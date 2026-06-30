Döntött az Országgyűlés: mégsem csökkentették a polgármesterek fizetését

Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
Cserébe befagyasztották azt.
Megszavazta a polgármesterek fizetésének befagyasztását keddi ülésén az Országgyűlés. A képviselők 136 igen szavazattal, 50 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatták a Tisza javaslatát.
Ismert, Magyar Péter miniszterelnök május végén rukkolt elő azzal, hogy a parlamenti képviselők és miniszterek fizetése mellett a polgármesterek fizetését is csökkenteni kéne. A kormányfő akkori tájékoztatása szerint az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2,3 millió forint lesz, amely az eddigi juttatásnak kevesebb mint a fele.
A Telex a most elfogadott javaslat kapcsán arról írt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítását végül nem a kormány, hanem egyéni indítványként Szabó Tibor tiszás országgyűlési képviselő terjesztette be, és bár az indítvány a nemzetgazdaság érdekeire, valamint a közpénzekkel való takarékos gazdálkodásra hivatkozik,
valójában csak az önkormányzati vezetők egy csoportja, a kizárólag a bukott kormánypárthoz tartozó vármegyei közgyűlési elnökök fizetése csökken.
Az övék ráadásul jelentősen: eddig négyszeres szorzóval számolhatták illetményüket, a törvény módosításával azonban már csak kétszeres szorzóval számolhatnak. Illetményük, amelynek alapja a 2024. évi nettó átlagkereset, így pontosan ugyanannyi lesz, mint egy 1501–2000 lakosú település polgármesteréé: havi bruttó 1 334 730 forint.
Minden más polgármester esetében változatlanul hagyták az illetménytábla szorzóit,
így a 2024-es, 667 365 forintos havi bruttó átlagbérrel számolva a fizetések a következőképpen alakulnak:
Településméret vagy tisztség
Szorzó (átlagbérhez képest)
Bruttó havi illetmény a 2024-es átlagbérrel számolva (Ft)
|500 fő alatt
|1,5×
|1 001 048
|501–1 500 fő
|1,75×
|1 167 889
|1 501–2 000 fő
|2×
|1 334 730
|2 001–5 000 fő
|2,25×
|1 501 571
|5 001–10 000 fő
|2,5×
|1 668 413
|10 001–30 000 fő
|3×
|2 002 095
|30 000 fő feletti város
|3,5×
|2 335 778
|Megyei jogú város
|4,5×
|3 003 143
|Fővárosi kerület
|4,5×
|3 003 143
|Főváros (főpolgármester)
|6×
|4 004 190
A portál hozzátette,
hogy amit elvesznek a polgármesterektől, az a költségtérítés, amely havonta az illetményük 15 százalékát tette ki.
Egy kutatásra hivatkozva azt is hozzátették, hogy nem feltétlenül lett volna racionális döntés csökkenteni a polgármesterek és az önkormányzati politikusok illetményét, mert a kutatás szerint a magasabb javadalmazás csökkenti a közbeszerzési korrupció kockázatát és a költségvetési kiadásokat.
Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI