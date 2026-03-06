Orbán Viktor megszólalt: videóban reagált Zelenszkij halálos fenyegetésére

Mint írtuk, Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Az ukrán elnök csütörtökön egy sajtótájékoztató során jelezte, hogy ha „valaki” (egyértelműen a Orbán Viktorra utalva) továbbra is blokkolni fogja az EU 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtandó hitelt, akkor annak a személynek a címét átadja az ukrán katonáknak és hadseregnek, hogy a saját nyelvükön beszélgethessenek el „ezzel az emberrel”.

Ennek kapcsán kérdezték ma reggel Orbán Viktort, úton a Kossuth rádió felé.