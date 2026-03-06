Fico a szőnyeg szélére állította Von der Leyent: Azonnal álljon ki Orbán mellett!

Most főhet csak igazán Zelenszkij feje: Fico belengette, csatlakozhat a magyar vétóhoz
A szlovák kormányfőnek elfogyott a türelme.
A szlovák kormányfő felszólította az Európai Unió vezetőit, hogy határolódjanak el Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, aki halálosan megfenyegette Orbán Viktort.
Robert Fico teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort azt követően, hogy Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét – írja az Aktuality.
A szlovák kormányfő
felszólította az EU vezetőit – köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnököt –, hogy határolódjanak el Zelenszkij szavaitól.
Fico figyelmeztetett: ha Ukrajna ilyen hangnemet folytat, más tagállamok is blokkolhatják a 90 milliárd eurós uniós hitelt.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
