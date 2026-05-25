Fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő tájékoztatása szerint az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2,3 millió forint lesz, amely az eddigi juttatásnak kevesebb mint a fele.

Ehhez az összeghez adódik hozzá a képviselői alapfizetés, így a miniszterelnök együttes havi juttatása bruttó 3,8 millió forintot tesz majd ki. (Összehasonlításként: a korábbi kormányfői fizetés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjjal együtt meghaladta a bruttó 7,8 millió forintot.)