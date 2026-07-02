Ft
Ft
29°C
24°C
Ft
Ft
29°C
24°C
07. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
fővárosi közgyűlés vármegyei közgyűlés tisza párt fidesz - kdnp Navracsics Tibor polgármester vélemény

Rendben van, ne nevezzük politikai bosszúnak

2026. július 02. 07:47

Nevezzük a helyi közösségek demokratikusan megválasztott vezetői iránti teljes tiszteletlenségnek.

2026. július 02. 07:47
null
Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
Facebook

„Rendben van, ne nevezzük politikai bosszúnak. Nevezzük a helyi közösségek demokratikusan megválasztott vezetői iránti teljes tiszteletlenségnek. A TISZA által elfogadott törvény többszöri fenyegetőzés ellenére végül nem merte a polgármesterek fizetését csökkenteni, hanem az ő költségtérítésüket szüntette meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Úgy, hogy ezzel párhuzamosan helyi ügynökeik - amint arról már a sajtó is egyre gyakrabban számol be - fenyegetik a polgármestereket, és mindent elkövetnek, hogy egy-egy településen előrehozott választásokat erőszakoljanak ki.

A vármegyei közgyűlések elnökeinél aztán elszabadult a nevelhetnék vágya. A felére csökkentették a fizetésüket, ezzel egy vármegyei közgyűlés elnöke nagyjából egy 1500-2000 fős település polgármesterével keres azonos összeget. Úgy, hogy a megyében megvalósuló TOP és TOP+ pályázatokért felelősséget kell vállalniuk - itt szükséges tájékoztatni a kormánypárt rajongóit, hogy vezetőik hazudnak nekik, mert eddig is érkeztek uniós források -, és azokat a területfejlesztési célokat is meg kell valósítaniuk, amelyeket a jelek szerint a mostani kormány már fogalmi szinten sem ismer.

Látszólag indok nélküli ez a nagy takarékossági láz a kormány részéről. Tizenkilenc közgyűlési elnök létezik az országban, a szám nem túl magas, ezzel sok pénzt nem fognak megtakarítani. A költségvetési felelősségük nagy, ebből a szempontból is indokolt volt díjazásuk szintje. Választott tisztségviselőként a helyi és térségi demokrácia fontos szereplőiről van szó.

Egy indokot azért mégis lehet találni: a 2024-es önkormányzati választások eredményeként mind a tizenkilenc megyében a Fidesz-KDNP jelöltje a közgyűlés elnöke. Ez már elegendő indok a demokratikus vénájára oly' büszke TISZA Pártnak. Ha Fidesz-KDNP tagról van szó, akkor minden retorzió indokoltnak tűnik számukra akár az országos, akár a helyi politikában.

Ma ugyanis Magyarországon a TISZA az egyetlen olyan parlamenti párt, amelynek - a Fővárosi Közgyűlést leszámítva - nincsenek választópolgárok által a párt színeiben megválasztott politikusai a helyi közösségekben. Sőt, ezt - úgy látszik - pótolni sem akarják, hiszen az időközi választásokon is félnek megmérettetni magukat. Ezért hát a nagy takarékossági láz. Egy magát nagynak képzelő, ám - a jelek szerint - helyben törpe politikai erő rettegését láthatjuk.”

Nyitókép forrása: AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elégia
2026. július 02. 09:03
Tombol a gyűlölet, náci, Szamuely, nyilas után érzésű figurák eszement gerjesztésével, élükön egy pszichopata, genetikai selejt gazemberrel.
Válasz erre
0
0
olvaso9
2026. július 02. 08:48
Navracsics mindig pontosan, találóan ír, nem bulvárosan, de az értelmet izgatóan. Folytassa, szeretem.
Válasz erre
1
0
Matek_
2026. július 02. 08:37
A FIDESZ-el kapcsolatos kritika ellenére jelenleg sem lehet másra szavazni mint a FIDESZ. Az április 12.-én elért 2,5 millió szavazattól 200 ezerrel kevesebb szavazattal 2014-ben 2/3-al nyert a FIDESZ, és a TISZA jelenlegi 3,4 milliós szavazójának megjelenése továbbra is komoly kétségeket ébreszt a szavazással kapcsolatban. Az egész választási rendszer defektes, mert 2/3-al végződik, de a másik rendszer is rossz mert egy labilis megosztott politikai helyzetben kisebbséggel vagy 50-50%-os fifti-fifti politikai helyzetben nem lehet eredményesen kormányozni. Tény hogy az 1789-ben a polgári baloldal által létrehozott rendszer csak visszafejleszti a társadalmat, ami csak a tudomány által fejlődik, ami a középkorban a katolikusok által létesített egyetemeken alakult ki. A polgári baloldal 1789-ben az ókori demokráciát vezette be, ami azóta szinte évente csődöt mond, és népirtásokat eredményez. A polgári baloldal nevetséges meséi a liberalizmussal kezdődtek, és a politológiába torkolltak.
Válasz erre
0
0
jott_a_csosz
•••
2026. július 02. 08:37 Szerkesztve
rendben, ne nevezzük politikai bosszúnak, nevezzük leszámolásnak. megfélemlítés, zsarolás - és a tömeg ujjong. értetlenül álltunk az a előtt, ami 1944-ben a zsidókkal, 1945-46-ban a népbíróságokon, 1947-49-ben történt: hogy lehet, hogy az emberek ezt végignézték? most azzal kell szembesülni, hogy nemcsak végignézik a jogtiprásokat, a leszámolásokat, de ujjonganak és tapsolnak hozzá. hát így történt mindig: nem a tömeg ellenére, hanem asszisztálásával.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!