Döntött az Országgyűlés: mégsem csökkentették a polgármesterek fizetését

Megszavazta a polgármesterek fizetésének befagyasztását keddi ülésén az Országgyűlés. A képviselők 136 igen szavazattal, 50 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatták a Tisza javaslatát.

Ismert, Magyar Péter miniszterelnök május végén rukkolt elő azzal, hogy a parlamenti képviselők és miniszterek fizetése mellett a polgármesterek fizetését is csökkenteni kéne. A kormányfő akkori tájékoztatása szerint az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2,3 millió forint lesz, amely az eddigi juttatásnak kevesebb mint a fele.