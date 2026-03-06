Ft
03. 07.
szombat
zelenszkij fenyegetés magyarország orbán viktor

Orbán Viktor megszólalt: videóban reagált Zelenszkij halálos fenyegetésére

2026. március 06. 08:59

Határozott válasz.

2026. március 06. 08:59
null

Mint írtuk, Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Az ukrán elnök csütörtökön egy sajtótájékoztató során jelezte, hogy ha „valaki” (egyértelműen a Orbán Viktorra utalva) továbbra is blokkolni fogja az EU 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtandó hitelt, akkor annak a személynek a címét átadja az ukrán katonáknak és hadseregnek, hogy a saját nyelvükön beszélgethessenek el „ezzel az emberrel”.

Ennek kapcsán kérdezték ma reggel Orbán Viktort, úton a Kossuth rádió felé.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök elmondta, hogy az ukrán elnök azért zsarolja és fenyegeti, mert ukránbarát kormányt akar látni a Magyarország élén. 

Egész egyszerűen útban vagyok. De engem nem lehet sem zsarolással, sem fenyegetéssel megfélemlíteni  

 – mondta, majd leszögezte, hogy mindig ki fog állni Magyarország és a magyarok érdekei mellett. 

Nyitókép: Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images


 

Összesen 61 komment

csulak
2026. március 06. 16:45
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
hernadvolgyi
2026. március 06. 14:06
Trump szerint Irán terrorista állam, ezért szét kell zúzni. Ukrajna még inkább terrorista állam, a velejéig romlott kormánytagokkal, katonai vezetőkkel, ezért még inkább szét kell zúzni. Viktor kérd meg Trumpot, ha végzett Iránnal segíts nekünk szétzúzni Ukrajnát és támogatóit, hogy egy semleges, sem nyugatbarát, sem oroszbarát kormánya ne lehessen, ne legyen se EU tag, se NATO tag. És akkor eljő a energia kereskedelem szabadsága, ami maga a Kánaán.
Mátyás01
•••
2026. március 06. 11:55 Szerkesztve
Egyébként miért nem adnak azok hitelt, akik akarnak? Miért kell mindenképpen Magyarországot és Szlovákiát is bevonni a ránk eső pár százalék miatt? Álljon össze nélkülünk a hitelezők koalíciója aztán hitelezzenek. Ezt négy éve nem értem, mindenki annyit ad, amennyit akar, sosem akadályoztunk meg senkit sem benne. De nekünk miért kötelező?
pandalala
2026. március 06. 11:51
" Az emberiség hősének nevezte Zelenszkijt a komcsi Népszava újságírója Origo " :-DDDDDDD
