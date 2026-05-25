Megvan a döntés: Szoboszlai Dominik utcahosszal a Liverpool idei legjobbja

Innentől már a szurkolókon múlik Szoboszlai sorsa – nagy döntést kell hozniuk
Már lehet szavazni rá.
Nem is nagyon lehetett kérdés. A drukkerek a döntőben elsöprő fölénnyel, 96%-kal szavazták meg a szezon legjobb liverpooli játékosának Szoboszlai Dominiket.
A vasárnapi zárófordulóval véget ért az angol labdarúgó-bajnokság, a Premier League 2025/26-os kiírása. A bajnoki címvédő Liverpool egy Brentford elleni 1–1-es döntetlennel fejezte be a várakozáson aluli idényt, ezzel biztosította be a minimális célt, a még éppen Bajnokok Ligája-indulást érő ötödik helyet. A mérkőzés előtt kihirdették a szurkolói szavazás végeredményét, itt nem történt meglepetés: Szoboszlai Dominiket óriási fölénnyel választották meg a drukkerek a 'Pool idei legjobb játékosának.
A végeredményt a Rousing The Kop szurkolói portál tette közzé, amely összességében roppant kritikusan fogalmaz a csapat idei teljesítményével kapcsolatban: mint írják,
a szezon az elejétől a végéig katasztrófa volt Arne Slot együttese számára, rengeteg mély- és nagyon kevés csúcsponttal.
Egy ilyen idény után eleve nem volt egyszerű nyolc nevet kiválasztani, de a szerkesztők megtették – Florian Wirtz, Kerkez Milos, Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Rio Ngumoha, Hugo Ekitiké és természetesen Szoboszlai Dominik –, a győztes végül utóbbi kettő közül került ki. A „döntős” kört Szoboszlai elképesztő fölénnyel nyerte meg:
a szurkolók 96%-a(!) rá voksolt,
így a papírformának megfelelően toronymagasan ő lett a Liverpool idei legjobbja – az egész évadban mutatott egyenletesen magas színvonalú teljesítménye alapján teljesen megérdemelten. A világklasszis középpályás a mérkőzés után a másik magyar válogatottal, Kerkez Milossal együtt adott szezonbúcsúztató páros interjút a Spíler Tv-nek, ebben kiemelte, hogy bár az idei év nem úgy sikerült, ahogy azt előzetesen elképzelték, a legfontosabb, hogy a BL-szereplés jövőre is meglesz. Szobszlai a szezon szurkolói PL-álomcsapatába is bekerülhet, itt lehet összeállítani a legjobb 11-et.
Ezt is ajánljuk a témában
Már lehet szavazni rá.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan