01. 13.
kedd
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Détári Lajos Szoboszlai Dominik

Détári Lajos olyat mondott Szoboszlai Dominikról, amelyet talán már meg is bánt

2026. január 13. 19:49

A hétszeres világválogatott labdarúgó ismét karakteres véleményt formált. Szoboszlai Dominiknak elkerekedhet a szeme.

2026. január 13. 19:49
null

Mint arról beszámoltunk, hétfő este az Operaházban tartották a Nemzeti Sport Gálát, amelyen 2025 legjobb magyar sportolóit díjazták. Az év férfi sportolójának a Szoboszlai Dominiket is megelőző Kós Hubertet választották meg, a nőknél pedig a tekvondós Márton Luana nyert. Díjat kapott a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, s annak edzője, Nyéki Balázs is. A hétszeres világválogatott labdarúgó, Détári Lajos díjátadóként volt jelen az eseményen, majd elmondta a véleményét a magyar nemzeti együttes csapatkapitányáról.

Détári, Szoboszlai
Idén is a Magyar Állami Operaházban díjazták a legjobb magyar sportolókat – Szoboszlai Dominik ezúttal nem tudott részt venni a gálán, de szóba került a neve
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Nincs elájulva Szoboszlaitól

Az év fogyatékos sportcsapata díjat átadó Détári Lajost a Sportrádió munkatársai elsősorban az utódjáról, a magyar válogatott sztárjáról, Szoboszlai Dominikról kérdezték. A gála nagykövete, a hétszeres világválogatott labdarúgó ezúttal is karakteres véleményt fogalmazott meg a Liverpool középpályásáról.

„Nem tudom, hová vezethetne feljebb a Liverpoolból, megmondom őszintén sokat beszélünk Szoboszlairól, de nem róla kell beszélni, hanem a magyar válogatottról.

Nincs olyan szinten, hogy olyan tehetség legyen, hogy el kellene ájulni tőle”

– jelentette ki Détári, majd hozzátette:

„A számok ezt mutatják: 20 meccsen 1 gólt lő vagy 2 gólt lő és 1 gólpasszt ad, támadó középpályástól véleményem szerint nagyon kevés.”

Fotó: MTI/EPA/David Cliff

 

