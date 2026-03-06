Liverpool kontra Real Madrid – így látja Szoboszlai jövőjét a korábbi magyar válogatott játékos

Ez a magyarokon is múlhat: Szoboszlai hiába lőtt óriási szabadrúgásgólt, angol névrokona elhappolhatja tőle a díjat
Nemcsak a magyar válogatott csapatkapitánya varázsolt a Manchester City ellen.
Óriási harc dúl a Premier League-ben. Szoboszlaiék a BL-helyekért küzdenek, de a Wolves ellen fájó vereséget szenvedtek.
Továbbra is óriási a harc a bajnoki címért és a Bajnokok Ligája-helyekért a világ legerősebb labdarúgó-bajnokságában. A Premier League 29., hétközi fordulója után – amely több meglepetéssel is szolgált – Juhár Tamással, az Arena4 állandó televíziós szakértőjével beszélgettünk, akit többek között Szoboszlai Dominik helyzetéről is faggatunk.
A keddi játéknapon a címvédő Liverpool kikapott az utolsó helyezett Wolves otthonában, szerdán pedig a két manchesteri csapat is pórul járt: a City hazai pályán kétszer vezetve sem tudta legyőzni a kiesés elől menekülő Nottingham Forestet, míg a United úgy maradt alul 2–1-re a Newcastle United vendégeként, hogy még az első félidőben, gól nélküli állásnál emberelőnybe került. A játéknap rangadója, az Aston Villa–Chelsea-mérkőzés pedig kisebb meglepetésre 4–1-es londoni sikert hozott.
Ez a forduló elég jó lenyomata annak, amit az egész idényben látunk”
– jelentette ki a hússzoros magyar válogatott Juhár Tamás, aki elismerően beszélt az előnyét két ponttal növelő Arsenalról, amely szerinte a legjobban menedzseli a meccseit. Ha Mikel Artetáéknak éppen nem megy jól a játék, akkor hátul hozzák az extrát, odafigyelnek a védekezésre, ha meg ott becsúszik egy hiba, David Raya hozzáteszi a magáét.
„Néha ő is hibázik, de amit hétről hétre, hónapról hónapra nyújt, az olyan hatással van a társakra, hogy tudják, ha betalálnak, tízből nyolcszor nyernek” – fogalmazott az angol labdarúgás szakértője, aki megjegyezte, hogy az Ágyúsoknál milyen sok játékos tud folyamatosan magas színvonalon teljesíteni. Noha az utóbbi hetekben nem mindig tudták megnyerni a bajnokijukat, a Wolverhampton ellen is volt egy kisiklásuk (2–2), de utána hozni tudták a londoni rangadóikat, a Tottenham Hotspur ellen például parádés játékot bemutatva. Rögzített játékhelyzetből elképesztően veszélyesek, ugyanakkor néha szerencséjük is van, megpattanó lövésből találnak be vagy öngóllal ajándékozzák meg őket, de alapvetően az egész idényüket nagyon jól menedzselik, és mindig megrázzák magukat, amikor kell, és ezáltal tartják a távolságot a többiektől.
„Nagyon jól haladnak a saját útjukon, és még mind a négy fronton állnak, ami nagy teljesítmény, mert nagyon nehéz ennyi mérkőzést jól menedzselni.”
Juhár a Manchester City kapcsán úgy fogalmazott, hogy saját magának köszönheti, amiért nem tud az Arsenal nyomában maradni, mert sokszor kiengedi a kezéből a győzelmet vagy nem nyer meg egy olyan találkozót, amit be kellene húznia. Pep Guardiola ráadásul nem is tud annyira rotálni, mint a rivális, és a Bajnokok Ligájában is elég nehéz ágra került.
Az érzem, hogy ha a Citynek az április közepi Arsenal elleni meccs nem jól sikerül, de még áll a BL-ben, akkor onnantól áthelyezi oda a hangsúlyt.”
„A hétközi fordulóban a Liverpool teljesítménye volt a legfájdalmasabb, mert játékban és eredményben is nagyon-nagyon elmaradt attól, amit várni lehetett” – mutatott rá Juhár. Bár a szurkolói fórumokon a csapat hívei folyamatosan Arne Slot távozását követelik, szerinte nem valószínű, hogy még ebben az idényben eltávolítaná a hollandot a vezetőség. Juhár Tamás úgy véli, a West Ham United elleni hazai 5–2-es győzelemből erőt meríthetett volna az együttes, de nem sikerült, és egy passzív, teljesen ritmustalan játékot mutatott be a Wolvesszal szemben.
Nem éreznie azt, hogy a Liverpool visszatalálna ahhoz a nagyon lendületes focihoz, amit szeretne játszani.”
A nemzetközi és a hazai sajtóban is folyamatosan téma Szoboszlai Dominik jövője, akit egyre többször boronálnak össze a Real Madriddal.
Az, hogy arról beszélgetünk, Liverpool vagy Real Madrid, egy fantasztikus dolog, áldott állapot.
Neki kell azt mérlegelnie, hogy mit jelentene számára odaigazolni. Amilyen szintet elért Liverpoolban, amilyen respektje van most ott neki – és ha meg tud állapodni a hosszabbításáról –, akkor csodálkoznék azon, ha elmenne, viszont a Real Madridról beszélünk, amelyet nehéz visszautasítani. Én mindenesetre azt mondom, elképesztő, hogy Dominik milyen magas polcra tette fel magát, ez egy win-win szituáció, csak jól tud dönteni. A Liverpoolban bárhova teszik, mindig ő az egyik legjobb és leghasznosabb játékos a csapatban, és még extrát is szokott hozni, úgyhogy rajta áll, hogy mit szeretne. Emiatt nagyon irigylem őt és a helyzetét.”
Visszatérve a Liverpoolra, az egykori kiváló magyar védő szerint az idény hátralévő részében a célok elérése érdekében kulcsfontosságú lesz, hogy Mohamed Szalah játéka feljavul-e, tud-e folyamatosan legalább 70-80 százalékos teljesítményt nyújtani; Florian Wirtz hogyan tér vissza a sérüléséből; Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté pedig hozza-e a tőlük elvárt szintet hátul. Úgy érzi, ha a Pool formába lendülne, akkor az Aston Villánál és a Chelsea-nél is kiegyensúlyozottabb produkcióra lenne képes a zárásig, és ezt a két csapatot megelőzve
bejutna a BL-be, ahova nagy valószínűséggel a Premier League-ből az első öt is kvalifikálhat majd.
Nagyon-nagyon csodálkoznék azon, ha az Arsenal erről az ágról nem lenne ott az első négyben, de bármi előfordulhat.
Az biztos, hogy a Manchester Citynek százszor nehezebb a dolga” – szögezte le, majd azzal folytatta, hogy Arteta könnyebben fogja tudni menedzselni a keretét, mintha egy olyan ágon lenne, mint a City, Chelsea, Liverpool hármas. Ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy tavaly a végső győztes Paris Saint-Germain egy nagyon nehéz úton is végig tudott menni.
