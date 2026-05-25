Megvan a döntés: Szoboszlai Dominik utcahosszal a Liverpool idei legjobbja

a szurkolók 96%-a(!) rá voksolt,

így a papírformának megfelelően toronymagasan ő lett a Liverpool idei legjobbja – az egész évadban mutatott egyenletesen magas színvonalú teljesítménye alapján teljesen megérdemelten. A világklasszis középpályás a mérkőzés után a másik magyar válogatottal, Kerkez Milossal együtt adott szezonbúcsúztató páros interjút a Spíler Tv-nek, ebben kiemelte, hogy bár az idei év nem úgy sikerült, ahogy azt előzetesen elképzelték, a legfontosabb, hogy a BL-szereplés jövőre is meglesz. Szobszlai a szezon szurkolói PL-álomcsapatába is bekerülhet, itt lehet összeállítani a legjobb 11-et.