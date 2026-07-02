A vármegyei közgyűlések elnökeinél aztán elszabadult a nevelhetnék vágya. A felére csökkentették a fizetésüket, ezzel egy vármegyei közgyűlés elnöke nagyjából egy 1500-2000 fős település polgármesterével keres azonos összeget. Úgy, hogy a megyében megvalósuló TOP és TOP+ pályázatokért felelősséget kell vállalniuk - itt szükséges tájékoztatni a kormánypárt rajongóit, hogy vezetőik hazudnak nekik, mert eddig is érkeztek uniós források -, és azokat a területfejlesztési célokat is meg kell valósítaniuk, amelyeket a jelek szerint a mostani kormány már fogalmi szinten sem ismer.

Látszólag indok nélküli ez a nagy takarékossági láz a kormány részéről. Tizenkilenc közgyűlési elnök létezik az országban, a szám nem túl magas, ezzel sok pénzt nem fognak megtakarítani. A költségvetési felelősségük nagy, ebből a szempontból is indokolt volt díjazásuk szintje. Választott tisztségviselőként a helyi és térségi demokrácia fontos szereplőiről van szó.

Egy indokot azért mégis lehet találni: a 2024-es önkormányzati választások eredményeként mind a tizenkilenc megyében a Fidesz-KDNP jelöltje a közgyűlés elnöke. Ez már elegendő indok a demokratikus vénájára oly' büszke TISZA Pártnak. Ha Fidesz-KDNP tagról van szó, akkor minden retorzió indokoltnak tűnik számukra akár az országos, akár a helyi politikában.