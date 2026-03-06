Zelenszkij tegnap nem csak Orbán Viktornak üzent (erről lejjebb bővebben), hanem a Barátság-kőolajvezetéknek is: az RBK-Ukraina által idézetett briefingen (a teljes felvétel fent van online), az ukrán elnök kijelentette, hogy egyrészt már jelezte az európai partnereknek, hogy »ő nem akarná már helyreállítani a Barátság-vezetéket«. »Vannak dolgok, amelyeknek nincs ára. Az oroszok megölnek bennünket, de mi mégis olajat kell adjunk Orbánnak, mert ő szegényke, olaj nélkül nem nyerheti meg a választásokat« – mondta Zelenszkij.

És arról is beszélt, hogy az Európai Tanács elnökével, Antonio Costával megbeszélték, hogy az ukrán Naftogaz felméri a károkat, és megállapítja, hogy amúgy mennyi idő kellene a vezeték helyreállítására.

Aztán feketén-fehéren kimondta: a helyreállás csak akkor lehetséges (és akkor is minimum egy-másfél hónap után, vagyis pont a magyarországi választásokat követően), ha az Európai Unió országai nem találnak rá módot, hogyan kerüljék meg a 90 milliárdos, Ukrajnának nyújtott hitellel szembeni magyar vétót.

Emlékeztető: eddig ugye az ukrán kommunikáció arra épült, hogy dolgoznak a helyreállításon, de az sajnos nagyon sokáig tart. Az új kommunikációs irány: nem dolgoznak rajta, de felmérik, hogy mi a helyzet, és ha nem sikerül feloldani az uniós forrásokat Ukrajnának, csak akkor kezdhetik meg a vezeték helyreállítását.

Na és ebben a koordinátarendszerben lehet értékelni Zelenszkij tegnapi fenyegetését is. »Reméljük, hogy egyetlen személy sem fogja blokkolni az Európai Unióban a 90 milliárd eurót, illetve annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a fegyvereket. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét [vagy más fordításban »telefonszámát«] a fegyveres erőinknek, hogy felhívják és a saját nyelvükön beszéljenek vele.« Ez az kommunikáció, ami teljesen elfogadhatatlan a diplomáciában. Ezt szerintem az ukrán sajtó is jól érzékelte, mert az ukrán médiát olvasva nagyjából azokra lehet felosztani a fenyegetésre adott reakciókat, akik szerint ez fantasztikus, így kell beszélni azokkal, akik Ukrajna érdekeivel és túlélésével mennek szembe. Míg a sajtó egy másik része inkább azt emelte ki, hogy ez a kijelentés egy ajándék a magyar kormánynak, és ezzel az egész botránnyal (Barátság + fenyegetés) Zelenszkij megnyerte Orbán Viktornak a választásokat. Különös, ahogyan ez az ügy a magyar nyilvánosságban lecsapódott: az értelmezési keret elég széles póluson mozog attól kezdve, hogy Zelenszkij bérgyilkos ukrán katonákat akar ráküldeni a magyar miniszterelnökre, egészen addig, hogy ebben nincs semmi hír, teljesen ártalmatlan a dolog, hiszen valójában csak Orbán telefonszámára gondolt Zelenszkij, hogy az ukrán honvédők bájosan és kedvesen elcsevegjenek a magyar vezetővel.