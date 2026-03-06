Döntő szerepbe kerül Magyarország az orosz gáz kiesésével: az egész régió minket figyel
2026. március 06. 09:08
Egyre nő az Európába érkező cseppfolyós földgáz (LNG) mennyisége.
2026. március 06. 09:08
Egyre nő az Európába érkező cseppfolyós földgáz (LNG) mennyisége, és e gáz döntően más útvonalon jut el térségünk felhasználóihoz, mint a korábban keletről, illetve az utóbbi időben dél felől belépő orosz gáz – írja a Világgazdaság. Kiemelték, hogy e változás felértékeli a dél–észak irányú, Magyarországot is átszelő Vertikális gázfolyosót és az abba torkolló, a tengerparti LNG-termináloktól induló vezetékeket.
Ennek alapján – kedvező földrajzi elhelyezkedésére és kiépített infrastruktúrájára alapozva – Bulgária máris régiós gázközponti szerepre készül. Ám él az új lehetőséggel a hazai nagynyomású földgázrendszer üzemeltetője is, amelynek jól kiépített hálózata már most is része az egyre dominánsabb Vertikális gázfolyosónak. A lap megkérdezte az FGSZ Földgázszállító Zrt.-t, mennyire van felkészülve arra, hogy a jelenleginél jóval több gázt továbbítson az országon át, észak–dél irányba.
Megtudták, hogy a Vertikális gázfolyosó kapcsán továbbra is folytatódnak az egyeztetések a rendszerirányítók (TSO-k) között. Minden TSO a saját fejlesztési projektjeiért felel: a kezdeményezés keretén belül Magyarországon két határkeresztező pont érintett:
Csanádpalota (RO-HU)
és Balassagyarmat (HU-SK) .
A lap kiemelte: a csanádpalotai határkeresztező pont kapacitásának növeléséhez a telephelyen lévő kompresszorállomást egy gépegységgel bővíteni kell. E beruházást a társaság az FGSZ a 2024-es fejlesztési javaslatában már jóváhagyásra javasolta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH), amely azt jóvá is hagyta.
A munka tart, a tervek szerint 2027-ben fejeződik be. Ha pedig a romániai oldalon is végeznek a szükséges fejlesztésekkel, akkor a határkeresztező pont technikai kapacitása óránként 340 ezer köbméter, azaz évi 2,98 milliárd köbméter lesz.
Hozzáteszik, a magyar és a román rendszer-üzemeltető már a kapacitás további bővítéséről egyeztet.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Illyés Tibor
