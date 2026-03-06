Ft
03. 07.
szombat
háború Irán Azerbajdzsán

Terrorizmussal vádolja Iránt Azerbajdzsán, válaszcsapást ígérnek

2026. március 06. 11:00

Alijev azeri elnök az országát ért iráni támadások után bosszút ígér.

2026. március 06. 11:00
null

Dróntámadás érte csütörtökön Irán északi szomszédját, Azerbajdzsánt: egy repülőteret és egy falut találtak el, négy ember megsérült.

Iljam Alijev azeri elnök azt nyilatkozta:

Terrortámadást hajtott végre Irán Azerbajdzsán területe ellen. 

Hozzátette: az azeri hadsereg parancsot kapott a felkészülésre és az ellencsapásra, készen kell állniuk bármilyen műveletre.

Irán tagadja, hogy ők lennének a felelősök. Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes cáfolta, hogy Teherán Nahcsevánt vette volna célba. „Nem támadjuk a szomszédos országokat" – mondta az azerbajdzsáni AnewZ lapnak.

Abbász Araghcsi iráni külügyminiszter azzal vádolta Izraelt, hogy a támadást azért indította, hogy ártson Teherán kapcsolatának északi szomszédjával. Azeri kollégájával, Dzsejhun Bajramovval folytatott telefonbeszélgetésben Araghcsi elutasította a feltételezést, hogy Irán bármilyen lövedéket lőtt volna ki Azerbajdzsánra. Elítélte továbbá „az izraeli rezsim szerepét az ilyen támadásokban, amelyek célja a közvélemény elterelése és Irán jó kapcsolatainak rombolása szomszédaival" – áll az iráni külügyminisztérium közleményében.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Fotón: Ilhan Alijev (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 06. 19:26
Izraeli provokáció, ahogyan a Szaúd-Arábiai olajfinomító elleni támadás is az volt. Izrael érdeke, hogy minél több országot bevonjon a háborúba Irán ellen.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2026. március 06. 14:42
Az amerikai kongresszus és szenátus tegnap szavazott arról, hogy kényszerítsék-e Trumpot az Irán elleni "speciális hadművelet" abbahagyására. Mindkét ház ellene szavazott, Trump szabad kezet kapott. A Republikánusok pár kivétellel Trump mögé álltak. A Demokraták közül is néhányan.
Válasz erre
0
2
canadian-deplorable
•••
2026. március 06. 14:39 Szerkesztve
Ki támogatja a világ legocsmányabb iszlám rezsimjét Iránt? - A nemzetközi baloldal. - A magyar áljobboldal. - Spanyolország lökött kommunista diktátora. Ki van az iráni terror rezsim ellen: - Az iráni emberek nagy többsége. - Irán arab szomszédai. - Azerbajdzsán, Törökország. - USA, Izrael. - Európa még normális országai. - Minden normálisan gondolkozó, tájékozott jobboldali személy. Még Irán hű szövetségesei Kína és Oroszország is csak hümmögnek és szavakban elítélik a támadást, de amúgy tökéletesen cserben hagyták Iránt. Minden nyugati nagyvárosban tüntetnek az irániak... az iráni rezsim ellen, és köszönik Amerikának, hogy végre a segítségükre sietett. A ballib liberálisok, meg a Mandiner agyalágyult ordítozói pedig az iráni ayatollah mellett szájalnak.
Válasz erre
0
2
massivement5
2026. március 06. 12:23
"Ilyen a béke"
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!