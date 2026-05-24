brentford Liverpool Andy Robertson Premier League Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

A győzelem elmaradt, de Szoboszlaiék így is BL-indulók – eldőlt, hogy a Tottenham bent marad-e a PL-ben

2026. május 24. 17:01

Vasárnap befejeződött a Premier League 2025–2026-os kiírása. A Liverpool a Bajnokok Ligája-indulást érő ötödik helyen zárt, a Tottenham pedig bent maradt az első osztályban.

Vasárnap 17 órától rendezték az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) mostani kiírása utolsó, 38. fordulójának mérkőzéseit. A Szoboszlai Dominikkel, valamint a két búcsúzó klubikonnal, Mohamed Szalahhal és Andy Robertsonnal felálló Liverpool otthon 1–1-es döntetlenre végzett a Brentforddal, így a következő idényben is indulhat a Bajnokok Ligájában. A Wolverhampton és a Burney mellett a West Ham United a harmadik kieső, amely hiába nyert a Leeds United ellen, nem tudta megelőzni a tabellán az Evertont legyőző Tottenhamet.

 

Az Arsenal bajnoki címe már az előző forduló után biztossá vált, mint ahogy a Manchester City második és a Manchester United harmadik helye is. A negyedik Aston Villa is BL-induló volt már a záró kör előtt, nemcsak a bajnokságban elért helyezésének köszönhetően, hanem annak is, hogy szerdán megnyerte az Európa-ligát a Freiburg ellen. 

Szoboszlai és Szalah együtt labdázott a bemelegítésnél

 

Első félidők

A mérkőzések első húsz percében csak két pályán született gól. A Liverpool meccsén Szalah szabadrúgásból a kapufát találta el, majd nem sokkal később Szoboszlai alakított ki magának (lövő)helyzetet, de balról, kissé kisodródva a bal kapufa mellé gurított. A 35. perc tájékán jó hírek érkeztek az Anfieldre, a Bournemouth hátrányba került Nottinghamben, így az élő tabellán a Mersey-parti együttes már nem három, hanem négy pont előnnyel állt az ötödik helyen Tóth Alexék előtt.

Eközben a Manchester United is megszerezte a vezetést a Brighton vendégeként, Patrick Dorgu találatánál Bruno Fernandes ívelte középre a labdát, aki 

a 21. gólpasszát osztotta ki a Premier League mostani kiírásában, ezzel megdöntötte Thierry Henry (2002–2003) és Kevin De Bruyne (2019–2020) szezoncsúcsát.

 

A két észak-londoni rivális, a bajnok Arsenal és a bennmaradásért küzdő Tottenham szinte egy időben szerezte meg a vezetést, előbbi idegenben a Konferencia-liga döntőjére készülő Crystal Palace, míg utóbbi otthon az Everton ellen. 

Az első játékrészben csupán két meccsen nem esett gól, az egyik épp a Liverpoolé. A Flashscore eredményközlő portál Szoboszlai első félidei játékát kereken 7 pontra értékelte, ezzel a magyar válogatott középpályás csapata legjobbja volt a kapus Alissonnal együtt.

Második félidők

A második félidő több helyszínen is góllal indult, de nem az Anfielden: 

  • az Aston Villa egyenlített Manchesterben, 
  • az Arsenal megduplázta az előnyét a Selhurst Parkban, 
  • az MU harmadszor is bevette a Brighton kapuját (Bruno Fernandes a gólpassza után maga is eredményes volt), 
  • a Chelsea pedig kétgólos hátrányba került a Sunderland vendégeként (de néhány perccel később szépített).

Az 58. percben aztán Szoboszlaiék is megszerezték a vezetést! Az utolsó liverpooli meccsén nagy kedvvel játszó Szalah robogott el a jobb szélen, bal külsővel erősen középre lőtte a labdát, amelyet a nagy lendülettel érkező Curtis Jones közelről a kapuba pofozott (1–0).

Az egyiptomi klasszis a 93. gólpasszát jegyezte liverpooli színekben a PL-ben, ezzel lehagyta a házi örökrangsor élén Steven Gerrardot (92).

 

Hat perccel később a Brentford egyenlített, Kevin Schade fejelt a Vörösök kapujába (1–1). Mindeközben az Aston Villa fordított a Manchester City ellen, így a negyedik helyezett birminghami együttes és az ötödik Liverpool között az élő tabellán öt pontra nőtt a különbség.

A 74. és a 83. percben megható pillanatokhoz érkeztünk az Anfielden: Arne Slot vezetőedző előbb Szalahot, majd Robertsont cserélte le, természetesen mindkettejüket zúgó tapssal és felállva búcsúztatta a Liverpool szurkolótábora.

 

A második félidő derekán történt gyors gólváltás után újabb találat már nem született a mérkőzésen, a hosszabbításban Szoboszlai tökéletes beadását követően Florian Wirtz lábában maradt a Vörösök győztes gólja. A Liverpool az ötödik helyét ennek ellenére megőrizte a táblázaton, így a következő szezonban is ott lesz a legrangosabb európai kupa, a Bajnokok Ligája főtábláján. A hatodik Bournemouth és az újoncként hetedik Sunderland az Európa-ligában, míg a nyolcadik Brighton a Konferencia-ligában indulhat. A klubvilágbajnoki címvédő Chelsea csak tizedik lett, így az új idényben nem szerepelhet a nemzetközi porondon. A West Ham United szép győzelemmel zárta a bajnokságot, de így is kiesett a PL-ből, mert a Tottenham is nyert.

 

PREMIER LEAGUE
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Brighton–Manchester United 0–3 (Dorgu 33., Mbeumo 44., Bruno Fernandes 48.)
Burnley–Wolverhampton 1–1 (Flemming 47., ill. A. Armstrong 5. – 11-esből)
Crystal Palace–Arsenal 1–2 (Mateta 89., ill. Gabriel Jesus 42., Madueke 48.)
Fulham–Newcastle United 2–0 (I. Diop 20., Cairney 80.)
Liverpool–Brentford 1–1 (C. Jones 58., ill. Schade 64.) – Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, Kerkez Milos a 83. percben állt be.
Manchester City–Aston Villa 1–2 (Semenyo 23., ill. Watkins 47., 61.)
Nottingham Forest–AFC Bournemouth 1–1 (Gibbs-White 34., ill. M. Tavernier 54.) – Tóth Alex kezdőként az 57. percig volt a pályán.
Sunderland–Chelsea 2–1 (Hume 25., Gusto 50. – öngól, ill. Palmer 56.)
Tottenham–Everton 1–0 (Palhinha 43.)
West Ham United–Leeds United 3–0 (Castellanos 67., Bowen 79., C. Wilson 90+4.)

A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. május 24. 17:10
Hajrá, Dom!! .. :-)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!