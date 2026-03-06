Terrorizmussal vádolja Iránt Azerbajdzsán, válaszcsapást ígérnek

Irán tagadja, hogy ők lennének a felelősök. Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes cáfolta, hogy Teherán Nahcsevánt vette volna célba. „Nem támadjuk a szomszédos országokat” – mondta az azerbajdzsáni AnewZ lapnak.

Abbász Araghcsi iráni külügyminiszter azzal vádolta Izraelt, hogy a támadást azért indította, hogy ártson Teherán kapcsolatának északi szomszédjával. Azeri kollégájával, Dzsejhun Bajramovval folytatott telefonbeszélgetésben Araghcsi elutasította a feltételezést, hogy Irán bármilyen lövedéket lőtt volna ki Azerbajdzsánra. Elítélte továbbá „az izraeli rezsim szerepét az ilyen támadásokban, amelyek célja a közvélemény elterelése és Irán jó kapcsolatainak rombolása szomszédaival” – áll az iráni külügyminisztérium közleményében.