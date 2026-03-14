„Élet-halál küzdelmet várok” – Szoboszlai helyzetéről és az Exatlonról is kifaggattuk a népszerű műsorvezetőt

Azzal, hogy Pep Guardioláék nem tudtak nyerni, már nem igaz rájuk, miszerint, ha minden hátralévő meccsüket megnyerik, akkor bajnokok. Mikel Artetáék előnye egy mérkőzéssel többet játszva hét pontra nőtt, így egyre nagyobb az esély arra, hogy hosszú idő után ismét felülhet Anglia trónjára az Arsenal.

„Már kezdtem volna mondani, hogy nagy harc lesz a bajnoki címért… Semlegesként nyilván annak szurkol az ember, hogy a legvégén, az utolsó fordulóban dőljön el a küzdelem. Ezzel a döntetlennel a Manchester City egy kicsit megnehezítette a saját dolgát, de szerintem a Premier League-ben soha semmit nem szabad lefutottnak tekinteni, azért még sok meccs van hátra, és láttunk már arra példát, hogy a City ilyen helyzetből behúzta, az Arsenal pedig elbukta a bajnokságot.

Ugyanakkor nagyon erősek most az Ágyúsok, és minden esélyük megvan arra, hogy elhódítsák a trófeát”

– mondta a Mandinernek Szedmák Zita, akit a Bajnokok Ligája-helyekért zajló küzdelemről is kifaggattunk.