Tottenham Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Premier League szurkolók Szoboszlai Dominik

„Mindenki, aki el tud jönni, jöjjön el!” – Szoboszlai üzent a rajongóknak

2026. március 14. 17:14

Magabiztos a Liverpool magyar válogatott játékosa. Szoboszlaiékra fontos meccsek várnak.

2026. március 14. 17:14
Vasárnap kora este ismét pályára lép a Liverpool, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató csapat a Tottenham Hotspurt fogadja az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 30. fordulójában. A mérkőzés előtt a Vörösök honlapján a magyar válogatott csapatkapitányával olvasható egy rövid interjú.

Szoboszlai először még visszatekintett a Galatasaray ellen elbukott idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőre:

„Meglehetősen dühös voltam az eredmény miatt (1–0), de nemcsak amiatt, hanem azért is, mert úgy éreztem, nem úgy játszottunk, ahogyan kellett volna és ahogyan tudunk – fogalmazott a Liverpool nyolcasa. –

Mert mi már annyiszor megmutattuk, hogy bárki ellen képesek vagyunk nyerni és bárki ellen fel tudjuk venni a versenyt a bajnokságban, valamint az európai kupaporondon.”

Később arról is beszélt, hogy ősszel is a Bajnokok Ligájában szeretnének játszani, és ezért küzdeni fognak. Hozzátette: csak magukkal kell foglalkozniuk, és ha azt teszik, amit kell, akkor nem lesz semmi problémájuk.

Szoboszlaiék hazatérnek

Szoboszlaiék a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában sem állnak jól
Szoboszlaiék a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában sem állnak jól (Fotó: Darren Staples/AFP)

A Liverpool három idegenbeli tétmeccs után tér vissza vasárnap az Anfieldre (ebből kettőt is elvesztett). Szoboszlai Dominik meg is jegyezte, mekkora különbség otthon játszani, és hogy minden támogatásra szükségük van.

Mindenki, aki el tud jönni, jöjjön el!”

Hozzátette: a szurkolással sosincs problémájuk, de szükségük van a drukkereik hangjára, különösen jövő szerdán, amikor a Galatasarayt fogadják a BL-visszavágón.

„Isztambulban megtapasztaltuk, hogy milyen egy ilyen hangos stadionban ilyen remek szurkolók előtt játszani, de azt gondolom, hogy otthon mi is képesek vagyunk ilyen hangulatot teremteni. Mindenkire szükségünk van!”

***

Nyitókép: Darren Staples/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!