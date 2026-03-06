Orbán Viktor megszólalt: videóban reagált Zelenszkij halálos fenyegetésére

Orbán Viktor: Állami banditizmus, amit az ukránok művelnek az olcsó orosz olaj elzárásával! (VIDEÓ)
A kormányfő szerint előbb fogynak ki az ukránok a pénzből, mint mi az olajból.
Határozott válasz.
Mint írtuk, Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Az ukrán elnök csütörtökön egy sajtótájékoztató során jelezte, hogy ha „valaki” (egyértelműen a Orbán Viktorra utalva) továbbra is blokkolni fogja az EU 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtandó hitelt, akkor annak a személynek a címét átadja az ukrán katonáknak és hadseregnek, hogy a saját nyelvükön beszélgethessenek el „ezzel az emberrel”.
Ennek kapcsán kérdezték ma reggel Orbán Viktort, úton a Kossuth rádió felé.
A botrányos nyilatkozatra a miniszterelnök is reagált.
A miniszterelnök elmondta, hogy az ukrán elnök azért zsarolja és fenyegeti, mert ukránbarát kormányt akar látni a Magyarország élén.
Egész egyszerűen útban vagyok. De engem nem lehet sem zsarolással, sem fenyegetéssel megfélemlíteni
– mondta, majd leszögezte, hogy mindig ki fog állni Magyarország és a magyarok érdekei mellett.
