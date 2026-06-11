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magyar válogatott Détári Lajos kritika Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik csattanós választ adott Détári Lajos kritikus megjegyzéseire

2026. június 11. 12:53

A válogatottnál a liverpooli csillag, klubszinten a korábbi világválogatott eredményesebb, mégsem igazán összehasonlítható a két klasszis teljesítménye.

2026. június 11. 12:53
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Az elmúlt időszakban többször is éles kritikával illette a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot a korábbi világválogatott labdarúgó, Détári Lajos. Gólerősségét és a klubjában betöltött szerepét illetően sem volt maradéktalanul elégedett a liverpooli középpályással, miközben azért azt is hozzátette, hogy alapvetően természetesen elismeri a képességeit.

Januárban az Operaházban megtartott Nemzeti Sport Gálán díjátadóként volt jelen Détári. Ott hangzott el az alábbi néhány gondolat.

„Nem tudom, hová vezethetne feljebb a Liverpoolból, megmondom őszintén sokat beszélünk Szoboszlairól, de nem róla kell beszélni, hanem a magyar válogatottról.

Nincs olyan szinten, hogy olyan tehetség legyen, hogy el kellene ájulni tőle

A számok ezt mutatják: 20 meccsen 1 gólt lő vagy 2 gólt lő és 1 gólpasszt ad, támadó középpályástól véleményem szerint nagyon kevés” – fogalmazott a korábbi klasszis, majd tavasszal ismét elmondta a véleményét a témában.

„Azt, hogy Magyarországon most mindenki Szoboszlai-lázban ég, megérti az ember, nincs vele semmi gond. Az újságíróknak az a feladatuk, hogy tájékoztassák az olvasókat, de

én úgy gondolom, hogy ha valaki 150 centi magas, akkor ne írjuk azt, hogy 220!

El kell ismerni, ha valaki jó teljesítményt nyújt, de azt is, ha épp nem volt a legjobb. Ezzel nem sértünk meg senkit” – tette hozzá Détári.

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Ilyen előjelek után érdekes összehasonlításra vállalkozott az Origo, amely a két klasszis mutatóit illetően bocsátkozott rövid elemzésbe a kazahoknak lőtt Szoboszlai-gólt követően.

Mint írják, Détári Lajos a magyar válogatottban 61 mérkőzésen 13 gólt szerzett, Szoboszlai Dominik viszont 25 évesen már több válogatott meccsnél és több válogatott gólnál jár. A Kazahsztán elleni találatával tovább javította a mutatóját, és már 18 gólnál tart a nemzeti csapatban 65 találkozót követően.

A magyar válogatottban:
Détári Lajos 61 mérkőzés/13 gól
Szoboszlai Dominik 65 mérkőzés/18 gól

Détári klubszinten a legjobb éveit a Honvédban, a Frankfurtban, az Olimpiakoszban és a Bolognában töltötte, ebben az időszakban eredményesebb volt Szoboszlainál, de más pozícióban, elvárással és szerepben is játszott. Az ismert klubstatisztikája 402 mérkőzésen 173 gól, ami 0,43 gólt jelent meccsenként. A 25 éves csillag Salzburgban, Lipcsében és Liverpoolban 265 mérkőzésen 59 gólnál jár, vagyis 0,22 gól/meccs az átlaga.

Két különböző korszak két csillagát rendkívül nehéz feladat egyébként összehasonlítani, még a számok is csak egyfajta megoldást kínálnak – inkább legyünk büszkék arra, hogy ilyen labdarúgók öregbítik hazánk nevét a világban!

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Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 15 komment

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balatontihany-25
2026. június 11. 14:49
"Én úgy gondolom, hogy ha valaki 150 centi magas, akkor ne írjuk azt, hogy 220!" Ezt meg inkább nem is kommentálnám, annyira silány, sunyi szöveg, De legalább annyira kilóg a lóláb is: Lajos bá' fusztrált, nehezen viseli, hogy megöregedett és itt az új és nála nagyobb (!) sztár. Mi lenne, ha egyszer egyetlen jó szót végre mondana Szoboszlairól. Nem megy, ugye? Az irigységtől...
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balatontihany-25
2026. június 11. 14:46
Lajos bácsi féltékeny és irigykedik, hiszen már nem ő az utolsó közismert magyar sztár, mert Szoboszlai 25 éves korára többre vitte, mint ő az egész pályafutása alatt. És ilyen gizdákat beszél: "Nincs olyan szinten, hogy olyan tehetség legyen, hogy el kellene ájulni tőle". Ki mondta, hogy el kell ájulni Szoboszlaitól..? Ezt Lajos bá' állítja, hogy aztán cikizhesse. Nem kell elájulni tőle, csak reálisan értékelni, például úgy, hogy Szobó 25 évesen már jobb az egykori Détárinál. Aztán meg ezt bírta írni a sunnyogó Lajos bá': "Azt, hogy Magyarországon most mindenki Szoboszlai-lázban ég, megérti az ember, nincs vele semmi gond." Megint túloz, hogy cikizgethesse Szobót. Nem él mindenki "Szoboszlai lázban", ezt is csak maga állítja Lajos bá' és csak magának van gondja vele. Nem bír beletörődni, hogy már nem magáról szól a magyar futball és van egy srác, aki lényegesen többre vitte már egészen fiatalon, mnit maga.
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pisapeter
2026. június 11. 14:28
Döme idiotizmusát mutatta az edzői karrierje. FTC: hihihiihihihihiihih hohohooho. Tarnazsadány, vagy mi: hhiihihihihihihi
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pisapeter
2026. június 11. 14:24
Détárival 1korú vok. Egy igazi ájdióta. Lecce,Fiorentina,hiihihihihi. Yutub video: Támadás, még a biró is lefutotta. Döme??? hihihihihiihihihhi
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