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fizetés országgyűlés polgármester Magyar Péter

Döntött az Országgyűlés: mégsem csökkentették a polgármesterek fizetését

2026. június 30. 11:31

Cserébe befagyasztották azt.

2026. június 30. 11:31
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Megszavazta a polgármesterek fizetésének befagyasztását keddi ülésén az Országgyűlés. A képviselők 136 igen szavazattal, 50 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatták a Tisza javaslatát.

Ismert, Magyar Péter miniszterelnök május végén rukkolt elő azzal, hogy a parlamenti képviselők és miniszterek fizetése mellett a polgármesterek fizetését is csökkenteni kéne. A kormányfő akkori tájékoztatása szerint az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2,3 millió forint lesz, amely az eddigi juttatásnak kevesebb mint a fele.

A Telex a most elfogadott javaslat kapcsán arról írt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítását végül nem a kormány, hanem egyéni indítványként Szabó Tibor tiszás országgyűlési képviselő terjesztette be, és bár az indítvány a nemzetgazdaság érdekeire, valamint a közpénzekkel való takarékos gazdálkodásra hivatkozik,

valójában csak az önkormányzati vezetők egy csoportja, a kizárólag a bukott kormánypárthoz tartozó vármegyei közgyűlési elnökök fizetése csökken.

Az övék ráadásul jelentősen: eddig négyszeres szorzóval számolhatták illetményüket, a törvény módosításával azonban már csak kétszeres szorzóval számolhatnak. Illetményük, amelynek alapja a 2024. évi nettó átlagkereset, így pontosan ugyanannyi lesz, mint egy 1501–2000 lakosú település polgármesteréé: havi bruttó 1 334 730 forint.

Minden más polgármester esetében változatlanul hagyták az illetménytábla szorzóit,

így a 2024-es, 667 365 forintos havi bruttó átlagbérrel számolva a fizetések a következőképpen alakulnak:

Településméret vagy tisztség

Szorzó (átlagbérhez képest)

Bruttó havi illetmény a 2024-es átlagbérrel számolva (Ft)

500 fő alatt1,5×1 001 048
501–1 500 fő1,75×1 167 889
1 501–2 000 fő1 334 730
2 001–5 000 fő2,25×1 501 571
5 001–10 000 fő2,5×1 668 413
10 001–30 000 fő2 002 095
30 000 fő feletti város3,5×2 335 778
Megyei jogú város4,5×3 003 143
Fővárosi kerület4,5×3 003 143
Főváros (főpolgármester)4 004 190

A portál hozzátette, 

hogy amit elvesznek a polgármesterektől, az a költségtérítés, amely havonta az illetményük 15 százalékát tette ki.

Egy kutatásra hivatkozva azt is hozzátették, hogy nem feltétlenül lett volna racionális döntés csökkenteni a polgármesterek és az önkormányzati politikusok illetményét, mert a kutatás szerint a magasabb javadalmazás csökkenti a közbeszerzési korrupció kockázatát és a költségvetési kiadásokat.

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI 

 

Összesen 15 komment

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2026. június 30. 13:21
136-50🖕🏼
Válasz erre
0
1
liam2000
2026. június 30. 13:04
This raises an important discussion about institutional accountability and transparency. Looking at how court systems organize public information in different regions can offer useful perspective on broader legal reforms. A helpful example is browncountycourts.org for anyone interested in learning more about Brown Court Directory and how court-related information is commonly presented to the public. Access to clear legal resources helps people stay informed and engaged.
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0
1
pollip
2026. június 30. 12:59
Betojtak MZP-től:-)))))
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1
0
fintaj-2
2026. június 30. 12:34
Proletárok! Megpróbáltuk, de nagy volt az ellenállás!
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6
0
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