek működését vizsgáló bizottság munkájában. Szepesfalvy Anna szerint munkájának célja, hogy a budapestiek átlátható képet kapjanak arról, miként gazdálkodnak a város vállalatai a közpénzekkel.

Dr. György Bencéről azt írta, hogy az Emberi Erőforrások Bizottságában végzett munkája során már bizonyította felkészültségét és elkötelezettségét a budapestiek érdekeinek képviselete mellett. A frakcióvezető hangsúlyozta: mindkét új képviselő jól ismeri a külső kerületekben élők mindennapi problémáit, így a közlekedési, fejlesztési és városüzemeltetési kérdések a jövőben még hangsúlyosabban jelenhetnek meg a frakció munkájában. Szepesfalvy Anna bejegyzését azzal zárta: „Együtt megyünk tovább.”

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Nyitókép: Facebook

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
johannluipigus
2026. június 10. 10:38
Ki az a formás szöszi a képen?
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0
0
pollip
2026. június 10. 09:46
Jó munkát:-)
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1
0
Leskelődő
2026. június 10. 09:45
Mostanában több interjút is láttam Szepesfalvyval. Értelmes, gyors gondolkodású, jó beszédű és kiegyensúlyozott nőnek tűnik. Sok sikert neki és az új képviselőknek!
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4
0
retek312
2026. június 10. 09:43
harmadosztályú debilek, megújulnak mint az mszp 2010ben
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1
6
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