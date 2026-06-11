Szoboszlai Dominik csattanós választ adott Détári Lajos kritikus megjegyzéseire

Az elmúlt időszakban többször is éles kritikával illette a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot a korábbi világválogatott labdarúgó, Détári Lajos. Gólerősségét és a klubjában betöltött szerepét illetően sem volt maradéktalanul elégedett a liverpooli középpályással, miközben azért azt is hozzátette, hogy alapvetően természetesen elismeri a képességeit.

Januárban az Operaházban megtartott Nemzeti Sport Gálán díjátadóként volt jelen Détári. Ott hangzott el az alábbi néhány gondolat.