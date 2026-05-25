országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök

Fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése.

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő tájékoztatása szerint az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2,3 millió forint lesz, amely az eddigi juttatásnak kevesebb mint a fele.

Ehhez az összeghez adódik hozzá a képviselői alapfizetés, így a miniszterelnök együttes havi juttatása bruttó 3,8 millió forintot tesz majd ki. (Összehasonlításként: a korábbi kormányfői fizetés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjjal együtt meghaladta a bruttó 7,8 millió forintot.)

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az intézkedésekkel párhuzamosan csökkentik a köztársasági elnök juttatásait és a parlamenti képviselők költségkereteit is. A miniszterelnök közlése szerint kizárólag az Országgyűlést érintő megszorításokkal mintegy

50 milliárd forintos állami megtakarítást realizálnak.

A fizetéscsökkentés és a költségkeretek korlátozása az állami vállalatok vezetőire, valamint az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagokra is vonatkozik.

A kormányfő kiemelte: a politikai és állami tisztségviselőktől a jövőben elvárás az emberség, az önmérséklet és az alázat. A jogszabályi háttér kidolgozása és a struktúra átalakítása miatt a kormány és a minisztériumok munkatársai a nyári időszakban nem mennek szabadságra.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 90 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. május 25. 10:10
A mefisztó két év alatt, a magyar államtól az EP kerüléséért 192 millió Ft-t és + költségtérítést markolt fel.
edilahotmail
2026. május 25. 10:06
Az,hogy narcisztikus pszichopata az világos,már két éve.De hogy a fizetést sajnálja azoktól akik még hajlandók dolgozni egy közösségért,társadami csoportokért eszetlen,álságos,egyszerűen hülye.Nem a kormányára utalok,azok nem érdemelnek egy árva kanyi buznyákot sem,majd lopnak ami belefér,le van zsírozva Ursula+Martin EU-s csúcskorrupt-tolvaj gazdáival .Mi jön még,Úristen!!!
europész
2026. május 25. 10:05
Hát ilyen kenőpénzek mellett nekem fizetés sem kellene.Senki ne képzelje azt,hogy a nyugati multik akiket támogatni fognak nem csúsztatnak néhány milliárdot a csökkentet fizetések konpenzálására.A diszzsebkendős zsebből kiperkálják a jutalmat.
pollip
2026. május 25. 09:59
Tiszások! A rendszerváltó kártyát fizetitek még? Minek? MP zsebét tömitek:-))))
