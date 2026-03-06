Ft
03. 07.
szombat
bulgária vertikális gázfolyosó magyarország

Döntő szerepbe kerül Magyarország az orosz gáz kiesésével: az egész régió minket figyel

2026. március 06. 09:08

Egyre nő az Európába érkező cseppfolyós földgáz (LNG) mennyisége.

2026. március 06. 09:08
null

Egyre nő az Európába érkező cseppfolyós földgáz (LNG) mennyisége, és e gáz döntően más útvonalon jut el térségünk felhasználóihoz, mint a korábban keletről, illetve az utóbbi időben dél felől belépő orosz gáz – írja a Világgazdaság. Kiemelték, hogy e változás felértékeli a dél–észak irányú, Magyarországot is átszelő Vertikális gázfolyosót és az abba torkolló, a tengerparti LNG-termináloktól induló vezetékeket.

Ennek alapján – kedvező földrajzi elhelyezkedésére és kiépített infrastruktúrájára alapozva – Bulgária máris régiós gázközponti szerepre készül. Ám él az új lehetőséggel a hazai nagynyomású földgázrendszer üzemeltetője is, amelynek jól kiépített hálózata már most is része az egyre dominánsabb Vertikális gázfolyosónak. A lap megkérdezte az FGSZ Földgázszállító Zrt.-t, mennyire van felkészülve arra, hogy a jelenleginél jóval több gázt továbbítson az országon át, észak–dél irányba.

Megtudták, hogy a Vertikális gázfolyosó kapcsán továbbra is folytatódnak az egyeztetések a rendszerirányítók (TSO-k) között. Minden TSO a saját fejlesztési projektjeiért felel: a kezdeményezés keretén belül Magyarországon két határkeresztező pont érintett:

  • Csanádpalota (RO-HU)
  • és Balassagyarmat (HU-SK) .

A lap kiemelte: a csanádpalotai határkeresztező pont kapacitásának növeléséhez a telephelyen lévő kompresszorállomást egy gépegységgel bővíteni kell. E beruházást a társaság az FGSZ  a 2024-es fejlesztési javaslatában már jóváhagyásra javasolta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH), amely azt jóvá is hagyta. 

A munka tart, a tervek szerint 2027-ben fejeződik be. Ha pedig a romániai oldalon is végeznek a szükséges fejlesztésekkel, akkor a határkeresztező pont technikai kapacitása óránként 340 ezer köbméter, azaz évi 2,98 milliárd köbméter lesz.

Hozzáteszik, a magyar és a román rendszer-üzemeltető már a kapacitás további bővítéséről egyeztet.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Illyés Tibor

nempolitizalok-0
2026. március 06. 15:44
Akkor most a horvát példát kellene követnünk.
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. március 06. 15:24
Reméljük, Zelenkszki nem robbanttatja fel, mint az Északi Áramlatot robbantatta fel. Ha sorozatban visszafordulnak Ázsia felé az LNG gázszálítók, akkor jó felkért eladhatunk gázt nyugatra. Lehet, hogy nemsokára Zelenszky maga beindítja a Barátságot is a fellépő olajhiány okán...
Válasz erre
1
0
Hangillat
2026. március 06. 14:50
Óriási méretű vadászgörény kitenyésztése és telepek létesítése, lakossági tomporfütty befogása, valamint szénből olaj előállítása lehet Zsé-barát megoldás.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 06. 14:06
Elolvastam. Hát a VG cikke is eléggé katyvasz, de amit itt kikanalaztak belőle, teljesen értelmetlenné is teszi. Sebaj.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!