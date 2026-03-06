Ft
robert fico volodimir zelenszkij ursula von der leyen magyarország eu

Fico a szőnyeg szélére állította Von der Leyent: Azonnal álljon ki Orbán mellett!

2026. március 06. 11:33

A szlovák kormányfő felszólította az Európai Unió vezetőit, hogy határolódjanak el Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, aki halálosan megfenyegette Orbán Viktort.

2026. március 06. 11:33
null

Robert Fico teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort azt követően, hogy Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét – írja az Aktuality.

A szlovák kormányfő

felszólította az EU vezetőit – köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnököt –, hogy határolódjanak el Zelenszkij szavaitól.

Fico figyelmeztetett: ha Ukrajna ilyen hangnemet folytat, más tagállamok is blokkolhatják a 90 milliárd eurós uniós hitelt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 21 komment

Marslakii
2026. március 06. 14:43
Következő lépés lehetne az, hogy Szlovákiában is átvizsgálnak 1-2 pénzes ukrán felségjelű autót, tele pénzzel és arannyal.
gullwing
2026. március 06. 13:58
De a náci lotyónak a tolvaj, gyilkos fenyegetődző patkány a fontosabb...
NeMá
•••
2026. március 06. 13:23 Szerkesztve
Banyának magátol esze ágába sincs? Ezek ne képviseljenek minket!
edico
2026. március 06. 13:09
Egy segélyekből élő ország ne fenyegessen egy NATO tagállamot!
