Óriási siker: a szlovák rendőrség leállította a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezői ellen folytatott eljárást

– fogalmazott a jogász, hozzátéve, hogy a kormány eredeti célja az volt, hogy elhallgattassa a témát, ehelyett az most középpontba került, így „a kormány bakot lőtt”. Elvileg a komáromi ügyész április 4-ig még felülvizsgálhatja a rendőrség döntését, a főügyészségnek pedig később is van erre lehetősége, de a kezdeményezők szerint a nyomozók már konzultáltak az ügyészekkel, így valószínűleg marad a jelenlegi álláspont.

Fiala-Butora kitért arra is, hogy a petíciót elküldték az államfőnek, a parlament vezetésének, és konkrét javaslatokat fogalmaztak meg: a vagyonelkobzások leállítását és egy vizsgálóbizottság létrehozását kérték. Peter Pellegrini államfőtől kapott választ, amely szerint neki nincs hatásköre ilyen bizottság felállítására – miközben kampányában maga ígérte ugyanezt. A felszólalók hangsúlyozták:

a probléma nem múltbeli, ugyanis a Beneš-dekrétumok alapján ma is zajlanak vagyonelkobzások, sőt újabban nem csak régi konfiskációs határozatokra, hanem állítólagos kitelepítési listákra hivatkozva is államosítják magyarok és németek földterületeit. Több ezer ilyen ügy lehet folyamatban.

Fiala-Butora felidézte a január 30-i pozsonyi tüntetést is, ahol Orosz Örsöt azért vitték be a rendőrségre, mert nem volt hajlandó levenni azt a láthatósági mellényt, amin a felirat szerepelt: „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat”. A politikus a tüntetés végéig őrizetben maradt. Az ezzel kapcsolatos vizsgálat még zajlik. A jogász szerint az eset jól mutatja, hogy a gyülekezési törvény elavult, nem egyértelműen szabályozza a rendőri jogosultságokat, így önkényes beavatkozásokra ad lehetőséget – amivel a hatóságok gyakran vissza is élnek.

Nyitókép forrása: Magyar Szövetség