Détári Lajos olyat mondott Szoboszlai Dominikról, amelyet talán már meg is bánt

Nem Szoboszlai Dominik lett az év sportolója – a Ferencváros duplázott az Operaházban
A Nemzeti Sport Gálán díjazták a 2025-ös esztendő legjobbjait.
A hétszeres világválogatott labdarúgó ismét karakteres véleményt formált. Szoboszlai Dominiknak elkerekedhet a szeme.
Mint arról beszámoltunk, hétfő este az Operaházban tartották a Nemzeti Sport Gálát, amelyen 2025 legjobb magyar sportolóit díjazták. Az év férfi sportolójának a Szoboszlai Dominiket is megelőző Kós Hubertet választották meg, a nőknél pedig a tekvondós Márton Luana nyert. Díjat kapott a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, s annak edzője, Nyéki Balázs is. A hétszeres világválogatott labdarúgó, Détári Lajos díjátadóként volt jelen az eseményen, majd elmondta a véleményét a magyar nemzeti együttes csapatkapitányáról.
Az év fogyatékos sportcsapata díjat átadó Détári Lajost a Sportrádió munkatársai elsősorban az utódjáról, a magyar válogatott sztárjáról, Szoboszlai Dominikról kérdezték. A gála nagykövete, a hétszeres világválogatott labdarúgó ezúttal is karakteres véleményt fogalmazott meg a Liverpool középpályásáról.
„Nem tudom, hová vezethetne feljebb a Liverpoolból, megmondom őszintén sokat beszélünk Szoboszlairól, de nem róla kell beszélni, hanem a magyar válogatottról.
Nincs olyan szinten, hogy olyan tehetség legyen, hogy el kellene ájulni tőle”
– jelentette ki Détári, majd hozzátette:
„A számok ezt mutatják: 20 meccsen 1 gólt lő vagy 2 gólt lő és 1 gólpasszt ad, támadó középpályástól véleményem szerint nagyon kevés.”
Fotó: MTI/EPA/David Cliff