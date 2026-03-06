Liverpool kontra Real Madrid – így látja Szoboszlai jövőjét a korábbi magyar válogatott játékos

– jelentette ki a hússzoros magyar válogatott Juhár Tamás, aki elismerően beszélt az előnyét két ponttal növelő Arsenalról, amely szerinte a legjobban menedzseli a meccseit. Ha Mikel Artetáéknak éppen nem megy jól a játék, akkor hátul hozzák az extrát, odafigyelnek a védekezésre, ha meg ott becsúszik egy hiba, David Raya hozzáteszi a magáét.

„Néha ő is hibázik, de amit hétről hétre, hónapról hónapra nyújt, az olyan hatással van a társakra, hogy tudják, ha betalálnak, tízből nyolcszor nyernek” – fogalmazott az angol labdarúgás szakértője, aki megjegyezte, hogy az Ágyúsoknál milyen sok játékos tud folyamatosan magas színvonalon teljesíteni. Noha az utóbbi hetekben nem mindig tudták megnyerni a bajnokijukat, a Wolverhampton ellen is volt egy kisiklásuk (2–2), de utána hozni tudták a londoni rangadóikat, a Tottenham Hotspur ellen például parádés játékot bemutatva. Rögzített játékhelyzetből elképesztően veszélyesek, ugyanakkor néha szerencséjük is van, megpattanó lövésből találnak be vagy öngóllal ajándékozzák meg őket, de alapvetően az egész idényüket nagyon jól menedzselik, és mindig megrázzák magukat, amikor kell, és ezáltal tartják a távolságot a többiektől.

„Nagyon jól haladnak a saját útjukon, és még mind a négy fronton állnak, ami nagy teljesítmény, mert nagyon nehéz ennyi mérkőzést jól menedzselni.”

Nem tudják tartani a lépést az Arsenallal – most egy meccsel többet játszva hét pont az előnye / Fotó: Glyn Kirk/AFP)

Juhár a Manchester City kapcsán úgy fogalmazott, hogy saját magának köszönheti, amiért nem tud az Arsenal nyomában maradni, mert sokszor kiengedi a kezéből a győzelmet vagy nem nyer meg egy olyan találkozót, amit be kellene húznia. Pep Guardiola ráadásul nem is tud annyira rotálni, mint a rivális, és a Bajnokok Ligájában is elég nehéz ágra került.