Itt vannak a részletek, így kapták el az ukrán pénzszállítókat Magyarországon

Rendkívüli: lecsapott a NAV az ukránokra, titkosszolgálati tábornokot kaptak el, elképesztő pénzt vittek Ukrajnába
A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a közleményben.
Az ukránok követelik a szabadon engedésüket.
Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere csütörtökön késő este jelentette be, hogy Magyarországon elkaptak hét ukrán állampolgárt. Mint írta, az elfogott személyek az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottjai. Elárulta, két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.
Gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Ha ez az az »erő«, amiről Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnszervezet ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás”
– fogalmazott Szibiha.
Pénteken délelőtt a NAV az MTI-hez eljuttatott közleményében jelentette be, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. Mint írják, március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.
A hivatalos információk szerint csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.
A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi – írták. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett.
– olvasható a közleményben.
A Telex információja szerint csütörtök napközben az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál csapott le a Terrorelhárítási Központ az ukrán rendszámú pénzszállító autókra. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy Ausztriát és Ukrajnát nem az M5-ös, hanem az M3-as autópálya köt össze, ami azért fontos, mert a protokoll szerint ezeknek a járműveknek a lehető leggyorsabb és legrövidebb útvonalon kell közlekedniük.
A kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében, ugyanis itt „jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten a tárca tájékoztatása szerint.
Szijjártó leszögezte, hogy magyarázatot és választ követelnek arra a kérdésre is, hogy ezt a pénzt csak átszállítják Magyarországon, vagy időnként meg is állítják, és esetleg ezt a pénzt itt valaki Magyarországon használja, vagy valakinek az érdekében felhasználják-e itt Magyarországon.
Jogosan adódik a kérdés, hogy itt nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó”
– vélekedett.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
