05. 25.
hétfő
Liverpool Év játékosa Premier League Szoboszlai Dominik

Megvan a döntés: Szoboszlai Dominik utcahosszal a Liverpool idei legjobbja

2026. május 25. 08:12

Nem is nagyon lehetett kérdés. A drukkerek a döntőben elsöprő fölénnyel, 96%-kal szavazták meg a szezon legjobb liverpooli játékosának Szoboszlai Dominiket.

null

A vasárnapi zárófordulóval véget ért az angol labdarúgó-bajnokság, a Premier League 2025/26-os kiírása. A bajnoki címvédő Liverpool egy Brentford elleni 1–1-es döntetlennel fejezte be a várakozáson aluli idényt, ezzel biztosította be a minimális célt, a még éppen Bajnokok Ligája-indulást érő ötödik helyet. A mérkőzés előtt kihirdették a szurkolói szavazás végeredményét, itt nem történt meglepetés: Szoboszlai Dominiket óriási fölénnyel választották meg a drukkerek a 'Pool idei legjobb játékosának.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik a Brentford ellen is a mezőny egyik legjobbja volt (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Szoboszlai fény az éjszakában

A végeredményt a Rousing The Kop szurkolói portál tette közzé, amely összességében roppant kritikusan fogalmaz a csapat idei teljesítményével kapcsolatban: mint írják, 

a szezon az elejétől a végéig katasztrófa volt Arne Slot együttese számára, rengeteg mély- és nagyon kevés csúcsponttal.

Egy ilyen idény után eleve nem volt egyszerű nyolc nevet kiválasztani, de a szerkesztők megtették – Florian Wirtz, Kerkez Milos, Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Rio Ngumoha, Hugo Ekitiké és természetesen Szoboszlai Dominik –, a győztes végül utóbbi kettő közül került ki. A „döntős” kört Szoboszlai elképesztő fölénnyel nyerte meg: 

a szurkolók 96%-a(!) rá voksolt,

így a papírformának megfelelően toronymagasan ő lett a Liverpool idei legjobbja – az egész évadban mutatott egyenletesen magas színvonalú teljesítménye alapján teljesen megérdemelten. A világklasszis középpályás a mérkőzés után a másik magyar válogatottal, Kerkez Milossal együtt adott szezonbúcsúztató páros interjút a Spíler Tv-nek, ebben kiemelte, hogy bár az idei év nem úgy sikerült, ahogy azt előzetesen elképzelték, a legfontosabb, hogy a BL-szereplés jövőre is meglesz. Szobszlai a szezon szurkolói PL-álomcsapatába is bekerülhet, itt lehet összeállítani a legjobb 11-et. 

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Latin
2026. május 25. 08:43
Ahányszor Kerkez szabadon felfutott a bal oldalon ,és nem kapott labdát, vagy nem kapta vissza a passzát, ő lehetett volna a másik aki a legjobbak közé kerül.
Latin
2026. május 25. 08:41
Ha jól emlékszem, tavaly még alkalmatlannak nyilvánították a liverpool volt sztárjai, hát ők ennyit értenek a focihoz
Búvár Kund
2026. május 25. 08:39
Jó ilyet olvasni. Ráadásul most már tényleg van egy nem csak "itthon viláhírű" magyar ember.
