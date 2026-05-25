Fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő tájékoztatása szerint az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2,3 millió forint lesz, amely az eddigi juttatásnak kevesebb mint a fele.
Ehhez az összeghez adódik hozzá a képviselői alapfizetés, így a miniszterelnök együttes havi juttatása bruttó 3,8 millió forintot tesz majd ki. (Összehasonlításként: a korábbi kormányfői fizetés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjjal együtt meghaladta a bruttó 7,8 millió forintot.)
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az intézkedésekkel párhuzamosan csökkentik a köztársasági elnök juttatásait és a parlamenti képviselők költségkereteit is. A miniszterelnök közlése szerint kizárólag az Országgyűlést érintő megszorításokkal mintegy
50 milliárd forintos állami megtakarítást realizálnak.
A fizetéscsökkentés és a költségkeretek korlátozása az állami vállalatok vezetőire, valamint az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagokra is vonatkozik.
A kormányfő kiemelte: a politikai és állami tisztségviselőktől a jövőben elvárás az emberség, az önmérséklet és az alázat. A jogszabályi háttér kidolgozása és a struktúra átalakítása miatt a kormány és a minisztériumok munkatársai a nyári időszakban nem mennek szabadságra.
