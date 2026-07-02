Döntött az Országgyűlés: mégsem csökkentették a polgármesterek fizetését
Cserébe befagyasztották azt.
Nevezzük a helyi közösségek demokratikusan megválasztott vezetői iránti teljes tiszteletlenségnek.
„Rendben van, ne nevezzük politikai bosszúnak. Nevezzük a helyi közösségek demokratikusan megválasztott vezetői iránti teljes tiszteletlenségnek. A TISZA által elfogadott törvény többszöri fenyegetőzés ellenére végül nem merte a polgármesterek fizetését csökkenteni, hanem az ő költségtérítésüket szüntette meg.
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Cserébe befagyasztották azt.
Úgy, hogy ezzel párhuzamosan helyi ügynökeik - amint arról már a sajtó is egyre gyakrabban számol be - fenyegetik a polgármestereket, és mindent elkövetnek, hogy egy-egy településen előrehozott választásokat erőszakoljanak ki.
A vármegyei közgyűlések elnökeinél aztán elszabadult a nevelhetnék vágya. A felére csökkentették a fizetésüket, ezzel egy vármegyei közgyűlés elnöke nagyjából egy 1500-2000 fős település polgármesterével keres azonos összeget. Úgy, hogy a megyében megvalósuló TOP és TOP+ pályázatokért felelősséget kell vállalniuk - itt szükséges tájékoztatni a kormánypárt rajongóit, hogy vezetőik hazudnak nekik, mert eddig is érkeztek uniós források -, és azokat a területfejlesztési célokat is meg kell valósítaniuk, amelyeket a jelek szerint a mostani kormány már fogalmi szinten sem ismer.
Látszólag indok nélküli ez a nagy takarékossági láz a kormány részéről. Tizenkilenc közgyűlési elnök létezik az országban, a szám nem túl magas, ezzel sok pénzt nem fognak megtakarítani. A költségvetési felelősségük nagy, ebből a szempontból is indokolt volt díjazásuk szintje. Választott tisztségviselőként a helyi és térségi demokrácia fontos szereplőiről van szó.
Egy indokot azért mégis lehet találni: a 2024-es önkormányzati választások eredményeként mind a tizenkilenc megyében a Fidesz-KDNP jelöltje a közgyűlés elnöke. Ez már elegendő indok a demokratikus vénájára oly' büszke TISZA Pártnak. Ha Fidesz-KDNP tagról van szó, akkor minden retorzió indokoltnak tűnik számukra akár az országos, akár a helyi politikában.
Ma ugyanis Magyarországon a TISZA az egyetlen olyan parlamenti párt, amelynek - a Fővárosi Közgyűlést leszámítva - nincsenek választópolgárok által a párt színeiben megválasztott politikusai a helyi közösségekben. Sőt, ezt - úgy látszik - pótolni sem akarják, hiszen az időközi választásokon is félnek megmérettetni magukat. Ezért hát a nagy takarékossági láz. Egy magát nagynak képzelő, ám - a jelek szerint - helyben törpe politikai erő rettegését láthatjuk.”
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