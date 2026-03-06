Ft
magyar szövetség orosz örs fiala - butora jános büntető törvénykönyv Benes-dekrétumok Szlovákia

Óriási siker: a szlovák rendőrség leállította a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezői ellen folytatott eljárást

2026. március 06. 16:02

A hatóság elutasította a felvidéki magyar politikusok önfeljelentését.

2026. március 06. 16:02
A komáromi rendőrség elutasította Fiala-Butora János ügyvéd, emberi jogi szakértő, Orosz Örs és Stubendek Attila által saját maguk ellen tett feljelentését – írta a parameter.sk. A három személy azért jelentette fel önmagát januárban, mert nyilvánosan megkérdőjelezték a Beneš-dekrétumokat, ezzel tesztelve a szlovák Büntető Törvénykönyv azon rendelkezését, amely akár hat hónapos szabadságvesztéssel is büntethetővé teszi az egykori csehszlovák elnöki rendeletek megkérdőjelezését. Pénteki pozsonyi sajtótájékoztatójukon a kezdeményezők ismertették a rendőrség indoklását.

A hatóság szerint a Btk. szóban forgó paragrafusa nem elég pontos és egyértelmű ahhoz, hogy alapján konkrét bűncselekményt lehessen megállapítani.

A hatóság határozatában azt írta, hogy neki kellene „kitalálnia”, mi számítana egyáltalán bűncselekménynek az ügyben – ezt Fiala-Butora elfogadhatatlannak nevezte. A rendőrség kiemelte: a szólásszabadság alkotmányos jog, amely megelőzi a Btk. vonatkozó rendelkezését. A három aktivista egy petíció keretében támadta meg a Beneš-dekrétumokat, s ezzel szembement a szlovák kormány és parlament azon álláspontjával, miszerint a rendeletek megkérdőjelezhetetlenek. A petíciót több mint 8000-en aláírták. A rendőrség a petíció tartalmát „ismert történelmi tények ismertetésének” minősítette. Fiala-Butora szerint ezzel a hatóság indirekt módon elismerte, hogy a kormány és a parlament álláspontja ellentmond ezeknek az ismert tényeknek, tehát gyenge lábakon áll.

Nem is számítottunk ekkora sikerre”

– fogalmazott a jogász, hozzátéve, hogy a kormány eredeti célja az volt, hogy elhallgattassa a témát, ehelyett az most középpontba került, így „a kormány bakot lőtt”. Elvileg a komáromi ügyész április 4-ig még felülvizsgálhatja a rendőrség döntését, a főügyészségnek pedig később is van erre lehetősége, de a kezdeményezők szerint a nyomozók már konzultáltak az ügyészekkel, így valószínűleg marad a jelenlegi álláspont.

Fiala-Butora kitért arra is, hogy a petíciót elküldték az államfőnek, a parlament vezetésének, és konkrét javaslatokat fogalmaztak meg: a vagyonelkobzások leállítását és egy vizsgálóbizottság létrehozását kérték. Peter Pellegrini államfőtől kapott választ, amely szerint neki nincs hatásköre ilyen bizottság felállítására – miközben kampányában maga ígérte ugyanezt. A felszólalók hangsúlyozták:

a probléma nem múltbeli, ugyanis a Beneš-dekrétumok alapján ma is zajlanak vagyonelkobzások, sőt újabban nem csak régi konfiskációs határozatokra, hanem állítólagos kitelepítési listákra hivatkozva is államosítják magyarok és németek földterületeit. Több ezer ilyen ügy lehet folyamatban.

Fiala-Butora felidézte a január 30-i pozsonyi tüntetést is, ahol Orosz Örsöt azért vitték be a rendőrségre, mert nem volt hajlandó levenni azt a láthatósági mellényt, amin a felirat szerepelt: „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat”. A politikus a tüntetés végéig őrizetben maradt. Az ezzel kapcsolatos vizsgálat még zajlik. A jogász szerint az eset jól mutatja, hogy a gyülekezési törvény elavult, nem egyértelműen szabályozza a rendőri jogosultságokat, így önkényes beavatkozásokra ad lehetőséget – amivel a hatóságok gyakran vissza is élnek.

Nyitókép forrása: Magyar Szövetség

