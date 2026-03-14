„Élet-halál küzdelmet várok” – Szoboszlai helyzetéről és az Exatlonról is kifaggattuk a népszerű műsorvezetőt

2026. március 14. 12:04

Tovább folytatódik a harc a világ legkeményebb labdarúgó-bajnokságában. Szedmák Zitát a bajnoki versenyfutásról, a BL-helyekért folytatott küzdelemről és Szoboszlai Dominikról is megkérdeztük.

Balázs Dávid

Nyakunkon az újabb Premier League-mérkőzések, ezen a hétvégén már a 30. fordulót rendezik az angol élvonalbeli futball-ligában. A bajnoki címért, valamint a Bajnokok Ligája-helyekért zajló versenyről, no meg Szoboszlai Dominikról a Spíler televízió állandó műsorvezetőjével, Szedmák Zitával beszélgettünk.

Meglepő eredményekből nem volt hiány a PL előző fordulójában:

  • a Liverpool kikapott a sereghajtó Wolverhampton Wanderers vendégeként,
  • a Manchester City otthon döntetlenre végzett az élvonalbeli tagságért küzdő Nottingham Forest ellen,
  • a Chelsea 4–1-re nyert az Aston Villa pályáján,
  • a Manchester United emberelőnyben kapott ki a Newcastle Unitedtől.
Szoboszlaiék kikaptak a sereghajtótól, a Tottenham ellen otthon javíthatnak
Szoboszlaiék kikaptak a sereghajtótól, a Tottenham ellen otthon javíthatnak / Fotó: Dave Shopland/MTI/MTVA

Azzal, hogy Pep Guardioláék nem tudtak nyerni, már nem igaz rájuk, miszerint, ha minden hátralévő meccsüket megnyerik, akkor bajnokok. Mikel Artetáék előnye egy mérkőzéssel többet játszva hét pontra nőtt, így egyre nagyobb az esély arra, hogy hosszú idő után ismét felülhet Anglia trónjára az Arsenal.

„Már kezdtem volna mondani, hogy nagy harc lesz a bajnoki címért… Semlegesként nyilván annak szurkol az ember, hogy a legvégén, az utolsó fordulóban dőljön el a küzdelem. Ezzel a döntetlennel a Manchester City egy kicsit megnehezítette a saját dolgát, de szerintem a Premier League-ben soha semmit nem szabad lefutottnak tekinteni, azért még sok meccs van hátra, és láttunk már arra példát, hogy a City ilyen helyzetből behúzta, az Arsenal pedig elbukta a bajnokságot.

Ugyanakkor nagyon erősek most az Ágyúsok, és minden esélyük megvan arra, hogy elhódítsák a trófeát”

– mondta a Mandinernek Szedmák Zita, akit a Bajnokok Ligája-helyekért zajló küzdelemről is kifaggattunk.

Na az kőkemény harc lesz! Ha hamarabb eldőlne a bajnoki cím sorsa, akkor a BL-helyekért biztosan lehet majd izgulni. Egy olyan szakaszába léptünk az idénynek, hogy most már tényleg minden pont számít, ezért élet-halál küzdelmet várok a Bajnokok Ligáját érő pozíciókért.

Jóslásokba nem bocsátkoznék, hogy ez végül kiknek sikerül, de az biztos, bármelyik csapat is csúszik le róla, óriási érvágás lesz.”

 

Angol Premier League
30. forduló
Szombati játéknap
16.00: Burnley–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion
18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)
18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)
21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)

Vasárnapi játéknak
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Hétfői játéknap
21.00: Brentford–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)

 

Mi lesz Szoboszlaival?

Továbbra is állandó téma Szoboszlai Dominik jövője. Amellett, hogy Liverpoolban közel áll a szerződéshosszabbításhoz, a hírek szerint a Real Madrid kivetette rá a hálóját, márpedig a magyar válogatott csapatkapitányáról úgy tudni, gyerekként a blancóknak szurkolt. A műsorvezető véleményét is kikértük a témában.

Szerintem nagyon jó helyen van. Elképesztő azt látni, hogy milyen ívet ír le a karrierje, Liverpoolban hogyan lépett előre és vált vezérré, ezért én inkább onnan közelíteném meg a témát, hogy nekünk, nekem mi lenne a jó. Ha maradna a Liverpoolban és a Premier League-ben, akkor hétről hétre nézhetnénk őt és beszélhetnénk róla.”

Egy új kihívás

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, négy év kihagyás után visszatér a TV2 nagy sikerű sportrealityje, az Exatlon Hungary. A sportolókból álló Bajnokok (pirosak) és a civil jelentkezőkből álló Kihívók (kékek) Dominikai Köztársaságban zajló versenyét március 23-tól követhetik nyomon a nézők. A csatorna az új évadra bővítette a műsorvezetői csapatot, Gelencsér Tímea és Palik László mellett Szedmák Zita is feltűnik a képernyőn.


A rutinos sportriporter, műsorvezető vezeti majd a TV2 Play oldalán az Exatlon Hungary Backstage-et, ahol a heti eseményeket korábbi versenyzők, a jelenlegi Bajnokok és Kihívók családtagjai, barátai elemzik.

„Nagyon izgatott vagyok, mert mostanában szinte csak a futballal foglalkozom, viszont ez nem mindig volt így, előtte mindenféle sportággal volt munkám. Jó lesz egy kicsit valami másba is belekóstolni. Ugyanúgy, mint a sportban, itt is lesznek csapatok, versenyszituációk, ugyanakkor ez egy új és izgalmas élmény számomra, amit már nagyon várok. Egyébként Palik László hívott fel, és nagyon örültem, amikor felvázolta ezt a lehetőséget” – árulta el, és megjegyezte: 

ugyanúgy, mint a Premier League, az Exatlon is egy kőkemény versenysorozat”.

Az Exatlon Hungary csapatát tíz sportoló és tíz civil jelentkező alkotja.

„Brutálisan jó lesz a brigád. Természetesen egymással rivalizálni fog a két együttes, de azt már most ki lehet jelenteni, hogy ez egy nagyon vidám, ám harcos társaság lesz, úgyhogy érdekes lesz figyelni, hogyan formálódnak csapattá az Exatlon alatt.”

Indul az Exatlon! / Fotó: Mandiner

Nyitókép: instagram.com/szedmakzita

