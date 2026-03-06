Döntő szerepbe kerül Magyarország az orosz gáz kiesésével: az egész régió minket figyel

Egyre nő az Európába érkező cseppfolyós földgáz (LNG) mennyisége, és e gáz döntően más útvonalon jut el térségünk felhasználóihoz, mint a korábban keletről, illetve az utóbbi időben dél felől belépő orosz gáz – írja a Világgazdaság. Kiemelték, hogy e változás felértékeli a dél–észak irányú, Magyarországot is átszelő Vertikális gázfolyosót és az abba torkolló, a tengerparti LNG-termináloktól induló vezetékeket.

Ennek alapján – kedvező földrajzi elhelyezkedésére és kiépített infrastruktúrájára alapozva – Bulgária máris régiós gázközponti szerepre készül. Ám él az új lehetőséggel a hazai nagynyomású földgázrendszer üzemeltetője is, amelynek jól kiépített hálózata már most is része az egyre dominánsabb Vertikális gázfolyosónak. A lap megkérdezte az FGSZ Földgázszállító Zrt.-t, mennyire van felkészülve arra, hogy a jelenleginél jóval több gázt továbbítson az országon át, észak–dél irányba.